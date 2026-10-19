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Óscar Julián Ruíz, exárbitro colombiano, reveló que pitó gratis el partido entre Santa Fe y Real Madrid porque le iban a pagar solo $1 millón

Ese juego se desarrolló el 7 de agosto del 2008 en el estadio Nemesio Camacho el Campín, como conmemoración a los 470 años de Bogotá

Óscar Julián Ruíz confesó que pitó el partido entre #RealMadrid y Santa Fe, del 2008, gratis. “1 millón de dólares creo que fue la taquilla, y nos iban a pagar 1 millón de pesos, insólito. Yo no acepto, yo pito gratis porque como van a pagar esto”, dijo - crédito Agradable y Claro
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Óscar Julián Ruíz, exárbitro del fútbol profesional colombiano, reveló que no recibió pago por dirigir el partido entre Independiente Santa Fe y Real Madrid, disputado el 7 de agosto de 2008 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El encuentro también homenajeó el cumpleaños número 470 de la capital de Colombia.

Hay una anécdota en ese Real Madrid ante Santa Fe, que primero tuvo como taquilla un millón de dólares creo. Y estábamos con los árbitros cuando pregunté ‘¿Cuánto nos van a pagar?’, me dijeron que un millón de pesos y yo le digo ‘Yo no acepto, inédito’, yo le digo al asistente, que era Wilson Berrio y Abraham González ‘Yo no acepto’, y me decían, pero ‘Oscar, cómo así’, y yo no, yo pito gratis. Yo no recibí dinero. Al menos que pagaran un partido de Copa Libertadores, pero no, ese partido lo pité gratis”, confesó en una entrevista con Agradable y Claro, publicada el domingo 18 de octubre de 2026.

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Real Madrid ganó 2-1, con goles de Rafael van der Vaart, a los 73 minutos, y Pepe, a los 76. Santa Fe había abierto el marcador con una anotación de Luis Manuel Seijas a los 40 minutos.

Óscar Julián Ruíz, exárbitro del FPC, reveló que no recibió ningún pago por ser el juez central del partido entre Independiente Santa Fe y Real Madrid - crédito EFE
Óscar Julián Ruíz, exárbitro del FPC, reveló que no recibió ningún pago por ser el juez central del partido entre Independiente Santa Fe y Real Madrid - crédito EFE

¿Cuántos partidos le dirigió Óscar Julián Ruíz al Real Madrid?

Ruíz también destacó que esa no fue la única vez que le pitó al Real Madrid, el club que es catalogado por algunos analistas como el más grande del fútbol mundial. “Le pité en el primer Mundial de Clubes ante Al Nassr en el 2000, luego en ese mismo torneo en la disputa por el tercer puesto ante Necaxa, y ese mismo año en la Copa Intercontinental la final el Madrid ante Boca”, explicó.

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Los resultados de esos juegos fueron:

  • Mundial de Clubes de la FIFA 2000 (Fase de grupos): Real Madrid 3 - 1 Al Nassr (5 de enero de 2000).
  • Mundial de Clubes de la FIFA 2000 (Tercer puesto): Real Madrid 1 - 1 Necaxa (Necaxa ganó 3-4 en penales; 14 de enero de 2000).
  • Copa Intercontinental 2000 (Final): Real Madrid 1 - 2 Boca Juniors (28 de noviembre de 2000).
El histórico árbitro colombiano se encargará de dar capacitaciones en territorio egipcio - crédito @EFA / X
El histórico árbitro colombiano también se ha encargado de dar capacitaciones en territorio egipcio - crédito @EFA / X

Trayectoria de Óscar Julián Ruíz como árbitro profesional

Óscar Julián Ruiz Acosta, nacido en Villavicencio el 1 de noviembre de 1969, fue uno de los árbitros colombianos de mayor proyección internacional. Debutó en el fútbol profesional colombiano en 1993 y obtuvo la escarapela FIFA en 1995; ese año dirigió su primer encuentro internacional entre selecciones, Paraguay-Venezuela.

Su carrera incluyó tres Copas del Mundo: Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. En el Mundial de 2002 arbitró, entre otros partidos, el cuarto de final entre Turquía y Senegal; en 2010 dirigió Sudáfrica-Francia y Grecia-Nigeria.

También fue designado en finales y partidos decisivos de torneos de la Conmebol, incluidas finales de Copa Libertadores en 2003, 2007 y 2010, además de la Copa Sudamericana 2010. Acumuló 57 partidos en la Libertadores y 106 encuentros internacionales, marcas destacadas para un juez sudamericano.

En 2010, la IFFHS lo ubicó como el tercer mejor árbitro de la década 2001-2010. Se retiró en 2011, tras despedirse en la semifinal entre Millonarios y La Equidad en El Campín.

El salario de los árbitros profesionales en Colombia para el año 2026 - crédito José Borda/X
El salario de los árbitros profesionales en Colombia para el año 2026 - crédito José Borda/X

¿Cuánto gana un árbitro profesional en Colombia?

Un árbitro de fútbol profesional en Colombia no suele tener un salario mensual fijo garantizado: cobra honorarios por cada designación. Por eso no hay una cifra única de cuánto gana al mes; depende de cuántos partidos le asignen, su rol en la terna y si también trabaja en torneos internacionales.

Para la Liga BetPlay 2026, la tarifa divulgada por José Borda, exárbitro profesional colombiano y analista arbitral, según la publicación que hizo a través de su cuenta de X el 3 de febrero del 2026, es:

  • Árbitro central: $3.075.000 por partido.
  • Asistentes de línea: $2.152.000 cada uno.
  • Árbitro VAR: $2.152.000.
  • AVAR: $1.541.000.
  • Cuarto árbitro: $311.000.

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Cuánto gana un árbitroSanta FeReal MadridOscar Julián RuízColombia-Deportes

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