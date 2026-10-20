Colombia

Hija de Germán Vargas Lleras pidió a la Fiscalía investigar el polémico ‘Pacto de Valledupar’: “Mi papá fue un luchador incansable”

El exvicepresidente habría hecho parte de un grupo de dirigentes políticos que se convirtió en un supuesto blanco del gobierno del exmandatario Gustavo Petro. Presuntamente, en la anterior administración se habrían hecho gestiones para vincular a dirigentes políticos con organizaciones criminales

Clemencia Vargas Umaña pidió que se investigue si el exmandatario Gustavo Petro trató de que exparamilitares vincularan a Germán Vargas Lleras con organizaciones criminales - crédito Colprensa
Clemencia Vargas Umaña pidió que se investigue si el exmandatario Gustavo Petro trató de que exparamilitares vincularan a Germán Vargas Lleras con organizaciones criminales - crédito Colprensa
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Clemencia Vargas Umaña, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras (1962-2026), se pronunció sobre el llamado Pacto de Valledupar, relacionado con presuntas gestiones que habrían hecho exfuncionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro para vincular a determinados dirigentes políticos con organizaciones criminales.

Entre esos dirigentes políticos están el hoy presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras, según declaraciones que hizo la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Lizeth Rodríguez Fajardo en entrevista con la revista Semana.

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“Gustavo Petro me dijo: ‘Bueno, lo que necesito es que ellos (los exparas) hablen de la participación que tuvo Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras’”, confesó Rodríguez al medio de comunicación citado.

Así las cosas, la hija de Vargas Lleras solicitó que se haga una investigación profunda sobre las revelaciones que hizo la exfuncionaria.

“En nombre de mi padre, Germán Vargas Lleras, y en defensa de la verdad, su buen nombre y el de mi familia, solicito a la Fiscalía General de la Nación que investigue de manera seria, pronta e independiente todo lo relacionado con el dominado Pacto de Valledupar y las denuncias de Mancuso y Angie Rodríguez, la mano derecha del expresidente Petro”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

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De igual manera, aseguró que el gobierno de Petro “se dedicó a perseguir sistemáticamente a la oposición”. También señaló a la anterior administración de haber tratado de “camuflar” beneficios para los criminales por medio de su política de Paz Total, que se centró en avanzar en negociaciones con distintos grupos armados y estructuras criminales que operan en el país.

Mi papá fue un luchador incansable contra el narcoterrorismo, defensor de la extradición y el ponente de la ley de extinción de dominio”, añadió.

Al igual que la hija de Vargas Lleras, otras figuras del país político colombiano se han pronunciado al respecto, entre ellas, el excanciller Álvaro Leyva, que trabajó en la administración Petro y, al salir, también hizo denuncias relacionadas con el ex jefe de Estado.

“Establecer que fue cierto. Ya vio usted a Mancuso, que dijo que él es testigo, y yo a Angie Rodríguez le creo todo. Absolutamente todo. Angie dice la verdad. Hay que saber quién es quién, de dónde sale cada quien, en dónde estudia y qué representa cada quien. Yo le creo a Angie. Pero no le creo en un 90%, le creo en un 100%”, dijo Leyva, en diálogo con el mencionado medio.

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