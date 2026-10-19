Atlético Nacional confirmó el regreso de James Rodríguez para enfrentar a Cúcuta Deportivo: también anunció la ausencia de tres habituales titulares

Atlético Nacional confirmó el regreso de James Rodríguez a una convocatoria con el equipo, luego de que estuviera ausente en el partido que el equipo ganó 4-1 ante Boyacá Chicó por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II. El volante colombiano hace parte de la nómina que enfrentará a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, el 20 de octubre del 2026.
Así mismo, con la exposición de la nómina de convocados para ese juego, el club dio a conocer que el arquero Franco Armani y los mediocampistas Edwin Cardona y Elías Cabrera, tres jugadores que fueron titulares habituales en el segundo semestre del 2026, estarán ausentes para enfrentar al equipo cucuteño.
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Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Cúcuta Deportivo
Arqueros
- Edimer Zea
- Luis Marquínez
Defensas
- Néider Parra
- César Haydar
- Jhan Carlos Moreno
- Andrés Felipe Román
- Milton Casco
- Samuel Velásquez
Volantes
- Mateus Uribe
- Jorman Campuzano
- Felipe Marín
- Xavi Ríos
- Elkin Rivero
- Matías Lozano
- Juan Manuel Rengifo
- James Rodríguez
Delanteros
- Kevin Parra
- José Escorcia de la Cruz
- Nicolás Rodríguez
- Edwin Echeverría
En desarrollo...
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