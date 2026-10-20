Colombia

El Pacto Histórico no pudo “tumbar” el Presupuesto que busca el Gobierno De la Espriella para 2027: dura derrota para Carolina Corcho y la izquierda

El partido político recibió 28 votos a favor, frente a 58 en contra, por lo que la iniciativa de $634,9 billones seguirá su trámite en el Congreso de la República

Con cerca del 23% del Senado, el partido que llegaría al gobierno con Cepeda necesita alianzas con al menos tres bancadas adicionales para sacar adelante cualquier iniciativa sustantiva en el Congreso - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El Congreso de la República tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el PGN de 2027 - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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La proposición del Pacto Histórico para hundir el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 fracasó en el Senado de la República, con 58 votos en contra y 28 a favor, lo que permitió que la iniciativa por un monto de $634,9 billones continúe el trámite legislativo en el Congreso de la República. La mayoría rechazó la iniciativa que cuestionaba el origen de los recursos y la distribución del gasto.

El proyecto, presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, contempla $150 billones provenientes de crédito externo. La discusión reunió los argumentos de senadores de izquierda como Carolina Corcho, Wilson Arias, Isabel Zuleta, Aída Avella, Jorge Ocampo, Esmeralda Hernández y Alex Flórez, entre otros integrantes de la bancada.

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La votación se produjo en la plenaria que estudia el segundo y último debate del presupuesto. Aunque la proposición quedó descartada, persistieron las diferencias sobre el endeudamiento, los gastos de funcionamiento y los recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, dijo que "tenemos que escoger si cambiamos de rumbo o si seguimos hacia el abismo, hacia una crisis económica profunda y a una incapacidad de financiar las necesidades del Estado colombiano" - crédito Congreso de la República

El Gobierno defiende el crédito externo para financiar el presupuesto

Al respecto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió el recurso al endeudamiento externo y advirtió que la financiación estatal puede restar liquidez a las actividades económicas. “Esos son recursos que el Estado absorbe de la economía, se los retira al sector privado, al comercio, a la industria y a todas las actividades productivas para poderse financiar”, afirmó el funcionario.

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De igual maenra, el jefe de la cartera añadió que ese mecanismo repercute sobre el costo del dinero: “Naturalmente, el impacto de ese proceso es un aumento de la tasa de interés”.

Gómez Martínez también planteó que la consolidación fiscal debe combinar recortes de gastos con una mayor eficiencia en el recaudo tributario y en la asignación de los recursos públicos.

Las críticas del Pacto Histórico al gasto y los recursos para la JEP

La senadora Carolina Corcho rechazó la evaluación oficial sobre las cuentas públicas y sostuvo que el país no enfrenta el escenario fiscal descrito por el Gobierno. “No estamos al borde de un abismo fiscal: crecimos un 2,6%, sacamos a 2,2 millones de personas de la pobreza y logramos la tasa de desempleo más baja del siglo”, declaró.

Carolina Corcho, senadora por el Pacto Histórico, denunciín una "grave inconsistencia fiscal" en el PGN de 2027 - crédito @carolinacorcho/X
Carolina Corcho, senadora por el Pacto Histórico, denunciín una "grave inconsistencia fiscal" en el PGN de 2027 - crédito @carolinacorcho/X

Corcho también cuestionó el aumento de los gastos de funcionamiento y la creación de cargos en la rama judicial, mientras, según dijo, se reduce la financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La legisladora denunció un recorte superior a $170.000 millones para esa entidad y afirmó que la medida pone en riesgo compromisos derivados del Acuerdo de Paz.

Junto con Ocampo y Flórez, Corcho cuestionó que el proyecto redujera en $ 8,3 billones el servicio de la deuda. Hacia las 5:30 p, m., anunció que su sector dejaría constancia de su retiro del recinto ante lo que consideró una discusión incompatible con mandatos constitucionales.

- crédito JEP
La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en Colombia - crédito JEP

Precisamente, el senador Juan Caicedo, del Centro Democrático, confirmó que la su bancada radicó una proposición para recortarle $11.402.272.009 adicionales del presupuesto de la JEP, que ya había sido objeto de una reducción de $170.000 millones, y destinar esos recursos al pago de las indemnizaciones que corresponden a las familias de los soldados asesinados en combate por grupos terroristas. La proposición fue avalada por el Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

En qué va el debate por el PGN de 2027

El Senado acumuló más de ocho horas de debate, mientras la Cámara de Representantes declaró un receso tras perder el cuórum y fijó la reanudación de sus deliberaciones para las 8:00 p. m..

El proyecto deberá obtener aprobación antes de la medianoche del 20 de octubre, incluida una eventual conciliación entre las dos cámaras. La disputa presupuestaria dejó al descubierto una confrontación que excede las cifras: el desacuerdo también alcanza los límites institucionales y las obligaciones que el Estado debe preservar durante el trámite legislativo.

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