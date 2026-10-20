Dávinson Sánchez saldría de Galatasaray de Turquía en el próximo mercado de fichajes: sería compañero de Jhon Durán en el Benfica de Portugal

Davinson Sánchez es líder de la zaga en el Galatasaray de Turquía - crédito Murad Sezer/REUTERS

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Benfica estudia el fichaje del central colombiano Dávinson Sánchez para el mercado de enero de 2027, una operación que exigiría negociar con Galatasaray, dueño de un contrato hasta el 30 de junio de 2029 y dispuesto, según la prensa turca, a contemplar su venta.

El posible traspaso tendría un costo cercano a 30 millones de euros, de acuerdo con Fotospor. El portal turco sostuvo que el club portugués prepara una oferta para incorporar al defensor de 30 años durante la ventana invernal.

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La negociación llegaría después de un intento frustrado de Como, de la Serie A de Italia. En su momento, el equipo turco pidió 30 millones de euros durante el verano, mientras que la propuesta de la escuadra italiana fue de $20 millones, una diferencia que impidió el acuerdo.

Sánchez llegó a Galatasaray en 2023 procedente de Tottenham (Inglaterra) y extendió recientemente su vínculo con la institución turca. El acuerdo contempla una cláusula que permitiría prolongarlo una temporada adicional.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia - BC Place, Vancouver, Canada - July 7, 2026 Colombia's Davinson Sanchez reacts after the end of extra-time REUTERS/Agustin Marcarian

Su valoración de mercado, sin embargo, es inferior a la cifra que pretendería el club por una venta. De acuerdo con Transfermarkt, el colombiano está tasado en 16 millones de euros, dos millones menos que su cotización anterior.

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Las versiones sobre su presente deportivo difieren. Mientras una parte de la información lo presenta como referente de la defensa de Galatasaray, Fotospor señaló que el zaguero comenzó la temporada con actuaciones cuestionadas y cometió errores en el triunfo 1-0 ante Gençlerbirliği.

El medio turco afirmó que esas presentaciones reactivaron el debate sobre su continuidad y que algunos sectores consideran un error que no hubiera sido transferido en el último mercado. Benfica intentaría aprovechar ese escenario para avanzar por el internacional colombiano.

El interés del club portugués también coincidiría con la probable ausencia del defensor Circati, quien podría ser convocado por Australia para disputar la Copa Asiática. El torneo se celebrará en Arabia Saudita entre el 7 de enero y el 5 de febrero, según Record. El defensor podría compartir plantel con Jhon Jáder Durán si la operación se concreta. El delantero colombiano permanece en Benfica tras la salida de Richard Ríos hacia Arabia Saudita.

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Jhon Durán se sacude el mal momento en Portugal con doblete y apunta a ser titular en el Benfica

Jhon Durán llegó a Benfica SL, luego de rondar por varios clubes sin mucha figuración - crédito REUTERS/Pedro Nunes

Jhon Durán marcó un doblete en la victoria 3-0 de Benfica ante Celtic, por la segunda fecha de la fase liga de la Europa League, y su actuación fortaleció sus opciones de volver a ser titular frente a Omonia en Chipre.

El primer gol llegó a los cuatro minutos, después de que le cometieran un penal. Durán ejecutó con una definición picada y abrió el marcador en Lisboa.

A los 36 minutos amplió la ventaja tras ingresar al área, desacomodar a su defensor y rematar de izquierda ante el arquero visitante. Gianluca Prestianni dio la asistencia en la jugada del segundo tanto.

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El delantero suma cuatro anotaciones en 14 encuentros con Benfica y acumula 407 minutos de juego. Marcó un gol en la Liga de Portugal, otro en la fase previa de la Europa League y los dos restantes en la fase liga del torneo continental.

Jhon Durán acumula 14 partidos con Benfica y cuatro goles - crédito Pedro Nunes/REUTERS

La actuación frente a Celtic también reforzó la confianza de Marco Silva, entrenador de Benfica. El técnico valoró que el atacante “está haciendo lo necesario para jugar”. Durán reconoció el lugar que ocupa Pavlidis en la estructura ofensiva del equipo: “Estoy aquí para ayudar a mi equipo. Todos saben que Pavlidis es titular indiscutible y se lo merece todo porque ha estado jugando muy bien. Acabo de llegar y, en los minutos que tenga, lo daré todo por mi equipo”.

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El encuentro ante Omonia, previsto para el jueves 22 de octubre por la tercera fecha de la Europa League, puede darle al atacante la posibilidad de enlazar dos presencias consecutivas desde el inicio. No consigue esa continuidad desde enero, cuando todavía jugaba en Fenerbahce