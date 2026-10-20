Murió Vanessa Vera tras ser apuñalada en el cuello tratando de proteger a víctima de maltrato intrafamiliar: su agresor y la pareja escaparon

Falleció Vanessa Vera, mujer que intervino para proteger a víctima de maltrato intrafamiliar y resultó apuñalada en el cuello - crédito Suministrado infobae

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La muerte de Vanessa Isabel Vera, de 46 años, fue confirmada este lunes 19 de octubre de 2026, dos días después de que recibiera una herida con arma blanca en el cuello en el sector de Barrancas, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. La mujer había intervenido, según los testimonios recogidos en el caso, ante los gritos que salían de un inmueble donde se registraba una presunta agresión contra otra mujer.

La Secretaría Distrital de la Mujer informó el fallecimiento y pidió ubicar al hombre señalado como responsable del ataque. Al mismo tiempo, solicitó que la investigación avance con rapidez para determinar las circunstancias y responsabilidades penales de lo ocurrido.

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“Lamentamos profundamente el asesinato de Vanessa Isabel Vera y rechazamos con firmeza este hecho que enluta a su familia y a la ciudad. Toda nuestra solidaridad con sus seres queridos, a quienes estamos brindando atención y acompañamiento profesional. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que den con el paradero del presunto agresor y avancen con celeridad en las investigaciones”, señaló la entidad en su cuenta de X.

El hecho, que se regisgtró en el sector de Barrancas, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, es investigado por la Fiscalía General de la Nación - crédito @secredistmujer/X

De acuerdo con información divulgada por CityTV, Vera se acercó al inmueble luego de escuchar solicitudes de ayuda. La mujer habría intentado averiguar qué sucedía e intervenir para proteger a una vecina. Durante ese episodio, un hombre presuntamente la atacó con un arma blanca.

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Vanessa Vera permaneció internada desde el ataque del sábado

El ataque ocurrió el sábado 17 de octubre de 2026. Tras resultar herida, Vera fue llevada a un centro asistencial, donde quedó internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su muerte fue confirmada hacia las 11:00 a.m. del lunes 19 deoctubre, luego de permanecer dos días bajo atención médica.

Felipe Serpa, abogado de la familia, relató al medio citado que la víctima actuó al advertir la situación de violencia. Vanessa “interfirió y le salvó su vida a la otra chica”, afirmó.

El representante judicial agregó que la herida afectó la zona del cuello y describió lo sucedido durante la agresión. “Lamentablemente ella recibió una puñalada a la altura del cuello y el arma quedó incrustada (...) el arma se partió y Vanessa alcanzó a quitarse el objeto que la lastimó”, sostuvo.

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Un allegado de la familia indicó a El Tiempo que la mujer de 46 años llegó a la vivienda tras oír a otra mujer pedir auxilio. Según ese relato, la agresión fue inmediata y tuvo consecuencias graves por la ubicación de la lesión.

“Al llegar, tocó la puerta y presuntamente el hombre salió y, sin mediar palabra, le propinó un ataque con un arma blanca, causándole una herida grave a la altura de la tráquea, comprometiendo sus cuerdas vocales y provocando una importante pérdida de sangre”, manifestó al diario.

Testigos auxiliaron a la víctima en el lugar de los hechos

El ataque ocurrió el sábado 17 de octubre de 2026. Tras resultar herida, Vera fue llevada a un centro asistencial, donde quedó internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) - crédito Colprensa

Vanessa Vera permaneció varios minutos en el suelo tras la agresión. Mientras tanto, el señalado agresor y la mujer que, de acuerdo con los testimonios, habría sido atacada inicialmente, abandonaron el lugar sin prestar ayuda a la víctima, según la información conocida por el citado canal.

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Los vecinos advirtieron la emergencia y acudieron a auxiliarla antes del traslado al centro médico. Serpa aseguró que el presunto responsable pasó cerca de Vera cuando ella estaba tendida en el suelo.

“Vanessa quedó tirada y la gente empezó a auxiliarla (...) el individuo le pasa por encima diciendo que ella ya había fallecido y empezó a decir palabras ofensivas”, reveló el abogado.

Por ahora, las autoridades no han informado cuál fue la causa oficial de muerte ni han divulgado detalles adicionales sobre el estado de la investigación. La Fiscalía General de la Nación deberá establecer la secuencia de los hechos, identificar plenamente a las personas involucradas y definir las eventuales responsabilidades.

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La familia de la víctima pidió al ente acusador avanzar en la búsqueda del señalado agresor. La defensa sostuvo que el hombre estaría identificado y mencionó que tendría anotaciones judiciales previa - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La familia de la víctima pidió al ente acusador avanzar en la búsqueda del señalado agresor. La defensa sostuvo que el hombre estaría identificado y mencionó que tendría anotaciones judiciales previas, un aspecto que deberá ser verificado por las autoridades competentes dentro del proceso.

“Tengo la certeza de que tiene antecedentes, tiene como tres o cuatro anotaciones por fuga de presos y por hurto (...) estamos esperando que se haga justicia (...) el llamado a las autoridades es ese, que estamos ante un maltratador de mujeres y necesitamos justicia”, aseguró el togado.