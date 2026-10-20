Colombia

La Liendra se mostró emotivo tras reencontrarse con su hermana mayor, afectada por las adicciones a las drogas: “Estaba a punto de perderla”

En sus redes, el influenciador pidió no perder la esperanza y tender la mano a quienes consumen sustancias, mientras recordó el dolor de ver deteriorarse a la mujer que lo crió

La Liendra comparte un emotivo video sobre el reencuentro con su hermana, quien luchó contra la adicción a las drogas - crédito @rechismes/IG

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La Liendra vivió uno de los momentos más emotivos de su vida pública al reencontrarse con su hermana mayor, a quien ingresó a un centro de rehabilitación tras años de lucha contra el consumo de drogas.

El abrazo quedó registrado en un video que el creador de contenido compartió en sus redes sociales, donde también dejó un mensaje cargado de dolor y esperanza para quienes atraviesan una situación similar.

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Según relató el propio influenciador, su hermana, quien lo crió, cayó hace algunos años en el consumo de cocaína, sustancia que describió como “una droga de mierda que cada día destruye más vidas y familias en Colombia”. Esa cercanía fue, según contó, lo que le permitió entender de primera mano el dolor de tener un familiar atrapado en la adicción.

El testimonio de la Liendra sobre el consumo de drogas

La Liendra fue enfático al hablar de quienes minimizan el impacto de las drogas en la vida de las familias. “Solo quien tiene un familiar en la droga entiende lo que es vivir esa situación”, aseguró el creador de contenido, que acompañó su relato con un llamado directo a quienes consumen y a sus seres queridos.

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El cafetero señaló que no es fácil tener a un familiar en esa condición y que realmente quiera rehabilitarse - crédito @rechismes/IG

El influenciador relató además cómo fue atestiguar el deterioro de su hermana día a día. “Como hermano, sufría todos los días viendo cómo la persona que me había criado estaba acabando con su vida”, escribió, y agregó que presenciar “cómo se enflaquecen, cómo se alejan de la familia, cómo ya no comen, cómo cada vez están más tirados a la calle” fue una de las experiencias más duras que le tocó enfrentar.

¿Qué pasó con la hermana de La Liendra? El influenciador colombiano logró que su hermana mayor ingresara a un centro de rehabilitación después de años de lucha contra el consumo de cocaína.

El reencuentro, cargado de lágrimas y abrazos, quedó documentado en redes sociales junto a un mensaje de apoyo a las familias que atraviesan situaciones similares.

El momento en que decidió buscar ayuda

De acuerdo con el relato de La Liendra, el punto de quiebre llegó cuando sintió que su hermana estaba a punto de perderlo todo. “Justo cuando sentía que estaba a punto de perderla, por fin decidió tomar mi mano y buscar un cambio”, escribió el creador de contenido, que calificó el ingreso al centro de rehabilitación como el resultado de “muchos años de lucha, lágrimas y conversaciones en las que sentía que no me escuchaba”.

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La Liendra compartió en una imagen cómo su mamá se reencontró con su hermana - crédito @rechismes/IG

El influenciador fue claro al señalar que la responsabilidad del cambio nunca fue solo suya. “Las drogas no solo destruyen a quienes las consumen, también hacen sufrir a quienes los amamos y vemos cómo se deterioran frente a nuestros ojos”, sostuvo, en referencia directa a lo que vivió junto a su familia durante ese proceso.

El mensaje a la comunidad y a las familias afectadas

La Liendra aprovechó la viralización del momento para dirigirse a otras personas que atraviesan circunstancias parecidas. “A todas las familias que están pasando por esto, les mando mucha fuerza. Sé cuánto duele, pero no pierdan la esperanza ni dejen de ofrecerles su mano”, expresó el creador digital.

También tuvo palabras para quienes consumen sustancias y necesitan un empujón para buscar ayuda. “A quienes consumen, mírense al espejo, recuerden quiénes eran y pregúntense si esta es la vida que soñaban”, escribió, y remató con una frase que resume el espíritu de todo su mensaje: “Levanten la cabeza y busquen ayuda, nunca es tarde para cambiar”.

En 2018, La Liendra pudo comprarle una casa a su mamá
El creador de contenido se ha mostrado orgulloso en repetidas ocasiones de lo que ha conseguido para su mamá - crédito @la_liendraa/IG

El influenciador añadió una reflexión final sobre el tiempo perdido en la adicción. “La vida es muy corta para perderla en una realidad que no es real”, afirmó, antes de reconocer el esfuerzo de su hermana: “Mi hermana todavía tiene un largo camino por delante, pero ayer dio el paso más importante: decidió luchar por su vida”.

En paralelo, también circuló un fragmento de la reacción de la madre de ambos durante el reencuentro familiar, visible en otro registro de la misma jornada.

Según ese contenido, la mujer le habría manifestado a su hija que el mayor regalo que puede darle a un padre o una madre es “cambiar y tomar la decisión de luchar contra esa droga”, y le pidió que recordara “quiénes eran” antes de caer en el consumo.

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