Gustavo Petro cuestionó las cifras antidrogas del Gobierno De la Espriella y lanzó advertencia: “Los narcos están felices”

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella protagonizan un cruce de posiciones por los resultados de la lucha contra el narcotráfico y las cifras de incautación de cocaína en Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Luisa González/REUTERS

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La discusión sobre la efectividad de la lucha contra el narcotráfico enfrenta al expresidente Gustavo Petro y al actual mandatario Abelardo de la Espriella. Mientras el primero advierte sobre una reducción de los decomisos y un posible fortalecimiento de las organizaciones criminales, el Gobierno destaca capturas, destrucción de laboratorios y resultados de sus operaciones de seguridad.

Las cifras disponibles muestran diferencias según el periodo analizado. Los datos presentados por Petro corresponden al lapso comprendido entre el 7 de agosto y el 19 de septiembre de 2026, mientras que el informe estadístico del Ministerio de Defensa permite comparar los resultados acumulados entre enero y agosto, además de revisar el comportamiento específico de las incautaciones durante agosto.

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Gustavo Petro cuestionó los resultados de la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Abelardo de la Espriella y advirtió sobre una posible ventaja para las organizaciones criminales - crédito @petrogustavo/X

Petro utilizó su cuenta de X para cuestionar la estrategia del actual presidente y criticó su imagen pública durante las apariciones relacionadas con asuntos de seguridad. En su publicación escribió: “LOS NARCOS ESTÁN FELICES: CAÍDA DEL 45% EN INCAUTACION”.

Petro cuestiona las cifras de incautación de cocaína

El exmandatario aseguró que la reducción de los decomisos representa una supuesta ventaja para las estructuras dedicadas al narcotráfico. Según su interpretación, las organizaciones criminales dispondrían de mayores recursos para ampliar sus capacidades y mantener sus actividades ilegales. “Al caer en casi un 50% las incautaciones de cocaína, respecto a mi gobierno, todas las organizaciones todo el sistema de organizaciones del narcotráfico se ha empoderado con un 45% de recursos más que los que ya habían disminuido en mi gobierno”, afirmó.

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Para respaldar sus cuestionamientos, Petro señaló que entre el 7 de agosto y el 19 de septiembre se incautaron 94.868 kilos de estupefacientes, cifra que calificó como la más baja de los últimos cinco años para ese periodo. También comparó ese registro con los 147.239 kilos decomisados durante el primer año de su presidencia.

Gustavo Petro cuestionó las cifras de incautación de cocaína del Gobierno de Abelardo de la Espriella y advirtió sobre el posible fortalecimiento de las organizaciones dedicadas al narcotráfico- crédito @petrogustavo/X

En el caso específico de la cocaína, sostuvo que los decomisos disminuyeron un 47% frente a 2025, con un total de 63.310 kilos. Además, afirmó que septiembre registró el nivel mensual más bajo desde diciembre de 2021, cuando se incautaron 36.635 kilos.

El expresidente también cuestionó las apariciones públicas de De la Espriella con elementos de protección y un arma. “El show mediático de Abelardo con pistola al cinto y chaleco antibalas no resiste los datos oficiales”, manifestó. Petro relacionó la reducción que denuncia con un posible fortalecimiento de las estructuras criminales y advirtió: “Eso significa más armas, mas mercenarios mas riqueza mafiosa mas capacidad de comprar hoja de coca, mas capacidad de matar al pueblo”.

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El Gobierno defiende sus resultados y las cifras muestran diferencias

Mientras Petro cuestiona los indicadores, el presidente Abelardo de la Espriella ha defendido los resultados de su estrategia de seguridad. Según el balance entregado por el mandatario, durante los dos primeros meses de su administración las autoridades realizaron 32.503 capturas por distintos delitos: 27.802 en flagrancia y 4.701 por orden judicial.

En materia de narcotráfico, el mandatario reportó la incautación de 125.182 kilos de cocaína, 60.101 kilos de marihuana, 14.607 kilos de pasta y base de coca y 1.092 kilos de heroína. También aseguró que fueron destruidas o inhabilitadas 679 infraestructuras utilizadas para producir narcóticos.

El balance incluyó 33 cabecillas de organizaciones narcoterroristas afectados. En operaciones contra grupos armados organizados, el Gobierno nacional reportó 876 capturas, 171 desmovilizaciones, sometimientos o desvinculaciones y 70 muertes en operaciones. De la Espriella reconoció que los operativos deben reflejarse en resultados concretos para la ciudadanía. “La seguridad no se mide solamente por el número de operativos, sino por la tranquilidad que recupera una familia”, afirmó.

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Abelardo de la Espriella defendió los resultados de su estrategia de seguridad, que incluye capturas, incautaciones de estupefacientes y destrucción de laboratorios- crédito Presidencia

Por su parte, el informe estadístico del Ministerio de Defensa ofrece otra perspectiva. Entre enero y agosto de 2026, las autoridades incautaron 684,3 toneladas de cocaína, frente a 693,8 toneladas durante el mismo periodo de 2025, una reducción del 1%. En contraste, las incautaciones de marihuana aumentaron un 19%, al pasar de 289,3 a 345 toneladas. La destrucción de infraestructuras para producir drogas se mantuvo en 4.012.

Otros indicadores también registraron variaciones. Los homicidios intencionales subieron un 2%, de 9.256 a 9.434, mientras que los casos de masacres aumentaron un 11%, de 65 a 72. Las víctimas de secuestro disminuyeron un 45% y el hurto de vehículos cayó un 8%.

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La comparación tiene una limitación temporal: los datos acumulados hasta agosto incluyen más de siete meses anteriores a la posesión de De la Espriella. Por eso, no permiten atribuir todos los resultados a su administración ni establecer todavía si su estrategia supera la de gobiernos anteriores. El registro mensual de cocaína también presenta una disminución. En agosto de 2026 se incautaron 70,6 toneladas, frente a las 76,4 toneladas del mismo mes de 2025, una caída cercana al 8%.