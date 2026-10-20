Denuncian que a Colombia estarían entrando llantas chinas a bajo costo: advierten riesgos para el empleo y la industria nacional

Colombia cuenta con cientos de comercios independientes, servitecas y grandes cadenas donde se comercializan llantas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos) respaldó la aplicación de medidas antidumping (mecanismo legal y de defensa comercial que aplican los Estados para contrarrestar los efectos del dumping, una práctica desleal en el comercio internacional que ocurre cuando una empresa extranjera exporta un producto a un precio inferior a su valor normal: su precio en el mercado de origen).

La medida aplica a las importaciones de llantas nuevas chinas para autobuses y camiones en Colombia, al advertir que algunos productos ingresan al país con precios inferiores al costo de las materias primas utilizadas en su fabricación y en el reencauche.

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Sostuvo que esa brecha amenaza la viabilidad de la actividad de reencauche, el empleo manufacturero y los modelos de economía circular asociados al aprovechamiento de materiales. Por eso, pidió una decisión favorable en la investigación que adelanta el Gobierno nacional, que permanece bajo evaluación de las autoridades competentes.

La posición de Acoplásticos no cuestiona la entrada de productos importados en sí misma, sino los precios que, a su juicio, no permiten condiciones equilibradas para la producción nacional. La organización indicó que el proceso deberá determinar si existen prácticas que estén alterando la competencia dentro del país.

Precios bajos y condiciones de competencia

El gremio que preside Daniel Mitchell afirmó que algunas de esas llantas llegan al mercado a valores por debajo de los costos de las materias primas requeridas tanto para fabricar neumáticos como para reencaucharlos. Considera que esa brecha de precios pone en riesgo una actividad vinculada al transporte de carga y pasajeros y a la cadena manufacturera nacional.

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Acoplásticos advirtió sobre el impacto de las importaciones de llantas nuevas originarias de China a precios muy bajos y resalta el aporte de la industria del reencauche al empleo y la economía circular - crédito Acoplásticos

Al respecto, el presidente ejecutivo de Acoplásticos, Daniel Mitchell, planteó que las decisiones comerciales deben atender los hallazgos del proceso.

“La competencia en el mercado debe darse en condiciones equitativas. Cuando ingresan productos al mercado a precios por debajo de los costos de producción, se pone en riesgo la actividad empresarial, con el empleo y las capacidades productivas que el país ha construido. Es importante que las decisiones comerciales se basen en evidencia técnica y contribuyan a corregir las distorsiones identificadas”, anotó el dirigente.

Empleo, reencauche y economía circular

Acoplásticos también advirtió que una parte de las llantas importadas no tendría las condiciones de calidad necesarias para someterse a un proceso de reencauche una vez termine su primer ciclo de uso. Según el gremio, esa limitación reduce la posibilidad de prolongar la vida útil de los productos y restringe las alternativas de aprovechamiento posteriores.

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Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos, lamentó que el impuesto al plástico de la reforma tributaria no sea claro - crédito Cámara de Representantes

Recordó que el reencauche reutiliza la estructura de una llanta mediante procesos industriales especializados. Esa actividad permite extender el uso del neumático, disminuir el consumo de materias primas y aprovechar recursos que, de otro modo, no volverían a integrarse a la cadena productiva.

Además, precisó que la industria del reencauche genera cerca de 2.000 empleos directos y 3.500 indirectos en Colombia, de acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Para Acoplásticos, esas cifras reflejan el peso laboral y productivo de un sector que opera bajo estándares de calidad.

Mitchell vinculó la defensa de esa industria con el impacto ambiental de las llantas que no pueden reutilizarse. Anotó que “fomentar la economía circular o vida útil de las llantas permite aprovechar mejor los recursos y fortalecer la cadena productiva del reencauche, que genera empleo de calidad y valor agregado en Colombia”.

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Insistió en que “el problema no es la importación per se, es el ingreso de llantas a precios muy bajos, que sacan del mercado a la industria nacional, y que, además, no cumplen con los estándares de calidad para ser reencauchadas nuevamente, con lo cual se reduce su vida útil y aumenta su impacto ambiental”.

El mercado colombiano mueve cada año cerca de 5 millones de llantas nuevas para automóviles y vehículos ligeros, a las que se suman unas 7 millones de unidades destinadas a motocicletas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Desequilibrio del mercado con llantas chinas

Considera “oportuna una decisión que corrija los desequilibrios que identifica en el mercado de llantas importadas desde China”.

La organización sostuvo que una medida de ese tipo puede favorecer a la industria nacional, la generación de empleo y las iniciativas vinculadas a la economía circular: “Así, se podrán corregir las distorsiones identificadas en el mercado y generar condiciones más equilibradas para la producción nacional, en beneficio de la industria, el empleo y las iniciativas de economía circular”.

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Puntualizó que cualquier decisión derivada de la investigación debe estar sustentada en criterios técnicos y en la evidencia recopilada por las autoridades. También pidió que las medidas comerciales promuevan condiciones de competencia justa y contribuyan a preservar las capacidades productivas del país.

Para el gremio, el debate no pasa por cerrar el mercado a los productos extranjeros, sino por impedir que los precios de ingreso desplacen a una cadena nacional que combina actividad industrial, empleo y reutilización de materiales.