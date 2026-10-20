Colombia otorgará una parte de un salario mínimo por cada nueva contratación formal en micro y pequeñas empresas: el Ministerio del Trabajo detalló cómo acceder

El programa Crea Empleo otorgará a micro y pequeñas empresas un incentivo del 25% de un salario mínimo por cada nueva contratación formal, con prioridad para jóvenes, mujeres y mayores de 50 años - crédito John Vizcaino/Reuters

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El Ministerio del Trabajo de Colombia puso en marcha Crea Empleo, un programa que otorga a los empleadores un incentivo equivalente al 25% de un salario mínimo por cada nueva persona contratada, con el objetivo de estimular la generación de empleo formal en micro y pequeñas empresas. El beneficio está condicionado a contrataciones nuevas de tiempo completo con vinculación formal, prestaciones de ley y afiliación a la seguridad social. Solo acceden a él los empleadores que acrediten la creación de plazas laborales inéditas y cumplan esas condiciones.

Con el programa se busca dinamizar el mercado laboral y reforzar la actividad productiva mediante contrataciones formales. La cartera laboral concentra la iniciativa en empresas de menor tamaño, a las que identifica como parte central del tejido empresarial colombiano.

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Dicha estrategia dará prioridad a jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años, grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo formal. El Ministerio busca que la expansión de las nóminas contribuya a abrir oportunidades para esos sectores.

Los incentivos están condicionados a empleos de tiempo completo, con vinculación formal y aseguramiento pleno a la seguridad social - crédito Ministerio del Trabajo

Requisitos para acceder al incentivo

Dentro de los requisitos para acceder al incentivo está que:

Los recursos solo podrán destinarse a nuevas contrataciones de tiempo completo.

Las empresas deberán garantizar que sus trabajadores cuenten con las prestaciones correspondientes y con cobertura de seguridad social para acceder al incentivo.

Además, el Ministerio:

Prevé un sistema de postulaciones digitales y herramientas ágiles para tramitar las solicitudes.

Aplicará mecanismos de control y seguimiento para verificar que los apoyos lleguen a empleadores que efectivamente creen puestos de trabajo.

La entidad señaló que el diseño del programa apunta a canalizar los recursos de manera directa hacia quienes formalicen nuevas vinculaciones laborales. Los controles buscarán comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas antes de la entrega de los beneficios.

Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, dijo que es necesario apostarlo a la formalidad laboral en Colombia para mejorar la calidad de vida de los trabajadores - crédito @MintrabajoCol/X

Prioridad para jóvenes, mujeres y mayores de 50 años

Al respecto, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, situó el programa como una herramienta para respaldar la contratación con protección laboral: “En la Patria Milagro tenemos claro que el trabajo digno no se negocia. Con ‘Crea Empleo’ respaldamos con hechos a nuestras micro y pequeñas empresas para que sigan contratando con todas las prestaciones de ley y seguridad social”.

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También destacó el criterio de inclusión que orienta la iniciativa: “Priorizamos a nuestros jóvenes, mujeres, adultos mayores de 50 años, porque la prosperidad de Colombia se construye garantizando oportunidades laborales formales e incluyentes para quienes más lo necesitan”.

Con Crea Empleo, la cartera busca que la contratación formal se extienda entre empresas de menor tamaño y alcance a poblaciones con más barreras para incorporarse al trabajo.

Generación de empleo en Colombia

La iniciativa llega en un momento difícil para la generación de empleo en Colombia. El mercado laboral mostró en agosto de 2026 una suba de la tasa de desempleo a 9,4%, frente al 8,6% registrado en el mismo mes de 2025, según cifras atribuidas al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El país superó los 23 millones de ocupados.

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El Dane reportó que la tasa de desempleo en agosto, subió al 9,4%, es decir, que tuvo un incremento de 0,8 puntos porcentuales con respecto al mismo indicador de 2025 - crédito Dane

Por su parte, la informalidad laboral se mantuvo por encima del 50% de la población ocupada. La brecha de género también persistió: el desempleo entre las mujeres alcanzó el 11,6%, mientras que entre los hombres se ubicó en 7,7%, una distancia de 3,9 puntos porcentuales (pp).

De acuerdo con el Dane, la industria manufacturera concentró la mayor pérdida, con cerca de 240.000 empleos menos. Le siguieron:

Actividades artísticas y de entretenimiento: 102.000 puestos.

Agricultura, ganadería y pesca: 91.000 plazas en un escenario marcado por factores climáticos y mayores costos.

También hubo caídas en las actividades inmobiliarias, financieras, de alojamiento y de servicios de comida.

En el trimestre más reciente, Quibdó registró la mayor tasa de desempleo, con 23,8%, seguida por:

Cartagena: 14,4%.

Sincelejo: 12,9%.

Tunja: 12,5%.

Ibagué: 11,8%.

En contraste, Bucaramanga y Medellín presentaron los menores niveles entre las ciudades citadas, ambas con una desocupación de 7,3%.