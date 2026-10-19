Guajira, del ‘Desafío’, se convirtió en la cuarta finalista de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ y así lo celebró: “Estamos en la gran final”

Kelly Ríos encendió la polémica en la competencia de 'Top Chef VIP' - crédito @topchefviptlmd/IG

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Kelly Ríos, la colombiana más conocida como Guajira por su paso por Desafío, celebró este domingo su clasificación a la gran final de Top Chef VIP en su quinta temporada, con un anuncio que compartió directamente en sus historias de Instagram: “FINALISTAAAAAA!! @topchefviptlmd #TEAMKELLY”.

La noticia llega después de una temporada que la colombiana vivió entre lágrimas, enfrentamientos y un premio de USD 200.000 que ya está a un paso de tocar.

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Una carta que marcó el cierre de la competencia

Horas después de conocerse los resultados, la producción del reality de Telemundo le hizo llegar a los cuatro finalistas una carta impresa que Ríos también mostró en sus historias.

Los chefs fueron los encargados de confirmarle que era la cuarta finalista de la competencia - crédito @kellyrios27/IG

El documento, firmado por el equipo del programa, resume lo que significó llegar hasta ahí: “Después de más de 40 capítulos, de pruebas de fuego, de retos por equipos, de la repesca y de enfrentarse al exigente paladar de nuestros queridos jueces Chef Toño de Livier, Chef Tita y Chef Betty Vázquez, han logrado lo que solo unos pocos logran: llegar a la GRAN FINAL de Top Chef VIP”.

La carta no se queda en lo técnico. Habla de lo que los concursantes representaron durante la temporada: “Esta temporada 2026 nos enseñó que ustedes no solo son artistas, cantantes y figuras del entretenimiento, son cocineros de corazón. Nos enseñaron que un plato puede llevar nostalgia, familia y valentía”.

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Y cierra con un deseo compartido para la última batalla: “¡Que gane el mejor sazón!”.

Para alguien que llegó a plantearse dejar el concurso por los cuestionamientos sobre su físico, ese reconocimiento tiene un peso distinto al de cualquier otro finalista.

La exparticipante del 'Desafío' recibió una carta de la producción - crédito @kellyrios27/IG

El video que confirmó el pase a la final

La tercera publicación que Ríos sumó a sus historias fue un fragmento de video grabado la noche del anuncio, junto a otros integrantes de la producción en un escenario exterior iluminado con el letrero de Top Chef de fondo.

El texto que acompaña las imágenes es breve y directo: “ESTAMOS EN LA GRAN FINALLLLLL”, seguido de tres banderas de Colombia.

Ese gesto, simple pero cargado de significado, resume el recorrido de una concursante que convirtió su nacionalidad en bandera durante toda la temporada, incluso cuando discutió con sus compañeros sobre si el formato privilegiaba demasiado la cocina mexicana frente a otras tradiciones culinarias de la región.

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Kelly Ríos confirmó su paso a la gran final de Top Chef VIP 5 - crédito @kellyrios27/IG

¿Quién es Kelly Ríos y por qué llegó a la final de Top Chef VIP? Es una abogada, atleta e influenciadora colombiana de 32 años, nacida en Dibulla, La Guajira, conocida por su paso por Desafío. Clasificó a la final del programa de Telemundo tras superar la semifinal con un plato emotivo dedicado a su madre, y ahora compite por un premio de USD 200.000 junto a Lupillo Rivera, Ninel Conde y Guty Carrera.

De las lágrimas por su madre a los cruces en cámara

La historia de Ríos en el programa no fue lineal. Antes de sellar su boleto a la final, presentó un pollo al vino con puré de papas al que llamó “Perdóname”, un plato que usó para hablar de una herida de infancia: cuando tenía once años, su madre la envió a vivir a otra ciudad.

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Esa confesión, hecha entre lágrimas frente a los jueces, le valió el reconocimiento que terminó por ubicarla entre los semifinalistas. Pero el camino también incluyó tensión: su cruce con Ninel Conde por comentarios sobre su cuerpo la llevó a dudar si debía seguir en el concurso.

Kelly Ríos y Ninel Conde protagonizaron un cruce verbal durante una prueba de Top Chef VIP 5 - crédito: captura de pantalla Telemundo

Ahora, con la final programada para el lunes 19 de octubre, esas dudas quedaron atrás. Lo que queda es la última cocinada de la temporada, tal como ella misma la describió en una de sus historias: el cierre de un proceso que empezó con comentarios sobre su físico y terminó con una carta que la llama “cocinera de corazón”.

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