El Idrd ahora está en la mira por polémica con Sencia y El Campín: la Personería de Bogotá investigará a funcionarios

El estadio El Campín ha estado en medio de polémica por el mantenimiento de la gramilla, que provocó la cancelación de un partido minutos antes de iniciar el 13 de octubre - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El estadio El Campín no deja de ser blanco de comentarios, indagaciones y polémica por la gestión de Sencia, el administrador del escenario deportivo desde 2024 que, en reiteradas ocasiones, ha lidiado con la polémica por el mantenimiento de la cancha y ahora involucró al Idrd.

La Personería de Bogotá dio a conocer la apertura de una investigación disciplinaria a funcionarios del Idrd por el mantenimiento de la cancha, como parte del contrato con el operador privado, para identificar la responsabilidad por lo ocurrido en los últimos días y las condiciones del vínculo.

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Hasta el momento, Sencia logró que la gramilla quedara en buenas condiciones para el partido del 17 de octubre entre Millonarios y Jaguares, además de cambiar la sede del concierto de Fonseca, programado para el 24 del mismo mes, con el objetivo de avanzar en las labores de recuperación del césped.

Investigación al Idrd por contrato de El Campín

Luego de que se cancelara el partido Millonarios vs. Once Caldas en la noche del 13 de octubre, a falta de 15 minutos para empezar, porque el césped se despegaba del suelo y era un riesgo para los jugadores, todos los sectores se fueron no solo contra Sencia, sino contra la Alcaldía de Bogotá.

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Es por eso que la Personería de Bogotá, a través de un comunicado, informó que el objetivo de la investigación contra los funcionarios del Idrd es para “esclarecer posibles fallas en el seguimiento contractual, el mantenimiento del césped, la programación de eventos y el aprovechamiento del césped de La Florida”.

La Personería de Bogotá ahora entra en el escándalo con la cancha de El Campín para investigar el contrato del IDRD con Sencia - crédito Personería de Bogotá

“La Personería de Bogotá, D. C., inició investigación disciplinaria contra el Director General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel Andrés García Cañón, y otros altos funcionarios de la entidad distrital por presuntas irregularidades en el seguimiento y control de los contratos IDRD-CTO-2772-2024 e IDRD-SG-359-2024, relacionados con el mantenimiento y uso del estadio Nemesio Camacho El Campín, así como la autorización, valoración y control del aprovechamiento del césped de La Florida”, informó.

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La Personería también dio a conocer los otros funcionarios en la mira, a través de la Delegada para la Instrucción Disciplinaria II, y sin Gabriel Ernesto Lagos Medina, subdirector técnico de Parques (e) y secretario general; Lucas Calderón D’Martín, subdirector técnico de Parques (e); John Fredy Pulido Rincón, secretario general (e); y Rodrigo Alberto Manrique Forero, subdirector técnico de Parques.

Sencia estuvo acompañada de la Dimayor, Millonarios y la Alcaldía de Bogotá para inspeccionar El Campín - crédito Sencia

“Con esta actuación, la Personería busca determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los servidores públicos investigados”, terminó de decir el ente de control de la capital.

“Es un absoluto desastre”

Carlos González Puche, exdirector de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, afirmó en Blu Radio que es “un absoluto desastre lo que ha hecho Sencia con el Estadio El Campín. La explotación comercial que está usufructuando no se compadece con las condiciones que tienen que padecer los clubes de Bogotá y los aficionados para jugar en un campo de juego vergonzoso”.

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“Los conciertos son bien habidos, pero no en las condiciones en las que se están desarrollando, porque la función del estadio es desarrollar la actividad para la cual fue donado como un estadio para la práctica del fútbol profesional”, mencionó el también abogado.

La cancha del estadio El Campín continúa en proceso de recuperación para la realización de partidos de fútbol - crédito Sencia

González Puche mencionó que la situación de Millonarios y Santa Fe es dura por los aplazamientos y cambio de sede, como mencionó el presidente de los rojos, Eduardo Méndez: “Esto está en riesgo, la continuidad económica de esos clubes, porque se ven gravemente afectados”.

“Esperemos algún día que Sencia cumpla con lo que se comprometió con los bogotanos”, dijo el exdirigente de la Acolfutpro, con respecto al contrato del operador para la construcción del nuevo estadio y renovación de todo el complejo.

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