Yina Calderón pidió justicia para Baby Demoni al conocerse dictamen de Medicina Legal sobre su asesinato: “Ese desgraciado tiene que pagar”

La famosa pide que la justicia aclare lo ocurrido con su amiga - crédito Cortesía Canal RCN y Baby Demoni / Instagram

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Un informe de Medicina Legal cambió por completo la versión oficial sobre la muerte de Baby Demoni. La creadora de contenido, cercana a Yina Calderón, no se quitó la vida: murió por asfixia a causa de una presión externa sobre el cuello.

El informe pericial establece que la causa de muerte fue asfixia por compresión extrínseca del cuello, es decir, una fuerza mecánica externa que le impidió respirar. En palabras simples: alguien ejerció presión sobre su cuello hasta provocarle la muerte.

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El documento, conocido en exclusiva por Noticias RCN, descarta la hipótesis de autolesión que circuló durante meses. Esa versión ya no se sostiene: el documento clasifica además la manera de muerte como “violenta a determinar con los hallazgos judiciales”.

Yina Calderón pide justicia en redes

Yina Calderón pidió justicia para Baby Demony en sus redes sociales tras conocerse la manera en la que habría muerto la creadora de contenido - crédito @yinacalderonoficial/IG

La empresaria de fajas no se quedó callada tras conocerse el nuevo informe forense. En sus historias de Instagram, Yina Calderón compartió un video con un cartel que exigía justicia para la familia de la víctima.

“Ese desgraciado tiene que pagar, justicia para baby”, escribió Calderón en el video que corresponde a las declaraciones de Wendy Herrera sobre el caso, que retomó de una publicación original en TikTok de la cuenta del padre de la influenciadora fallecida.

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El mensaje, acompañado de la etiqueta #niunamas, refleja el respaldo público que la empresaria le ha dado a la familia desde el primer momento. Esa cercanía y exposición en redes sociales mantuvo viva la atención sobre el caso durante los últimos doce meses.

Cuando Claudia Calderón se encontró con Baby Demoni estaba con Juliana y Yina Calderón - crédito @claudiacalderon5735/IG

Qué dice la investigación sobre la muerte de Baby Demoni

María Alejandra Esquín, nombre real de la influenciadora, fue hallada sin vida el 15 de octubre de 2025. Durante los primeros meses, la principal teoría apuntaba a un suicidio, reforzada por un lazo que supuestamente ella misma habría usado para lesionarse.

Con el nuevo dato forense, la investigación cambió de rumbo: ya no se indaga un posible suicidio, sino un presunto feminicidio. Desde el inicio, los amigos cercanos a Baby Demoni sospechaban de esta causa.

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Las marcas atípicas que presentaba su cuerpo nunca encajaron del todo con la hipótesis de una muerte autoinfligida, y ahora el peritaje les da la razón. Un año después de los hechos, la familia de la joven por fin tiene una respuesta parcial, aunque todavía incompleta.

Sus familiares exigen que se haga justicia y no se cierre la investigación - crédito @baby_demoni_/Instagram

El caso tiene un sospechoso: el exnovio de María Alejandra. Según relató su padre, Manuel Ariza, a Noticias RCN, ese hombre habría abandonado Colombia con destino a España.

“Él está en España. Él se fue sin decir nada, ni dejar como un antecedente en la Fiscalía de que él iba a salir del país, sino se fue”, declaró Ariza al medio.

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El padre de la víctima cuestionó además la lentitud del proceso judicial. Según su testimonio, “hay evasivas por el cambio del fiscal”, una queja que refleja el desgaste de la familia tras un año de espera.

La salida del país del principal señalado complica el panorama. Sin una denuncia formal de viaje ante las autoridades, su ubicación actual y la posibilidad de que responda ante la justicia colombiana quedan en entredicho.

El dolor de esta historia no se queda solo en los trámites judiciales. Ariza contó que la hija de la influenciadora sigue preguntando por su madre y que, en ocasiones, le dice que quisiera irse al cielo para estar con ella.

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Papá de Baby Demoni aseguró que novio de la influenciadora se habría escapado a España - crédito @samor.one/baby_demoni_/Instagram

Pese a la contundencia del hallazgo forense, la Fiscalía General de la Nación todavía no ha cerrado la investigación ni ha emitido una acusación formal contra nadie. El informe de Medicina Legal es una pieza clave, pero no resuelve por sí solo el caso.

Falta contrastarlo con otras pruebas, como testimonios y posibles registros, para determinar con exactitud qué ocurrió esa noche de octubre. Mientras tanto, la presión pública que ejercen figuras como Calderón mantiene el tema en la agenda informativa.