Colombia

El Grupo Niche celebró por partida doble: recibió dos nominaciones a los Latin Grammy 2026 y anunció que se presentará en Bogotá y Medellín

La agrupación colombiana competirá por Mejor Álbum de Salsa y Mejor Canción Tropical, mientras prepara sus conciertos junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

El Grupo Niche posa en estudio; catorce hombres, la mayoría con camisas doradas y pantalones blancos, cuatro con camisas azules y pantalones blancos
El Grupo Niche anunció su regreso a Bogotá y primera vez en Medellín para el 2027 - crédito Grupo Niche
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Grupo Niche recibió dos nominaciones a los Latin Grammy 2026 y, en paralelo, anunció que su formato Niche Sinfónico volverá a los escenarios de Bogotá y llegará por primera vez a Medellín en abril de 2027. La agrupación competirá por Mejor Álbum de Salsa, gracias a Más Que Palabras, y por Mejor Canción Tropical por Realidad-Es.

La 27.ª edición de los Latin Grammy se celebrará el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En esa ceremonia, que reúne a artistas y producciones de distintos géneros de la música latina, Grupo Niche buscará imponerse en dos categorías vinculadas con la salsa y la música tropical.

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La agrupación histórica colombiana de salsa recibe las nominaciones como una sorpresa, ya que en este momento se encuentra en la preparación de una nueva etapa de presentaciones junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

Todas las nominaciones que recibió el Grupo Niche a lo largo de su trayectoria musical en los Latín Grammy - crédito Latín Grammy/Página web
Todas las nominaciones que recibió el Grupo Niche a lo largo de su trayectoria musical en los Latín Grammy - crédito Latín Grammy/Página web

Los conciertos de Niche Sinfónico en 2027

El espectáculo, denominado Un universo de sentimiento, tendrá dos fechas confirmadas en Colombia. Bogotá recibirá a Niche Sinfónico el viernes 16 de abril de 2027 en el Movistar Arena. Ocho días después, el sábado 24 de abril, el proyecto se presentará por primera vez en Medellín, en el Daviarena.

La propuesta reúne al Grupo Niche con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia para interpretar canciones de la agrupación con arreglos orquestales. La dirección musical estará a cargo de José Aguirre y Juan José Aguirre, quienes conducirán un repertorio basado en temas emblemáticos del grupo.

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El antecedente más reciente de este formato en la capital colombiana fue el 24 de mayo de 2025, cuando Niche Sinfónico se presentó en el Movistar Arena de Bogotá. Además, Grupo Niche actuó el 12 de septiembre de 2026 en el Parque Simón Bolívar, como uno de los números principales de la primera jornada del Festival Cordillera 2026.

Niche Sinfónico, lanzado en 2023, reúne 10 clásicos de la agrupación grabados junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. El álbum obtuvo el Latin Grammy 2023 a Mejor Álbum de Salsa e incluye canciones como Hagamos lo que diga el corazón, Mi pueblo natal, Buenaventura y Caney, Sin sentimiento, Nuestro sueño, Ana Milé, Busca por dentro y Cali Pachanguero.

El Grupo Niche recibió dos nominaciones en los Latín Grammy 2026 como mejor álbum de salsa y mejor canción tropical - crédito Grupo Niche
El Grupo Niche recibió dos nominaciones en los Latín Grammy 2026 como mejor álbum de salsa y mejor canción tropical - crédito Grupo Niche

Precios y localidades para el concierto de Bogotá

La venta de entradas para el concierto de Bogotá se realiza a través de TuBoleta. La preventa estuvo dirigida a clientes Movistar y la venta para el público general comenzó el sábado 17 de octubre de 2026.

Las boletas corresponden a la Etapa 1 y tienen valores desde $143.100, precio que incluye el cargo por servicio. La localidad más económica es Tercer Piso 301 y 319, mientras que la más costosa es Tribuna Fan Sur.

  • Tribuna Fan Sur: $649.300 ($540.000 + $109.300 de servicio).
  • Platea 102: $541.100 ($450.000 + $91.100 de servicio).
  • Platea 101 y 103: $505.000 ($420.000 + $85.000 de servicio).
  • Platea 104 a 106: $420.900 ($350.000 + $70.900 de servicio).
  • Segundo piso 208 a 212: $372.800 ($310.000 + $62.800 de servicio).
  • Segundo piso 206 y 207 / 213 y 214: $360.700 ($300.000 + $60.700 de servicio).
  • Segundo piso 202 a 205 / 215 a 218: $348.700 ($290.000 + $58.700 de servicio).
  • Segundo piso 201 y 219: $276.600 ($230.000 + $46.600 de servicio).
  • Tercer piso 307 a 313: $252.500 ($210.000 + $42.500 de servicio).
  • Tercer piso 305 y 306 / 314 y 315: $186.400 ($155.000 + $31.400 de servicio).
  • Tercer piso 303 y 304 / 316 y 317: $180.400 ($150.000 + $30.400 de servicio).
  • Tercer piso 302 y 318: $168.400 ($140.000 + $28.400 de servicio).
  • Tercer piso 301 y 319: $143.100 ($119.000 + $24.100 de servicio).
El anuncio del Grupo Niche sobre su presentación de forma sinfónica - crédito Grupo Niche
El anuncio del Grupo Niche sobre su presentación de forma sinfónica - crédito Grupo Niche

Para el concierto de Bogotá, los mayores de 12 años podrán ingresar a las localidades 206, 214, 306 y 314 únicamente si están acompañados por un adulto responsable. Esas zonas estarán libres de alcohol.

En Medellín, la venta de entradas comenzará el jueves 22 de octubre de 2026 mediante TuBoleta. Las condiciones de ingreso para menores de edad deberán consultarse directamente con el escenario.

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