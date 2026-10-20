Colombia

Cayó alias El Abuelo, señalado de macabro homicidio en Medellín: el hombre de 72 años habría pertenecido al Clan del Golfo

El hecho que motivó la captura ocurrió el 29 de marzo de 2022; según la investigación, los responsables asesinaron a la víctima al interior de la vivienda, envolvieron el cadáver en bolsas plásticas y lo trasladaron en el baúl de un vehículo que luego fue abandonado

El secretario de Seguridad de Medellín entrega un pronunciamiento oficial sobre la captura de un hombre de 72 años conocido como alias El Abuelo. El detenido es requerido por las autoridades judiciales por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en el sector de Belén - crédito Alcaldía de Medellín
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Un hombre de 72 años, conocido como alias El Abuelo, fue capturado en Medellín señalado de haber participado en el homicidio de una persona cuyo cuerpo fue envuelto en bolsas plásticas e introducido en el baúl de un automóvil abandonado en el sector de Belén La Mota.

La detención se concretó mediante una operación conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y responde a una orden judicial por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

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El hecho que motivó la captura ocurrió el 29 de marzo de 2022, en un apartamento ubicado en la avenida 33 con carrera 65, en el barrio Belén. Según la investigación, los responsables asesinaron a la víctima al interior de la vivienda, envolvieron el cadáver en bolsas plásticas y lo trasladaron en el baúl de un vehículo que luego fue abandonado en Belén La Mota.

Las autoridades establecieron que el capturado habría pertenecido al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia y se habría desmovilizado en 2008. A pesar de ello, la investigación señala que presuntamente continuó vinculado a actividades delictivas en la ciudad, esta vez bajo las órdenes del Clan del Golfo, la organización criminal que opera en gran parte del territorio colombiano.

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Cayó alias El Abuelo, responsable del homicidio en Medellín: el hombre habría pertenecido al Clan del Golfo - crédio Alcaldía de Medellín
Cayó alias El Abuelo, responsable del homicidio en Medellín: el hombre habría pertenecido al Clan del Golfo - crédio Alcaldía de Medellín

El historial judicial del detenido incluye antecedentes por homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial.

Presunto asesino de Ana Lucía González también habría abusado de la menor

La Fiscalía General de la Nación ampliará la imputación contra Sheynner Rojas Lares por presunto acceso carnal violento, dentro del proceso por la muerte de Ana Lucía González, la niña de nueve años hallada en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Según informó Noticias Caracol, los exámenes forenses practicados al cuerpo de la menor respaldarían la hipótesis de que sufrió violencia sexual antes de morir.

Daniel Solarte, abogado de la familia, aseguró que los análisis arrojaron indicios de ese delito. “La hipótesis que al parecer y lamentablemente se confirma de los exámenes realizados en la humanidad de la menor es el de acceso carnal violento”, declaró al medio.

Sheynner Rojas Lares será imputado por presunto acceso carnal violento, dentro de la investigación por la muerte de Ana Lucía González, menor de 9 años encontrada sin vida en una alcantarilla al sur de Bogotá - crédito captura de pantalla Fiscalía
Sheynner Rojas Lares será imputado por presunto acceso carnal violento, dentro de la investigación por la muerte de Ana Lucía González, menor de 9 años encontrada sin vida en una alcantarilla al sur de Bogotá - crédito captura de pantalla Fiscalía

Rojas Lares, expareja de la hermana de la víctima, ya había sido imputado por feminicidio y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Con los nuevos hallazgos periciales, la Fiscalía buscaría sumar el cargo de acceso carnal violento.

El cuerpo de Ana Lucía fue encontrado el 15 de septiembre de 2026. La investigación se centró en el entorno familiar de la niña y, de acuerdo con Solarte, los investigadores descartaron la participación de otra persona en el crimen.

La representación de víctimas también denunció que el acusado, recluido en la cárcel de Cómbita, habría contactado a su expareja para presionarla sobre su declaración ante las autoridades.

“El señor Sheynner Rojas se encuentra en la cárcel de Cómbita, desde la cual se ha podido comunicar con mi representada, amenazándola y constriñéndola para cambiar su versión”, sostuvo Solarte, según las delcaraciones entregadas por el togado al medio de comunicación.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el CTI de la Fiscalía participaron en la recuperación del cuerpo y en la inspección técnica inicial - crédito X
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el CTI de la Fiscalía participaron en la recuperación del cuerpo y en la inspección técnica inicial - crédito X

Ante esta denuncia, la defensa de la familia solicitó al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el traslado del detenido a un establecimiento con mayores restricciones de comunicación o el refuerzo de los controles para evitar nuevos contactos con los familiares de la menor.

Ambos casos permanecen bajo investigación judicial y en distintas etapas procesales. Mientras alias El Abuelo deberá responder por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Medellín, la Fiscalía evalúa nuevos cargos contra Sheynner Rojas Lares y las autoridades revisan las medidas de reclusión solicitadas por la familia de Ana Lucía González.

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