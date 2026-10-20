Colombia

Fiscalía imputó cargos a Ricardo Orrego por presunto acoso sexual y acto sexual violento: el periodista no aceptó los delitos

La investigación que adelantan las autoridades abarca un periodo de 12 años —entre julio de 2012 y junio de 2024— y está a cargo de un fiscal del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía

Ricardo Orrego
El periodista y presentador deportivo Ricardo Orrego fue imputado por la Fiscalía por los presuntos delitos de acto sexual violento y acoso sexual - crédito @orregoricardo/Instagram
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La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente los delitos de acto sexual violento y acoso sexual al periodista y presentador deportivo Ricardo Orrego Arboleda, durante una audiencia de carácter reservado adelantada por un fiscal adscrito al Grupo de Tareas Especiales del ente investigador.

Durante la diligencia judicial, el comunicador no aceptó los cargos formulados por las autoridades y se declaró inocente de las conductas atribuidas por el organismo acusador.

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El expediente de la Fiscalía identifica a cinco mujeres como presuntas víctimas de violencia basada en género cometida en el entorno laboral de los medios de comunicación. Las afectadas corresponden a tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria.

De acuerdo con el informe oficial del ente de control penal, las conductas materia de juzgamiento se habrían registrado de manera continua a lo largo de un periodo de doce años, comprendido entre julio de 2012 y junio de 2024.

Los hechos investigados por la Fiscalía se habrían registrado entre julio de 2012 y junio de 2024, un periodo de aproximadamente 12 años - crédito @FiscaliaCol/X
Los hechos investigados por la Fiscalía se habrían registrado entre julio de 2012 y junio de 2024, un periodo de aproximadamente 12 años - crédito @FiscaliaCol/X

“El comunicador en algunas ocasiones, al parecer, realizó contactos físicos sin consentimiento de las afectadas y les envió mensajes de carácter sexual a través de redes sociales”, informó la Fiscalía en su cuenta de X.

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El uso de la posición laboral y la tipificación penal

El organismo de investigación señaló que el procesado se habría aprovechado de su trayectoria profesional y de su jerarquía dentro de la organización de medios para abordar a las trabajadoras y estudiantes.

“De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el entonces presentador deportivo, al parecer, se valió de su experiencia y posición de poder dentro de la empresa a la que estaba vinculado para acercarse a las víctimas y, en diferentes ocasiones, mantener contacto físico sin consentimiento, así como enviarles mensajes de carácter lujurioso a través de redes sociales”, detalló la entidad en su reporte público.

Ante la pluralidad de episodios documentados en el proceso penal, la representación del ente acusador formuló cargos específicos agrupados en distintas modalidades delictivas: “En ese sentido, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación imputó a Orrego Arboleda los delitos de acto sexual violento en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con el delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo”.

- crédito Uniautonoma
La Fiscalía investiga presuntos contactos físicos sin consentimiento y mensajes de contenido sexual que Ricardo Orrego habría enviado a mujeres de su entorno laboral - crédito Uniautonoma

Así se destapó esta ‘olla podrida’ que también salpicó al periodista Jorge Alfredo Vargas

El proceso contra Ricardo Orrego forma parte de un expediente judicial que se destapó en marzo de 2026, cuando comenzaron a difundirse denuncias en redes sociales por parte de excolaboradoras de medios de comunicación como Caracol Televisión y RCN, quienes señalaron patrones de hostigamiento laboral, contacto físico no deseado y solicitudes impropias a cambio de estabilidad laboral.

La acumulación de testimonios de periodistas en ejercicio generó un movimiento de denuncias sobre las relaciones de poder en las salas de redacción, escenario que condujo a que Caracol Televisión iniciara indagaciones internas y decidiera finalizar de manera unilateral los contratos laborales de Ricardo Orrego, subdirector de Deportes, y de Jorge Alfredo Vargas, presentador del noticiero central y director radial de Blu Radio.

Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego fueron denunciados por presunto acoso sexual. Caracol Televisión informó que las denuncias son de particular gravedad - crédito @orregoricardo/IG y @jorgeavargas67 / IG
Al igual que Ricardo Orrego, el periodista Jorge Alfredo Vargas también fue vinculado a este contexto de denuncias - crédito @orregoricardo - @jorgeavargas67/Instagram

En su momento, Jorge Alfredo Vargas emitió un mensaje de respuesta argumentando que sus tratos personales solían ser de carácter afectivo y cercano, pronunciamiento que derivó en cuestionamientos por parte de la opinión pública antes de que la Fiscalía formalizara en julio de 2026 la imputación de cargos en su contra por el delito de acoso sexual frente a cuatro víctimas.

A medida que se conocieron los testimonios, surgió el movimiento “Yo te creo, colega”, impulsado por periodistas como Mónica Rodríguez, Juanita Gómez, Catalina Botero y Laura Palomino, entre otras. La iniciativa comenzó a recopilar evidencias y a acompañar a las presuntas víctimas en sus procesos legales, además de brindarles apoyo para hacer públicos sus casos y visibilizar sus denuncias.

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