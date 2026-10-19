Acolfutpro reveló la “precariedad” de la Liga Femenina en Colombia: solo cinco equipos hicieron contratos a todo el plantel

Deportivo Cali superó a Santa Fe por 4-2 en Palmaseca y se convirtió en tricampeona del fútbol femenino - crédito @CaliFemenino/X

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La Liga Femenina BetPlay Dimayor de 2026, en su décima edición, no solo dejó a 114 futbolistas sin contrato laboral sino que estuvieron bajo la figura de “aficionadas”, lo que representó el 27% de las participantes, pese a los resultados internacionales obtenidos por las selecciones colombianas femeninas. La reglamentación permitió que los clubes profesionalizaran solo una parte de sus planteles, con consecuencias sobre los ingresos, la seguridad social y la protección frente a lesiones.

Solo cinco equipos contrataron a la totalidad de sus planteles: Deportivo Cali, Internacional de Bogotá, Junior, Millonarios y Santa Fe. Las cifras fueron consolidadas por Acolfutpro, la organización que representa a futbolistas profesionales hombres y mujeres en Colombia.

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Entre los logros obtenidos, se destaca que la Selección de mayores ganó la Liga de las Naciones de Conmebol y se clasificó al Mundial de Brasil 2027, mientras que la Sub-20 obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Polonia 2026. Sin embargo, el certamen local mantuvo condiciones que limitan la profesionalización de las jugadoras.

El límite de 15 contratos por plantel

Laura Tamayo es una de las jugadoras importantes de Millonarios en la Liga Femenina - crédito Millonarios FC

El artículo 20 del reglamento de la Liga Femenina 2026 exige un mínimo de apenas 15 jugadoras con contrato de trabajo y habilita a los clubes a completar sus nóminas con 10 o más aficionadas. Esa disposición dejó a más de una cuarta parte de las participantes sin un vínculo laboral formal.

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La norma entra en conflicto con el artículo 39 de la Ley 2466 de 2025, la Reforma Laboral, que ordena implementar un contrato especial de trabajo para deportistas profesionales. La formalización de las nóminas, según la organización de futbolistas, se redujo de forma continua.

La ausencia de contrato expuso a las jugadoras a las exigencias del alto rendimiento sin garantías de ingresos ni cobertura ante riesgos laborales. La situación resulta especialmente delicada frente a lesiones graves, cuando no existe la protección asociada a una relación de trabajo.

Los incumplimientos salariales también afectaron a planteles de Orsomarso y Deportivo Pasto. Mientras los equipos masculinos recibían sus pagos, las futbolistas de esos clubes enfrentaban atrasos en sus obligaciones laborales.

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La Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor tampoco adaptaron a la competencia local las disposiciones obligatorias de la FIFA para la protección de las mujeres futbolistas. Entre los aspectos señalados figuran las garantías vinculadas con maternidad y salud menstrual.

Recesos, calor y menor difusión televisiva

Deportivo Cali se convirtió en el club más veces campeón del fútbol femenino en Colombia al levantar su cuarto trofeo en 2026 - crédito Deportivo Cali

La extensión del calendario no se tradujo en seis meses continuos de competencia activa durante las últimas tres ediciones. El torneo incluyó un receso de casi dos meses, por lo que la duración anunciada respondió en parte a períodos de inactividad y no a una mayor cantidad de juego.

La programación también expuso a las futbolistas a temperaturas elevadas. Yumbo fue la plaza con más encuentros, con 13 partidos en el estadio Raúl Miranda, seguida por Palmira, con 12 en el Rivera Escobar, y Cali, con 11 entre el estadio Deportivo Cali y el Pascual Guerrero.

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Piedecuesta albergó 10 partidos en el estadio Villaconcha. Floridablanca y Bucaramanga sumaron ocho encuentros en los estadios Álvaro Gómez y Américo Montanini; Barranquilla tuvo seis en el Romelio Martínez, y Villavicencio, cuatro entre Bello Horizonte y La Esperanza.

La difusión audiovisual se concentró mayoritariamente en transmisiones de menor alcance. Los 114 partidos, equivalentes al 73% del torneo, fueron emitidos por YouTube con una sola cámara y sin producción adecuada, una modalidad que restringe el atractivo para patrocinadores y reduce la exposición del fútbol femenino.

Los horarios y días de los partidos también dificultaron la asistencia del público a los estadios. La programación del campeonato priorizó franjas de acceso complejo para la afición, pese a que el acompañamiento en las tribunas es una de las condiciones para el crecimiento de la liga.

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