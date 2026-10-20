Colombia

Se salvaron de milagro: explosión de una pipeta de gas en Itagüí dejó tres adultos graves, un niño con lesiones y otros cinco más rescatados

Bomberos controlaron las llamas en el tercer nivel de un inmueble residencial, evacuaron a sus habitantes y rescataron a un gato sin lesiones

Los uniformados lograron controlar los riesgos tras su oportuna intervención - crédito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí / Instagram
Los uniformados lograron controlar los riesgos tras su oportuna intervención - crédito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí / Instagram
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Cinco menores de edad fueron evacuados sin lesiones luego de que una explosión seguida de un incendio afectara un edificio residencial en Itagüí (Antioquia). La emergencia dejó tres adultos con quemaduras de segundo grado, que permanecen en condición grave bajo atención médica, y otro menor más que se encontraba en el lugar resultó lesionado durante la salida del inmueble.

El hecho se registró en el barrio La Santa Cruz, específicamente en la carrera 40A con calle 53, de acuerdo con lo informado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La hipótesis inicial apunta a una posible explosión de una pipeta de gas, aunque la causa tendrá que ser establecida por las autoridades competentes tras las inspecciones técnicas en el lugar.

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Parte superior de un cilindro de gas naranja con válvula de metal, llave gris y tapón rojo sobre un suelo de losas.
Cinco menores de edad y un gato fueron rescatados sin lesiones, aunque tres adultos resultaron quemados y otro menor se lesionó al intentar evacuar la edificación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamas se concentraron principalmente en el tercer piso de la construcción, que tiene seis niveles. Hasta allí llegaron unidades de extinción, rescate y ambulancias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, que trabajaron para controlar el incendio y reducir el riesgo de que alcanzara otros apartamentos durante la noche del 19 de octubre de 2026.

La prioridad de los socorristas fue evacuar a los habitantes y verificar que no quedaran personas atrapadas. En esa labor, los cinco niños fueron llevados fuera del edificio sin afectaciones, pese a la intensidad de la emergencia y a la presencia de humo en zonas comunes y viviendas cercanas.

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Además de los tres adultos con quemaduras, un menor sufrió una aparente lesión mientras salía con rapidez de la edificación. Otras personas fueron valoradas por inhalación de humo y lesiones de distinta consideración en el sitio de la emergencia.

Los organismos de socorro acudieron al lugar para atender la emergencia - crédito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí / Instagram
Los organismos de socorro acudieron al lugar para atender la emergencia - crédito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí / Instagram

Cuatro pacientes fueron trasladados a centros asistenciales

El Servicio de Emergencias Médicas de Itagüí coordinó la atención prehospitalaria y el traslado de cuatro pacientes (entre los adultos y el menor). Tres de ellos fueron remitidos a la Clínica Antioquia, mientras que una persona fue llevada al Hospital San Rafael, según el medio local Alerta Paisa.

Durante la revisión de los niveles inferiores, los bomberos encontraron un gato en el segundo piso. El animal fue rescatado y, de acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, no presentaba heridas.

Los uniformados confirmaron que cinco niños fueron rescatados sin lesiones - crédito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí / Instagram
Los uniformados confirmaron que cinco niños fueron rescatados sin lesiones - crédito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí / Instagram

Una fuga de gas exige evacuar de inmediato

El episodio vuelve a poner atención sobre el uso seguro de pipetas de gas o cilindros de gas en viviendas. Ante un olor persistente a gas o un silbido cerca de la válvula, la primera medida es cerrar el paso del combustible únicamente si hacerlo no implica exponerse al peligro.

  • Las autoridades recomiendan abrir puertas y ventanas para ventilar el área y alejar a las personas del lugar.
  • Es clave no encender ni apagar luces, electrodomésticos, ventiladores o teléfonos dentro de la vivienda, pues una chispa puede activar el gas acumulado.
  • No debe usarse fuego para intentar localizar una fuga.
  • La verificación de válvulas, mangueras y conexiones puede hacerse con agua jabonosa: la formación de burbujas puede revelar un escape. Si se identifica una anomalía, corresponde solicitar la revisión de personal autorizado y comunicarse con la línea de emergencias.
  • Los bomberos indican que los cilindros deben adquirirse a distribuidores avalados y contar con elementos de control en buen estado.
Un cilindro metálico azul conectado por una manguera a una hornilla con llama azul y una olla de hierro que emite vapor.
Las autoridades piden a los ciudadanos tener precaución con el uso de gas en cilindro para sus viviendas y negocios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los cilindros deben permanecer verticales y en lugares ventilados

La ubicación de la pipeta es otro factor de prevención. El cilindro debe mantenerse en posición vertical, sobre una superficie estable, en un espacio ventilado y lejos de fuentes de calor, llamas, conexiones eléctricas o materiales inflamables. Las rejillas de ventilación de cocinas y calentadores no deben ser bloqueadas.

También se aconseja inspeccionar periódicamente el estado de las mangueras y válvulas, reemplazarlas cuando hayan cumplido su vida útil y evitar instalaciones improvisadas. Los niños no deben manipular los cilindros ni jugar cerca de ellos, mientras que cualquier golpe, corrosión, abolladura u olor inusual debe llevar a suspender su uso y contactar al proveedor o a los bomberos.

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