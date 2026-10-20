Colombia

Incendio forestal en Villa de Leyva avanza en la loma del Esterillal: gobernador Amaya anunció apoyo aéreo

La emergencia fue reportada al gobernador Carlos Amaya por el alcalde encargado del municipio, mientras los organismos de socorro coordinan refuerzos para atender la situación y las autoridades buscan establecer qué originó la conflagración

Un incendio forestal fue reportado en la loma del Esterillal, en el sector El Boquerón de Villa de Leyva, Boyacá -crédito @NoticiasDBoyaca/X
Un incendio forestal fue reportado en la loma del Esterillal, en el sector El Boquerón de Villa de Leyva, Boyacá -crédito @NoticiasDBoyaca/X
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Un incendio forestal mantiene en alerta a las autoridades de Villa de Leyva, Boyacá, donde las llamas fueron reportadas en la loma del Esterillal, sector El Boquerón. Los primeros reportes advierten que el fuego está tomando fuerza, mientras los organismos de emergencia coordinan acciones para contenerlo el lunes 19 de octubre de 2026.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, informó que conoció la situación por medio de Nicolás Méndez Figueroa, alcalde encargado del municipio. Según explicó en su cuenta de X, el reporte llegó cuando el incendio llevaba cerca de media hora activo.

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“Hace unos minutos fui informado por el alcalde (e) de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, sobre un incendio forestal que se activó hace cerca de media hora”, señaló el mandatario departamental.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, anunció el envío de apoyo aéreo para enfrentar la emergencia forestal - crédito @CarlosAmayaR/X
Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, anunció el envío de apoyo aéreo para enfrentar la emergencia forestal - crédito @CarlosAmayaR/X

Ante la emergencia, Amaya anunció el desplazamiento del director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo hacia el lugar y ordenó disponer de apoyo aéreo para atender el incendio. La decisión responde a las dificultades de acceso que presenta el terreno donde comenzó la conflagración.

“Por la difícil topografía donde se inició el incendio, di instrucciones para el uso de un helicóptero especializado, con personal que tuvo entrenamiento en Chile, que hará presencia en el municipio mañana a primera hora”, explicó.

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Los Bomberos de Villa de Leyva ya se encuentran en la zona, mientras las autoridades departamentales solicitaron refuerzos a Tunja para fortalecer las labores de control. El objetivo es sumar capacidades operativas frente al avance de las llamas. “Los Bomberos de Villa de Leyva ya están en el lugar, pero hemos solicitado el apoyo del alcalde de Tunja y de su Cuerpo de Bomberos para fortalecer las labores de control”, agregó Amaya.

El gobernador también pidió que se investigue con rapidez el origen de la emergencia y reiteró que la prioridad es evitar que el fuego siga afectando el entorno natural. “Les pedimos a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones para esclarecer las causas de esta emergencia”, manifestó.

Mientras se prepara el apoyo aéreo anunciado para la mañana siguiente, los reportes desde el sector de El Boquerón indican que las llamas están tomando fuerza. Amaya aseguró que las autoridades continuarán trabajando para contener el incendio y proteger la naturaleza. “Vamos a trabajar sin descanso para contener el incendio y proteger nuestra naturaleza”, concluyó el gobernador.

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