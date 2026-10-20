Colombia

Juan Pablo Raba se sinceró sobre sus excesos y el día que decidió dejarlos: “Cuando empiezas a consumir, se vuelve una cosa muy autodestructiva”

El intérprete relató que vació las botellas de alcohol de su casa y pidió apoyo a un amigo para no retomar esos hábitos

Juan Pablo Raba
Juan Pablo Raba contó cómo puso fin a una etapa de excesos - crédito @juanpabloraba/Instagram
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El actor colombiano Juan Pablo Raba relató que una mañana, después de una noche de fiesta, entendió que debía cortar con el consumo de drogas y el alcohol. Estaba solo en su casa, cerca de las 10, y ese instante definió un cambio que, según afirmó, no tuvo marcha atrás.

La confesión surgió durante una conversación en el pódcast La habitación invisible, donde el intérprete repasó distintas etapas de su vida, desde sus años de juventud en España hasta el período posterior a su divorcio. Raba explicó que la capacidad de abandonar ciertos hábitos parte de una decisión personal que le hace perder el interés de forma inmediata.

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“Porque en el momento que yo decido dejar de fumar, me deja de interesar. En el momento que decido dejar de consumir droga, me deja de interesar y nunca más se me pasa por la cabeza”, sostuvo el actor.

Su testimonio se conoció después de que hablara sobre una época marcada por la vida nocturna y los excesos. El artista señaló que el consumo tuvo distintos momentos y que no fue una conducta constante durante toda su adultez.

Juan Pablo Raba recordó sus años de fiesta en Valencia

El actor compartió un video en el que asegura que los conductores en la ciudad suelen ser violentos
Juan Pablo Raba contó que una mañana, después de una noche de fiesta, decidió dejar el consumo de drogas y alcohol. - crédito @juanpabloraba / Instagram

Raba situó el inicio de esa relación con las fiestas entre los 18 y los 20 años, cuando vivía en Valencia, España. Allí conoció una dinámica de salidas nocturnas que, de acuerdo con su relato, formaba parte de la rutina de muchas personas de su entorno.

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El actor mencionó la llamada Ruta del Bacalao, un circuito de ocio nocturno que tuvo notoriedad en la ciudad española durante décadas. “Yo cerraba el bar y nos íbamos de fiesta. Entonces, yo crecí con eso, yo crecí con la normalidad de eso”, explicó.

Con el paso del tiempo, dijo que empezó a sentir que esa etapa ya no le ofrecía nada nuevo. “A los 20 años ya dije como: ‘Bueno, ya, ya no más. O sea, ya, pues ¿qué más hay que hacer en este universo? Suficiente’”, expresó durante la entrevista.

Tras regresar a Colombia, Raba aseguró que el interés por las fiestas quedó atrás durante un largo período. Según señaló, entre los 20 y los 30 años no se sintió atraído por ese ambiente ni por el consumo. También se refirió a la posibilidad de que algunas personas tengan una predisposición a las adicciones, aunque aclaró que no cree tenerla.

El divorcio y una etapa de exceso de trabajo

La situación cambió después de su separación. Raba relató que, en ese momento, una persona se instaló temporalmente en su casa y comenzó a consumir drogas con frecuencia. El actor explicó que atravesaba un período de mucha exigencia laboral, debido a sus jornadas en producciones televisivas en Venezuela.

El actor confesó que desde hace un tiempo mantiene una buena relación con el reguetonero
El actor señaló que el consumo puede empezar en espacios sociales y luego convertirse en una conducta autodestructiva - crédito @juanpabloraba

“Hacer novelas en Venezuela es tal vez el trabajo de los más exigentes que he tenido”, dijo. Luego comparó esa experiencia con uno de sus empleos anteriores: “El primero más difícil fue vender libros puerta a puerta; el segundo más difícil fue hacer novelas en Venezuela”.

El cansancio acumulado, la situación personal que enfrentaba y la convivencia con esa persona derivaron, según su testimonio, en una nueva etapa de consumo. “Yo llegaba reventado de trabajar y este personaje empezó a consumir, a consumir, a consumir. Y ahí empecé yo también a consumir. Y me iba de fiesta duro”, relató.

El actor señaló que el consumo puede comenzar en espacios de diversión compartida, pero que puede adquirir otra dimensión cuando ocurre en soledad. “El tema de la droga tiene eso, que tiene una vida muy social y ya cuando empiezas a consumir se empieza a volver una cosa muy autodestructiva”, manifestó.

La mañana en que decidió detenerse

El punto de quiebre llegó tras una fiesta. Raba contó que regresó a su casa y, cerca de las 10, permanecía solo mientras consumía drogas. En ese momento, tuvo una reflexión que lo llevó a cuestionarse el rumbo que había tomado.

“Después de una fiesta me encuentro yo en mi casa a las diez de la mañana porque no quería estar afuera, solo, como un idiota consumiendo”, recordó. “No sé, como un momento de claridad que me miro y digo: ‘Yo soy un estúpido’”.

Juan Pablo Raba posa desde la alfombra roja de los Premios Platino en España
Raba contó que pidió a un amigo que estuviera pendiente de él durante los primeros días después de abandonar el consumo - crédito @juanpabloraba/Instagram

A partir de esa situación, decidió deshacerse de las sustancias que tenía en su casa. También vació las botellas de licor, porque consideró que el alcohol podía facilitar una recaída o una nueva exposición al consumo.

“Vacié todas las botellas de licor, porque además el licor tiene algo muy peligroso y es que el licor es la puerta a todo”, sostuvo. El actor también recurrió al apoyo de un amigo para mantenerse alejado de ese entorno durante los primeros días posteriores a su decisión.

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