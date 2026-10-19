Atlético Nacional confirmó el regreso de James Rodríguez para enfrentar a Cúcuta Deportivo: también anunció la ausencia de tres habituales titulares

Atlético Nacional dio a conocer el regreso de James Rodríguez a una nómina de convocados con el equipo, mientras anunció la ausencia de jugadores como Edwin Cardona - crédito James Rodríguez/Edwin Cardona

Guardar

Atlético Nacional confirmó el regreso de James Rodríguez a una convocatoria con el equipo, luego de que estuviera ausente en el partido que el equipo ganó 4-1 ante Boyacá Chicó por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II. El volante colombiano hace parte de la nómina que enfrentará a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, el 20 de octubre del 2026.

Así mismo, con la exposición de la nómina de convocados para ese juego, el club dio a conocer que el arquero Franco Armani y los mediocampistas Edwin Cardona y Elías Cabrera, tres jugadores que fueron titulares habituales en el segundo semestre del 2026, estarán ausentes para enfrentar al equipo cucuteño.

PUBLICIDAD

Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Cúcuta Deportivo

Arqueros

Edimer Zea

Luis Marquínez

Defensas

Néider Parra

César Haydar

Jhan Carlos Moreno

Andrés Felipe Román

Milton Casco

Samuel Velásquez

Volantes

Mateus Uribe

Jorman Campuzano

Felipe Marín

Xavi Ríos

Elkin Rivero

Matías Lozano

Juan Manuel Rengifo

James Rodríguez

Delanteros

Kevin Parra

José Escorcia de la Cruz

Nicolás Rodríguez

Edwin Echeverría

En desarrollo...