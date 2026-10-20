Colombia

Video: un hombre arrastró por la calle un cilindro con insignias del ELN que llevaba ocho días en una vía de El Carmen, Norte de Santander

El objeto, pintado de rojo y negro, permaneció en el tramo que conecta el municipio con Ocaña y generó temor en Catatumbo. El hombre lo llevó hasta el casco urbano sin protección, se quedó dormido a su lado y luego lo lanzó por una pendiente

Habitantes del municipio denunciaron que el cilindro permaneció una semana en la entrada del pueblo sin inspección técnica. Un hombre en aparente estado de embriaguez lo arrastró por las calles - crédito @OlguinMayorgaP / X

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Un hombre, que al parecer sería un habitante en condición de calle, retiró un cilindro sospechoso con insignias alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que permanecía abandonado desde hacía ocho días en la entrada de El Carmen, Norte de Santander. El ciudadano, que según los videos difundidos en la zona parecía estar bajo los efectos del alcohol, arrastró el objeto por la vía principal y luego lo llevó hasta el casco urbano del municipio.

El hecho ocurrió sobre el corredor que comunica a Ocaña con El Carmen, en la región del Catatumbo. El cilindro, pintado de rojo y negro y con marcas relacionadas con el ELN, había permanecido a un costado de la carretera, lo que generó temor entre los habitantes y conductores que circulaban por el sector.

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Hasta el momento, no existe confirmación de que el elemento contuviera explosivos ni de que hubiera sido instalado como un cilindro bomba. Las autoridades deben establecer qué había en su interior, quién lo dejó en el lugar y si representaba una amenaza para la población.

El cilindro permaneció ocho días en la vía hacia El Carmen

Durante esos días, las personas que transitaban por la carretera debían pasar cerca del cilindro, ante la falta de certeza sobre su contenido.

El objeto permaneció abandonado durante ocho días en el corredor entre Ocaña y el municipio de Norte de Santander, donde causó temor por la falta de información sobre su contenido - crédito @OlguinMayorgaP / X

La presencia de un elemento con emblemas alusivos al ELN generó preocupación por el contexto de seguridad en el Catatumbo, una zona afectada por la presencia de grupos armados ilegales. Algunos habitantes optaron por limitar sus desplazamientos, mientras otros aguardaban la llegada de personal especializado que pudiera revisar el objeto.

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También hubo dificultades para el ingreso de vehículos al municipio, según los relatos sobre el caso. La incertidumbre aumentó porque, hasta entonces, no se tenía información oficial sobre una inspección técnica del cilindro ni sobre medidas adoptadas para restringir el paso de peatones y automotores.

El hombre lo llevó por las calles sin protección

La escena cambió cuando el mismo hombre se acercó al cilindro sin equipos de protección ni acompañamiento de personal experto. En grabaciones realizadas por los habitantes, se observa al ciudadano tomar el objeto y arrastrarlo por la calle hacia el centro poblado.

En algunos momentos, cuestionó el temor de quienes estaban cerca y sostuvo que el objeto no contenía nada. Sin embargo, esa afirmación no había sido verificada por las autoridades ni por un equipo antiexplosivos.

Ocurrió en El Carmen, en el Catatumbo. El cilindro llevaba 8 días en la carretera y nadie lo había retirado - crédito @ClaroJure / X

Según las imágenes que circulan en redes sociales, el cilindro golpeaba el pavimento y las calles empedradas durante el recorrido, lo que aumentó la inquietud de los vecinos. Pese a las advertencias y a la presencia de curiosos que siguieron la situación, el ciudadano continuó con el traslado por una pendiente.

El ciudadano se durmió junto al objeto y luego lo lanzó por una pendiente

Tras recorrer varias calles, el hombre se detuvo y quedó dormido en un andén, con el cilindro a su lado. Esa imagen también fue registrada en videos que circularon entre habitantes del municipio y en plataformas digitales.

Uniformados de la Policía llegaron al sitio y se aproximaron con cautela. Minutos después, el ciudadano despertó, volvió a tomar el objeto y lo lanzó cuesta abajo. El movimiento provocó que varias personas, incluidos algunos policías y curiosos, se alejaran ante el temor de una posible explosión.

Un habitante en condición de calle retiró un cilindro con insignias del ELN que permaneció abandonado durante ocho días en El Carmen - crédito captura de video: @OlguinMayorgaP; @ClaroJure / X
Un habitante en condición de calle retiró un cilindro con insignias del ELN que permaneció abandonado durante ocho días en El Carmen - crédito captura de video: @OlguinMayorgaP; @ClaroJure / X

El cilindro rodó por la calle sin que se registrara una detonación. Aunque algunos de los presentes reaccionaron con risas por lo inusual de la escena. La secuencia dejó expuesta la falta de certezas sobre el origen del cilindro y sobre las acciones de seguridad desplegadas en el lugar.

La verificación del cilindro y la definición de eventuales responsabilidades serán determinantes para esclarecer lo ocurrido en este municipio de Norte de Santander.

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