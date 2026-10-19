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Así va la tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay 2026: Cali, América, Nacional, Millonarios y Santa Fe pelean por los cupos a torneos Conmebol

En Colombia dos clubes clasifican a la fase 2 de la Copa Libertadores desde la reclasificación y tres van a la Copa Sudamericana a través de la tabla anual

Atlético Nacional
Atlético Nacional se ha destacado en los últimos años por sus transferencias millonarias al exterior - crédito Atlético Nacional
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La reclasificación 2026 tiene a Atlético Nacional como líder con 81 puntos tras el empate de América de Cali y la derrota de Independiente Santa Fe en la fecha 15 de la Liga colombiana. La tabla define los cupos de Colombia para los torneos de la Conmebol en 2027.

Nacional aventaja por 20 puntos a América de Cali, que suma 62, y tiene prácticamente asegurada su presencia internacional. Santa Fe y Deportes Tolima ocupan el tercer y cuarto lugar, ambos con 57 unidades.

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Los dos mejores equipos de la clasificación anual que no sean campeones de Liga recibirán un cupo en la fase previa 2 de la Copa Libertadores. Si Junior vuelve a ganar el campeonato, la reclasificación otorgará un cupo adicional al principal torneo de clubes del continente.

La Copa Sudamericana quedará para los tres mejores equipos de la tabla que no hayan sido campeones de Liga ni clasifiquen a la Libertadores. El último lugar será para el campeón de la Copa Colombia.

Después de Nacional, América de Cali, Santa Fe y Tolima, aparecen Junior con 56 puntos, Deportivo Cali con 53, Once Caldas con 53, Millonarios con 51, Independiente Medellín con 49 y Atlético Bucaramanga con 48. Junior figura con cupo a la Libertadores, aunque no cuenta en la reclasificación porque ya tiene asegurado un lugar en la fase de grupos de la edición 2027.

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Así va la reclasificación de la Liga BetPlay 2026-II

-crédito Raúl Palacios/ El País-Colprensa
-crédito Raúl Palacios/ El País-Colprensa
  1. Atlético Nacional: 81 puntos / +42 diferencia de gol / 37 partidos jugados. (Fase 2 de Copa Libertadores 2027)
  2. América de Cali: 62 puntos / +22 diferencia de gol / 35 partidos jugados. (Fase 2 de Copa Libertadores 2027)
  3. Independiente Santa Fe: 57 puntos / +17 diferencia de gol / 36 partidos jugados. (Copa Sudamericana 2027)
  4. Deportes Tolima: 57 puntos / +10 diferencia de gol / 38 partidos jugados. (Copa Sudamericana 2027)
  5. Junior FC: 56 puntos / +6 diferencia de gol / 39 partidos jugados.*
  6. Deportivo Cali: 53 puntos / +15 diferencia de gol / 33 partidos jugados. (Copa Sudamericana 2027)
  7. Once Caldas: 53 puntos / +10 diferencia de gol / 35 partidos jugados.
  8. Millonarios FC: 51 puntos / +18 diferencia de gol / 34 partidos jugados.
  9. Independiente Medellín: 49 puntos / +4 diferencia de gol / 33 partidos jugados.
  10. Atlético Bucaramanga: 48 puntos / +16 diferencia de gol / 32 partidos jugados.
  11. Águilas Doradas: 45 puntos / -5 diferencia de gol / 33 partidos jugados.
  12. Deportivo Pasto: 43 puntos / -8 diferencia de gol / 33 partidos jugados.
  13. Internacional de Bogotá: 42 puntos / -11 diferencia de gol / 35 partidos jugados.
  14. Llaneros FC: 39 puntos / -3 diferencia de gol / 33 partidos jugados.

*Junior tiene cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 por ser campeón de la Liga BetPlay I-2026.

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El delantero argentino Juan Dinenno fue una de las grandes figuras para el equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel-crédito @DeportivoCaliCP/X
El delantero argentino Juan Dinenno fue una de las grandes figuras para el equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel-crédito @DeportivoCaliCP/X
  1. América de Cali: 28 puntos / +16 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  2. Atlético Nacional: 26 puntos / +14 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  3. Deportivo Cali: 26 puntos / +11 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  4. Millonarios: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  5. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  6. Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +6 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  8. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  9. Once Caldas: 19 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  10. Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  11. Cúcuta Deportivo: 18 puntos / -3 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  12. Llaneros FC: 17 puntos / -1 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  13. Internacional de Bogotá: 14 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  14. Junior FC: 12 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. (eliminado)
  15. Alianza FC: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  16. Boyacá Chicó: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  17. Fortaleza FC: 11 puntos / -5 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  18. Deportivo Pereira: 10 puntos / -10 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  19. Jaguares FC: 10 puntos / -11 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  20. Deportivo Pasto: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 12 partidos jugados.

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