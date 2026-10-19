Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali son las vigentes subcampeonas de la Copa Libertadores Femenina - crédito Staff Images Woman/CONMEBOL

Bienvenidos al minuto a minuto del partido del Deportivo Cali en la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026, que tiene como sede la ciudad de Quito en Ecuador. El rival será el Club Nacional de Football de Uruguay en el estadio de Independiente del Valle.

El partido está programado para las 3:00 p. m. y las tricampeonas del fútbol colombiano están obligadas a sumar de a tres (puntos) tras el empate en la primera jornada ante Libertad de Paraguay. Siga aquí todas las incidencias del partido.