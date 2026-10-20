Capturaron a empresario acusado de abuso sexual contra reconocida surfista: él se defendió al decir que fue “una equivocación de una menor”

El empresario Juan Álvarez Torres responderá en la Fiscalía por los señalamientos de abuso sexual contra una reconocida surfista de 16 años - crédito Instagram / @JoseGranadosF/X

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Una joven surfista denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual en Puerto Colombia por parte de un empresario. El caso tuvo un nuevo capítulo el 20 de octubre de 2026, cuando el implicado fue capturado en Barranquilla.

Juan Álvarez Torres fue trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata de la capital del Atlántico para responder por los señalamientos de la deportista de 16 años. La joven afirmó en redes sociales que el hombre trató de obligarla a mantener relaciones sexuales.

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El empresario se pronunció por primera vez, dio su versión de lo ocurrido y explicó lo que pasó el 2 de octubre en su oficina, ubicada en un establecimiento comercial. También se refirió a los comentarios que, según la denunciante, le hizo y a la conversación que ambos mantuvieron.

La supuesta víctima afirmó que todo se dio en Kilymandiario, en Puerto Colombia - crédito Instagram

La captura

En la mañana del martes 20 de octubre, el periódico El Heraldo informó que funcionarios del CTI de la Fiscalía capturaron al empresario conocido como “Juancho Kily”.

El sujeto apareció esposado por las calles de la ciudad y fue presentado ante los medios. Ahora deberá responder ante la justicia por las acusaciones y dar su versión sobre lo que ocurrió ese día con la deportista, quien lo acusó por hechos ocurridos en su oficina, de la que salió en medio del pánico acompañada por una amiga.

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La joven surfista también lo señaló por presuntos mensajes intimidatorios y amenazas de muerte contra ella y su familia, con la complicidad de otra persona. Además, afirmó que un vehículo, al parecer de propiedad del empresario, permanecía cerca de la casa de sus familiares, por lo que pidió protección a las autoridades.

La joven afirmó que ella y su familia han sido víctimas de amenazas de muerte y señalamientos, luego de dar a conocer la denuncia por agresión sexual - crédito Instagram

“Ahí hubo algo para yo llegar a ese extremo”

En medio de las acusaciones contra el empresario, que también afectaron al establecimiento donde aparentemente ocurrieron los hechos, Juan Álvarez Torres fue contactado por el medio Impacto News para dar su versión de lo ocurrido; no solo se defendió de las acusaciones, sino que señaló a la surfista como responsable de todo lo sucedido.

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Para empezar, indicó que el hecho ocurrió en una oficina que, al parecer, estaba abierta a la mirada de muchas personas: “Estaba la gente de seguridad, estaba Luis Alcóbar, estaba el almacén abierto, estaba la señora del almacén con su hija, estaba el artesano con sus dos hijos, los que viven aquí, los meseros. Esto pasó, esto ocurrió aquí en un minuto y medio”.

Juan Álvarez Torres trasladado a una URI en Barranquilla por parte de la Fiscalía, para responder por la denuncia de abuso sexual contra una menor - crédito @noticiasyabq/X

Luego, le envió un mensaje a la surfista, a la que responsabilizó por las afectaciones en su trabajo y su vida personal: “Así hayas cometido un error, hayas lastimado mi corazón, estoy dispuesto a perdonarte. Eso dijiste porque conozco a esa menor de edad y te pasaste”.

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En medio de eso, el empresario entregó su versión sobre la conversación con ella: “Yo acepto, porque la conversación que me dijo, no sé si es muy íntima, porque no la voy a decir, es entre ella y yo, porque yo soy su confidente. Somos conscientes a los 16 años. Todos sabemos, cuando tuvimos 17 años, qué hicimos y qué no hicimos, porque es la edad adolescente. Empiezan a explorar cosas, sentimientos. Ya no vamos al papá y mamá, ya están los amiguitos, el besito, tú sabes”.

El empresario Juan Álvarez Torres habló desde la oficina donde, según la denuncia de la surfista de 16 años, ocurrió el presunto abuso sexual - crédito Captura de video @SergioGarciaImpactoNews/YouTube

“Ahí hubo algo para yo llegar a ese extremo de decir: ‘Mira, Francesca, si tú quieres algo conmigo...”, mencionó Álvarez Torres, que en ese momento sujetó sus genitales ante la cámara para indicar la acción que la deportista había denunciado, a lo que respondió que “obvio, eso no se hace a un niño, ni a una mujer, ni a nadie, ni a un hombre. Eso es un acto que no es normal, no es mío”.

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“No te imaginas la magnitud, tanto de sentimiento como económicamente, y lo que significa todo esto que ha pasado por una pendejada, un capricho o una equivocación de una menor de edad”, dijo el empresario, que finalizó al decir que “eso fue un impulso, soy humano. La cagamos. ¿Quién no la ha cagado? Fue un error de dos segundos. Pero bueno, ahí está. Todo lo dejamos en manos de Dios. No en el pensamiento ni el testimonio de los humanos. El único que lo ve todo es nuestro Dios”.

“El dicho de la menor es la prueba reina”

Julio del Villar, abogado de la víctima, habló para el mismo medio digital sobre el caso de la joven surfista y relató los hechos de los que se tiene conocimiento hasta ahora: “El relato y las pruebas son que la niña se encontraba en Quili, en la playa, haciendo su deporte, practicando con un grupo de menores de edad. Todos los días practican allá, durante muchos años lo han hecho. Cuando ella va saliendo ese día, se encuentra con el dueño, quien lo conoce al punto de que le llama tío. Es una persona que ha estado, pues, entre comillas, siempre pendiente de todo el grupo de menores”.

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“Se la encuentra, la jala del brazo, la sienta, tiene una conversación con ella y después los videos de las cámaras de seguridad muestran cómo la lleva casi a empujones a la oficina. Ahí duran un tiempo corto. Ella sale y, bueno, ya después comienza a contar y denunciar los hechos”, dijo el abogado, al mencionar las imágenes de las grabaciones.

Juan del Villar, abogado de la surfista que denunció ser víctima de abuso sexual por parte de Juan Álvarez Torres - crédito Captura de video @SergioGarciaImpactoNews/YouTube

Del Villar también explicó que el delito por el que es acusado el empresario tiene una calificación que se llama “a puerta cerrada”, que ocurre “donde no hay nadie y es la palabra de la víctima contra el victimario. Pero la ciencia forense ha ido aprendiendo y avanzando, y apenas que una menor, como en este caso, es víctima de esta clase de delito, en Medicina Legal le hacen unas pruebas especializadas. Aparte de eso, contamos con videos de cámaras de seguridad, contamos con testimonios de personas que, apenas sucedieron los hechos, la niña les comunicó, les contó qué acababa de pasar. O sea, fue una secuencia de hechos en tiempo real que corroboran lo que sucedió”.

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Al ser consultado sobre las pruebas contra Juan Álvarez Torres, el abogado respondió que “lo primero es el dicho de la menor, esa es la prueba reina. Después, hay unos videos de cámaras de seguridad, hay unas personas que estuvieron con la menor cuando ella comienza a contar y hay un video donde el mismo agresor se lo envía a los padres de la menor diciendo lo que había sucedido”.