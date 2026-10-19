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Atlético Nacional confirmó el regreso de James Rodríguez para enfrentar a Cúcuta Deportivo: también anunció la ausencia de tres habituales titulares

El volante colombiano fue una de las bajas del equipo en el partido que ganó 4-1 ante Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia de Tunja

Atlético Nacional dio a conocer el regreso de James Rodríguez a una nómina de convocados con el equipo, mientras anunció la ausencia de jugadores como Edwin Cardona - crédito James Rodríguez/Edwin Cardona
Atlético Nacional dio a conocer el regreso de James Rodríguez a una nómina de convocados con el equipo, mientras anunció la ausencia de jugadores como Edwin Cardona - crédito James Rodríguez/Edwin Cardona
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Atlético Nacional confirmó el regreso de James Rodríguez a una convocatoria con el equipo, luego de que estuviera ausente en el partido que el equipo ganó 4-1 ante Boyacá Chicó por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II. El volante colombiano hace parte de la nómina que enfrentará a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, el 20 de octubre del 2026.

Así mismo, con la exposición de la nómina de convocados para ese juego, el club dio a conocer que el arquero Franco Armani y los mediocampistas Edwin Cardona y Elías Cabrera, tres jugadores que fueron titulares habituales en el segundo semestre del 2026, estarán ausentes para enfrentar al equipo cucuteño.

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Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Cúcuta Deportivo

Arqueros

  • Edimer Zea
  • Luis Marquínez

Defensas

  • Néider Parra
  • César Haydar
  • Jhan Carlos Moreno
  • Andrés Felipe Román
  • Milton Casco
  • Samuel Velásquez

Volantes

  • Mateus Uribe
  • Jorman Campuzano
  • Felipe Marín
  • Xavi Ríos
  • Elkin Rivero
  • Matías Lozano
  • Juan Manuel Rengifo
  • James Rodríguez

Delanteros

  • Kevin Parra
  • José Escorcia de la Cruz
  • Nicolás Rodríguez
  • Edwin Echeverría

En desarrollo...

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