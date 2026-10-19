La Toxi Costeña habló sin filtros de su relación con un hombre de 46 años y reveló detalles de su vida íntima: “Eso es lo que pido”

La toxicosteña habló de su nueva relación, en la que lleva más de un año conociéndose con un hombre de 46 años - crédito @latoxicostena_17/IG

Guardar

Cindy Ávila, más conocida como La Toxi Costeña, confirmó que lleva más de un año en pareja con un hombre bogotano de 46 años al que llama “mi señor”.

“No es un viejo, pero sí es mucho mayor”, explicó la artista en una entrevista al detallar la diferencia de edad entre ambos.

PUBLICIDAD

La cantante de champeta habló sin filtros sobre la relación en una entrevista con la emisora La Kalle, donde no esquivó ni las preguntas sobre el físico de su pareja ni las que apuntaban directamente a su vida íntima.

Durante la conversación con la emisora, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, dejó claro que la relación va en serio, aunque todavía no hay planes concretos de boda.

Su vida dio un giro al crear contenidos basados en humor que destacaron fuertemente en las redes sociales -crédito cortesía del Canal RCN

Quién es el hombre que conquistó a la Toxi Costeña

La artista aclaró que, aunque le gustaría casarse en algún momento, por ahora prefiere no apresurar las cosas. “No, nos estamos conociendo, sí”, aseguró ante la pregunta de si había planes de boda o familia a corto plazo.

PUBLICIDAD

Asimismo, Ávila explicó en la emisora que el apodo que le dio a su novio no es porque sea un anciano, pero sí le lleva una diferencia de edad considerable.

Lo que dijo sobre la personalidad de su novio

Más allá del físico, la cantante también se refirió al carácter de su pareja. “Es malgeniado y celosito y la cosa, pero buena persona”, resumió la Toxi como es conocida por sus seguidores, cuando le preguntaron cómo es él fuera de la cama.

La respuesta llegó después de que los presentadores de La Kalle bromearan sobre los estereotipos que suelen atribuirse a los hombres bogotanos.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia no tiene intenciones de tener más hijos o llegar a casarse - crédito redes sociales

Ante la insinuación sobre el tamaño, la artista no dudó en responder con su característico desparpajo: “Yo no me quejo de mi tamaño”, afirmó, y agregó que tampoco se queja “ni del uso ni del manejo que le da”.

PUBLICIDAD

La cantante tiene dos hijos y ya había hablado en ese mismo espacio sobre una etapa dolorosa de su vida personal, vinculada a una expareja 15 años mayor que ella que la dejó sola durante su embarazo. Esa historia, distinta a la relación actual, marcó un antes y un después en su manera de concebir el amor.

La broma sobre la “larga duración” que se volvió viral

Uno de los momentos que más repercusión tuvo en la entrevista fue cuando le preguntaron cuánto tiempo dura el encuentro íntimo con su pareja. “Sus 40, sus 40 minutos”, respondió la cantante sin titubear, y remató: “Eso es lo que pido”.

La frase generó carcajadas entre los conductores del programa, que también bromearon con una marca de desodorante al escuchar la palabra “duración” en medio de la conversación.

PUBLICIDAD

Su canción 'Macta llega' se basó en hechos reales - crédito cortesía del Canal RCN

La Toxi Costeña, conocida por su estilo directo en redes sociales y por los comentarios con doble sentido que suele hacer sobre sus preferencias, volvió a mostrar esa misma actitud en vivo. No evadió ninguna pregunta de los conductores y respondió cada broma con la misma soltura que la caracteriza desde su paso por el reality de convivencia.

La cantante, que saltó a la fama nacional por su participación en La casa de los famosos Colombia, continúa apostando por su carrera musical mientras consolida esta nueva etapa sentimental. Por ahora, según sus propias palabras, el objetivo es seguir conociéndose con su pareja antes de pensar en pasos más formales como el matrimonio.

PUBLICIDAD

Recientemente, lanzó su nuevo sencillo llamado Voy a beber en el que se encuentra enfocada en promocionarlo, contando con más de 20.000 visualizaciones en YouTube y generando comentarios entre sus seguidores, sumándose a su éxito Macta llega por el que saltó a la fama años atrás.