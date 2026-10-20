La Universidad Nacional, del Rosario y Javeriana cuestionaron al Gobierno por retirar piezas del Museo Nacional: “No hay memoria común donde solo una voz decide”

Las universidades Nacional, Javeriana y del Rosario expresaron su rechazo al retiro de cerca de 50 piezas y contenidos de las salas permanentes del Museo Nacional de Colombia - crédito @museonacionalco/X - Redes sociales

Guardar

Las comunidades académicas de la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario emitieron pronunciamientos públicos de rechazo frente a la decisión del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, de retirar cerca de 50 piezas y contenidos de las salas de exposición permanente del Museo Nacional de Colombia.

Las manifestaciones institucionales se dieron tras la orden ejecutiva ejecutada por la ministra de las Culturas, Paola Holguín, que derivó en el desmonte de objetos, fotografías y documentos históricos vinculados a movimientos feministas, comunidades Lgbti+, víctimas del conflicto armado y acuerdos de paz.

PUBLICIDAD

Esto desencadenó una ola de rechazo y varias jornadas de manifestaciones frente al Museo Nacional, que se extendieron durante varios días. La protesta llegó al punto de que estudiantes y docentes de las universidades de los Andes y Nacional realizaron clases al aire libre en la tarde del 19 de octubre.

El Museo Nacional quedó en el centro de una controversia por el desmonte de objetos, fotografías y documentos relacionados con memorias sociales, políticas y culturales del país - crédito Fernando Vergara/AP Photo

El pronunciamiento de la Universidad Nacional de Colombia

Desde la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, la comunidad académica calificó el procedimiento gubernamental como un presunto acto de censura y afectación al trabajo técnico de la entidad patrimonial.

“Expresa su más sentida preocupación y su profundo rechazo ante las decisiones tomadas por el Gobierno nacional que conducen al retiro de contenidos y al silenciamiento de memorias en el Museo Nacional de Colombia”, se lee en el escrito de tres páginas.

PUBLICIDAD

La unidad académica agregó: “Consideramos que la exclusión de relatos, objetos y testimonios por razones ideológicas o políticas constituye una afrenta para quienes entendemos los museos como espacios de investigación, reflexión crítica, encuentro y construcción plural de lo común”.

En su comunicado, titulado No hay memoria común donde solo una voz decide qué merece ser recordado, la facultad enfatizó que las exhibiciones de los museos no deben depender de la línea ideológica de la administración de turno.

“La experiencia de las víctimas y supervivientes del conflicto armado, las luchas sociales, las reivindicaciones feministas y aquellas de las diversidades sexuales y de género, así como las múltiples formas de resistencia y organización comunitaria, hacen parte de las historias que atraviesan nuestra sociedad”, se lee en el comunicado.

PUBLICIDAD

La Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional calificó como censura el retiro de contenidos históricos del Museo Nacional y cuestionó sus implicaciones para la memoria colectiva - crédito Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio/Facebook

“Su presencia en los museos no debería depender de su correspondencia con la orientación ideológica de un gobierno de turno”, agregó el texto institucional.

La maestría expresó su solidaridad con los equipos de curaduría, educación, conservación y registro del Museo Nacional, al destacar que los guiones desmantelados respondían a más de dos décadas de investigación científica y procesos participativos mantenidos a lo largo de cinco administraciones presidenciales.

La posición de la Pontificia Universidad Javeriana

Por su parte, la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana instó al Ejecutivo a respetar el trabajo de investigación que sustentó el montaje de las salas “Hacer sociedad”, “Memoria y Nación” y “Fuerza, fe y sustancia”.

PUBLICIDAD

“La censura de las salas del Museo no es un medio para sanar heridas; todo lo contrario, es un motor que le resta credibilidad a la institución, que deja en entredicho cualquier material cultural que se ponga en el lugar de los objetos que fueron desmontados sin el debido proceso, y en este sentido, es un ejercicio de violencia simbólica del Gobierno nacional a la ciudadanía”, sostuvo la facultad de la institución jesuita.

La Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana pidió respetar la investigación académica que sustentó las exposiciones retiradas del Museo Nacional - crédito Facultad de Artes/Facebook

El pronunciamiento javeriano advirtió sobre los riesgos institucionales que genera el desconocimiento de los marcos normativos y los criterios técnicos en la gestión del patrimonio público.

PUBLICIDAD

“Vemos con profunda preocupación el desconocimiento de los marcos normativos vigentes, del carácter profesional de nuestras instituciones culturales y, sobre todo, el reduccionismo con el que se están abordando nuestra historia, nuestra memoria, nuestras culturas y nuestra propia sociedad”, señaló el documento.

La postura de la Universidad del Rosario

En la misma línea, la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario expresó su inquietud por el desmonte de las colecciones e insistió en que la presencia de objetos históricos en las galerías cumple una función de conocimiento académico y no de adhesión política.

“Las colecciones de los museos permiten estudiar la historia, examinar sus conflictos y discutir sus distintas interpretaciones. La exhibición de una pieza ofrece la oportunidad de analizar críticamente las ideas, los movimientos o las personas con los que está relacionada. Su presencia en una sala tiene un propósito de conocimiento y discusión, distinto del homenaje o la adhesión”, precisó la facultad rosarista.

PUBLICIDAD

La Universidad del Rosario defendió el papel de los museos como espacios para estudiar la historia, examinar sus conflictos y debatir distintas interpretaciones del pasado - crédito Facultad de Creación/Facebook

La institución solicitó revisar de manera pública las medidas adoptadas sobre el Museo Nacional para garantizar la autonomía curatorial y el pluralismo en la representación de la historia colombiana.

“Nos sumamos al llamado de la comunidad museal para que se revisen públicamente las decisiones adoptadas y se garanticen las condiciones necesarias para que el Museo Nacional cumpla su misión”, concluyó el comunicado del claustro universitario.