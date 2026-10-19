Colombia

Caso Jaime Esteban Moreno: juez condenó a los dos hombres señalados de golpear hasta la muerte al estudiante de la Universidad de los Andes

La justicia señaló que el joven de 20 años fue atacado a la salida de un establecimiento nocturno durante la noche de Halloween en 2025 por parte de Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz

La investigación por la muerte de Jaime Esteban Moreno suma un nuevo capítulo tras conocerse la identidad del segundo implicado - crédito Mebog - redes sociales - Before Club
El caso de Jaime Esteban Moreno llegó a una decisión condenatoria casi un año después de la agresión ocurrida a las afueras de un establecimiento nocturno de Chapinero - crédito Mebog - redes sociales - Before Club
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El Juzgado 8011 Penal del Circuito de Bogotá emitió un fallo condenatorio en contra de Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes atacado en la madrugada del 31 de octubre de 2025 en la localidad de Chapinero.

La decisión judicial se produjo casi un año después de los hechos registrados a las afueras de un establecimiento nocturno, donde el joven universitario de 20 años fue agredido de manera física hasta causarle la muerte.

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Aunque la representación de la familia solicitó una condena superior a los 45 años de prisión para los implicados por el delito de homicidio agravado a título de dolo, será el juez quien determine próximamente la pena definitiva y las condiciones de cumplimiento de la condena.

Un juez de Bogotá emitió un fallo condenatorio contra Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno - crédito Fiscalia
Un juez de Bogotá emitió un fallo condenatorio contra Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno - crédito Fiscalia

Abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno se pronuncia sobre la condena

Tras la audiencia, el apoderado de la familia de la víctima, Camilo Rincón, calificó el fallo condenatorio contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro como un “bálsamo” de justicia tras la muerte del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno.

En la entrevista en Noticias Caracol, el abogado destacó que el juez desestimó en forma categórica la pretensión de la defensa de catalogar el hecho como un homicidio preterintencional, confirmando la responsabilidad a título de dolo con circunstancias de agravación por la indefensión de la víctima.

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“Jaime Esteban no muere por un solo golpe. Jaime Esteban muere por una continuidad de golpes mortales que, de manera deliberada, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro tomaron esa decisión de acabar con la vida de una persona que no tuvo ni siquiera la intención de defenderse. Fue de manera miserable, cruel y despiadada”, afirmó Rincón en la transmisión.

El representante legal confirmó que solicitó una pena de 550 meses de prisión (más de 45 años) sin beneficios para los procesados y señaló que continúan las labores para capturar a Paola Fernández, acusada de ser la instigadora del crimen.

“Cualquier condena sería insuficiente cuando se pierde un ser querido, pero la justicia respondió con prontitud. Esto debe llevarnos a una reflexión para bajar las banderas de la violencia y del odio”, concluyó el jurista.

Moreno Jaramillo fue despedido por sus compañeros y amigos en la universidad de Los Andes el 4 de noviembre de 2025 - crédito Universidad de Los Andes / Facebook
Abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno espera que la condena sea más de 45 años, como ellos lo propusieron al juez - crédito Universidad de Los Andes/Facebook

Las pruebas y la calificación del delito

Durante el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía General de la Nación presentó el material probatorio recopilado por los investigadores, el cual incluyó videos de cámaras de seguridad públicas y privadas del sector de la calle 64 con carrera 15, así como testimonios de testigos presenciales y dictámenes médicos de Medicina Legal.

El ente acusador imputó formalmente a González y Suárez el delito de homicidio agravado, al sustentar la acusación en las circunstancias de indefensión de la víctima, la desproporción de la fuerza utilizada y la sevicia ejercida durante el ataque.

Con base en la solidez de las evidencias científicas y testimoniales expuestas ante el despacho, tanto la Fiscalía como la representación legal de la familia de la víctima solicitaron al juez del caso imponer una pena de hasta 37 años de prisión para cada uno de los procesados.

La Fiscalía detalla el brutal ataque que cobró la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, y señala a los presuntos responsables - crédito Fiscalia

Los hechos registrados en la noche de Halloween

La agresión ocurrió hacia las 3:20 a. m. del 31 de octubre de 2025, cuando Jaime Esteban Moreno abandonó el establecimiento Before Club, luego de asistir a una fiesta llamada ‘Relaja la pélvis’, en compañía de un amigo para buscar transporte con destino a sus viviendas.

Según la reconstrucción del expediente, a los pocos metros de la salida del recinto, el estudiante fue alcanzado por un grupo de personas disfrazadas que lo atacaron por la espalda, propinándole un impacto inicial que lo derribó sobre la acera en estado de inconsciencia.

Posteriormente, estando la víctima indefensa en el suelo, los agresores continuaron la golpiza con patadas y puños dirigidos hacia la cabeza y el tórax. Aunque su acompañante intentó intervenir para auxiliarlo, también resultó agredido por los presentes en la zona.

Al llegar las patrullas de la Policía Nacional tras la llamada de alerta de la comunidad, los uniformados encontraron al joven con traumatismos severos y sangrado constante, procediendo a su traslado de urgencia a un centro asistencial al que ingresó sin signos vitales.

Por el crimen del joven de 20 años ya hay un capturado y se reveló un video donde se observa el rostro del segundo presunto atacante - crédito red social Facebook | Uniandinos / sitio web
Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, murió tras ser víctima de una agresión física en Chapinero durante la madrugada del 31 de octubre de 2025 - crédito red social Facebook | Uniandinos / sitio web

El proceso de identificación de los agresores

Las labores de indagación adelantadas por las autoridades de policía judicial permitieron rastrear el recorrido de los sospechosos en el sector de la zona rosa de Chapinero tras registrarse un leve cruce de palabras dentro del bar.

Inicialmente, las autoridades retuvieron a tres personas en el marco de las verificaciones preliminares; sin embargo, una de las dos mujeres fue desvinculada de la acción penal directa al comprobarse que no participó de los golpes que causaron el deceso del estudiante.

No obstante, en el caso de Paola Fernández, el abogado de la familia confirmó que se encuentra prófuga de la justicia tras ser señalada dentro del expediente como la presunta instigadora o determinadora de la agresión. En el desarrollo del proceso penal se expuso que ella habría promovido el ataque contra el estudiante, por lo que la Fiscalía, la Policía Nacional e Interpol mantienen activa su búsqueda.

El foco de la investigación penal se concentró en Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González, quienes fueron capturados y llevados ante los jueces de control de garantías para responder por la agresión mortal.

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