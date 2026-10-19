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Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz igualaron a un gol en su debut ante Libertad y buscan el liderato del grupo ante las campeonas de la Liga uruguaya de fútbol femenino

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Deportivo Cali son las vigentes subcampeonas de la Copa Libertadores Femenina - crédito Staff Images Woman/CONMEBOL
Deportivo Cali son las vigentes subcampeonas de la Copa Libertadores Femenina - crédito Staff Images Woman/CONMEBOL

Bienvenidos al minuto a minuto del partido del Deportivo Cali en la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026, que tiene como sede la ciudad de Quito en Ecuador. El rival será el Club Nacional de Football de Uruguay en el estadio de Independiente del Valle.

El partido está programado para las 3:00 p. m. y las tricampeonas del fútbol colombiano están obligadas a sumar de a tres (puntos) tras el empate en la primera jornada ante Libertad de Paraguay. Siga aquí todas las incidencias del partido.

13:06 hsHoy

Santa Fe femenino clasificó a los cuartos de final en Copa Libertadores 2026, tras vencer a Colo Colo: posible rival y programación

El equipo colombiano le ganó al chileno 2-1, con dos anotaciones de Mariana Zamorano, una al minuto 63 y la otra al 90+2, para la remontada ante el equipo que se adelantó de la mano de Anais Cifuentes al 51

Independiente Santa Fe venció 2-1 a Colo Colo de Chile y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2026 - crédito @santafeleonas/Instagram
Independiente Santa Fe venció 2-1 a Colo Colo de Chile y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2026 - crédito @santafeleonas/Instagram

Independiente Santa Fe Femenino clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026 tras vencer 2-1 a Colo Colo de Chile el domingo 18 de octubre, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador. El equipo bogotano llegó a seis puntos en dos partidos del grupo A y aseguró su presencia en la fase de eliminación directa del torneo continental.

Leer la nota completa
11:36 hsHoy

Ficha del partido

  • Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - Fecha 2 de la Copa Conmebol Libertadores Femenina 2026
  • Lugar: estadio Independiente del Valle - Quito, Ecuador
  • Fecha y hora: lunes 19 de octubre- 3:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win Sports y Pluto TV

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