Colombia

De la Espriella informó la captura de ‘Brayan Veneco’, señalado cabecilla de las disidencias en Bolívar: “A la plaga narcoterrorista la vamos a acabar”

El jefe de Estado afirmó que el resultado limita la expansión territorial de la facción armada en el sur del departamento, donde sus milicianos disputan rentas ilegales con el Clan del Golfo

La Policía Nacional capturó en Morales, sur de Bolívar, a alias 'Brayan Veneco', señalado cabecilla de la Estructura 4 de las disidencias de las FARC - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
La Policía Nacional capturó en Morales, sur de Bolívar, a alias 'Brayan Veneco', señalado cabecilla de la Estructura 4 de las disidencias de las FARC - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
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El presidente Abelardo De La Espriella informó el martes 20 de octubre la captura de alias Brayan Veneco, señalado por las autoridades como uno de los mandos de una comisión armada de las disidencias de las antiguas FARC-EP con actividad en el sur de Bolívar y el nordeste de Antioquia.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Nacional y se llevó a cabo en el municipio de Morales (Bolívar). Según la versión divulgada por el jefe de Estado, el detenido pertenecía a la Estructura 4 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf).

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De la Espriella sostuvo que el hombre era requerido por los delitos de homicidio, terrorismo y concierto para delinquir. El mandatario afirmó que la detención afectó la capacidad de mando de esa estructura y sus pretensiones de ampliar su presencia en la subregión.

“A la plaga narcoterrorista la vamos a acabar”, expresó el presidente en X al anunciar el resultado de la operación.

El Gobierno atribuyó a la comisión de alias Brayan Veneco continuas confrontaciones contra el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
El Gobierno atribuyó a la comisión de alias Brayan Veneco continuas confrontaciones contra el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El Gobierno atribuye a alias Brayan Veneco enfrentamientos contra el Clan del Golfo

De acuerdo con la información de la Presidencia, “Brayan Veneco” dirigía una comisión armada que promovía confrontaciones contra el Clan del Golfo en zonas de Antioquia y Bolívar.

El mandatario aseguró que esas disputas se relacionaban con el control territorial y las economías ilegales que operan en áreas rurales de ambos departamentos. Entre las actividades que suelen estar en el centro de estos conflictos figuran la minería ilegal, el narcotráfico, las extorsiones y otras formas de financiación de los grupos armados.

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“Su captura golpea la capacidad de mando y expansión territorial de estas estructuras criminales en el sur de Bolívar”, indicó De la Espriella en su pronunciamiento.

La Gobernación de Antioquia lo relacionó con el crimen de un líder campesino

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que “Brayan Veneco” habría participado en el homicidio del líder campesino Fidel Jiménez Bohórquez, ocurrido en una zona rural de Segovia en 2023.

Rendón señaló que el detenido ya era conocido por las autoridades departamentales como uno de los presuntos cabecillas del Frente 4 de las disidencias. La Gobernación había ofrecido una recompensa de hasta $150 millones por información que permitiera ubicarlo y capturarlo.

Las autoridades departamentales ofrecían una recompensa de hasta 150 millones de pesos por datos para localizar al líder del Frente 4 - crédito @AndresJRendonC / X
Las autoridades departamentales ofrecían una recompensa de hasta 150 millones de pesos por datos para localizar al líder del Frente 4 - crédito @AndresJRendonC / X

El gobernador agregó que el señalado cabecilla habría tenido funciones como operador de drones cargados con explosivos, presuntamente empleados contra integrantes de la fuerza pública. También lo relacionó con actividades de reclutamiento para fortalecer la capacidad armada de la organización.

“Este resultado le da sosiego a los antioqueños del nordeste que tanto se han visto afectados por estos criminales del Frente 4 de las disidencias de las Farc”, afirmó Rendón en su cuenta de X.

También capturaron a un presunto hombre de confianza del cabecilla

El gobernador de Antioquia informó, además, la captura de alias Santiago o “El Flaco”, al que describió como uno de los hombres de confianza de “Brayan Veneco”.

De acuerdo con Rendón, este segundo detenido estaría relacionado con cobros extorsivos, desplazamientos forzados, reclutamiento y minería ilegal en los municipios de Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño.

El gobernador Andrés Julián Rendón atribuyó al detenido el manejo de drones con explosivos dirigidos contra la fuerza pública - crédito @AndresJRendonC / X
El gobernador Andrés Julián Rendón atribuyó al detenido el manejo de drones con explosivos dirigidos contra la fuerza pública - crédito @AndresJRendonC / X

La captura de ambos hombres se conoce en medio de las disputas entre estructuras armadas ilegales que tienen presencia en el sur de Bolívar y el nordeste de Antioquia. Las autoridades advirtieron que esos enfrentamientos exponen a las comunidades rurales a amenazas, restricciones a la movilidad y desplazamientos.

El sur de Bolívar es una zona de interés para los grupos ilegales por las rentas asociadas a la extracción aurífera, los cultivos de uso ilícito y las rutas utilizadas para el tráfico de drogas. Municipios como Morales, Santa Rosa del Sur y Arenal han quedado bajo presión por la presencia de varias estructuras armadas.

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