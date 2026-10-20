Hermana de Yeferson Cossio salió herida tras accidentarse en cuatrimoto: “Me levanté muy mareada”

En video quedó registrado el fuerte accidente de la hermana de Yeferson Cossio en cuatrimoto - crédito @gisela.mc/ Instagram

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Gisela Castaño, hermana de los creadores de contenido Yeferson Cossio y Cintia Cossio, generó preocupación entre sus seguidores después de que compartiera un video de un accidente en cuatrimoto que le provocó un golpe en la cabeza, mareo y varios moretones. La joven afirmó que el casco que llevaba puesto redujo el riesgo de sufrir consecuencias más graves.

La creadora de contenido publicó las imágenes en sus historias de Instagram durante la noche del domingo 18 de octubre. El registro mostró parte de un recorrido recreativo que terminó con su caída al suelo y con otra conductora accidentada después de intentar evitar atropellarla.

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Castaño relató que, tras el impacto, logró levantarse con molestias físicas. “Me di un golpe durísimo en la cabeza. Gracias a Dios llevaba casco. Me levanté muy mareada y con moretones por todos lados”, escribió en una de sus publicaciones.

Gisela Castaño preocupó a sus seguidores tras caer de una cuatrimoto durante un recorrido - crédito @gisela.mc/ Instagram

La joven no confirmó si acudió a una valoración médica después del golpe ni dio detalles adicionales sobre el lugar en el que ocurrió el accidente.

El video mostró que Gisela Castaño terminó en el suelo durante el recorrido

En la grabación, difundida por la propia influencer, se observa que Gisela Castaño manejaba una cuatrimoto mientras otra persona transitaba detrás de ella. Las imágenes comienzan con un ambiente de recreación, pero segundos después muestran a la joven en el suelo tras perder el equilibrio.

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La hermana de los Cossio explicó que esa segunda persona también sufrió una caída. Según su versión, la conductora tuvo que reaccionar de inmediato para evitar un impacto contra ella y, durante esa maniobra, salió despedida varios metros.

“Qué susto tan horrible, pero pudo haber sido una tragedia”, expresó Castaño al referirse a la secuencia y al riesgo que enfrentaron ambas durante el recorrido.

El video registró el momento posterior a la caída de Gisela Castaño durante un recorrido recreativo - crédito @gisela.mc/ Instagram

La joven aseguró que la otra involucrada no tuvo lesiones de gravedad. En sus historias indicó que sufrió algunos raspones, mientras que ella presentó moretones en diferentes partes del cuerpo y el golpe en la cabeza que le provocó mareo.

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El casco fue un elemento de protección tras el golpe en la cabeza

Uno de los aspectos que destacó Castaño en su relato fue el uso del casco. La creadora de contenido sostuvo que esa protección resultó determinante después de la caída, debido a la fuerza del golpe que recibió en la cabeza.

“Gracias a Dios llevaba casco”, señaló en el mensaje que compartió con sus seguidores. La publicación se convirtió en una respuesta a quienes le preguntaron por su estado de salud luego de ver el registro del accidente.

La influenciadora también usó el humor para referirse al episodio. En una de sus historias escribió que era “de malas” y bromeó al decir que el piso era su lugar seguro. Después, dejó de lado ese tono y detalló las molestias que experimentó tras levantarse.

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Sus seguidores reaccionaron al registro del accidente en cuatrimoto

Las imágenes circularon entre la comunidad digital de Gisela Castaño, quien reúne cerca de dos millones de seguidores en redes sociales. Los comentarios se concentraron en el golpe que sufrió y en la maniobra de la mujer que viajaba detrás de ella.

La situación llamó la atención porque el video mostró que la segunda conductora debió modificar su trayectoria para evitar que la cuatrimoto pasara sobre Castaño. Ese movimiento, según el relato de la joven, provocó que también cayera y se golpeara durante el recorrido.

“Qué susto tan horrible, pero pudo haber sido una tragedia”, afirmó la hermana de los Cossio - crédito @gisela.mc/ Instagram

El accidente involucró a dos personas y terminó sin lesiones de gravedad, de acuerdo con lo que manifestó Castaño. La joven aclaró que sufrió raspones, moretones y un fuerte impacto en la cabeza, mientras que la otra conductora tuvo heridas leves.

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Hasta el momento, no compartió una actualización sobre una posible consulta médica ni nuevos detalles sobre el estado de la persona que la acompañaba.