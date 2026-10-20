Colombia

El Gobierno respaldó a Ecopetrol tras frenar contratos de gas importado e hizo una promesa: “Vamos a producir más”

Las reservas probadas de gas natural disminuyeron cerca del 39% entre 2022 y 2025, mientras que los precios internacionales del combustible alcanzaron valores de hasta USD30 por millón de unidades térmicas británicas

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, respaldó la decisión de Ecopetrol y defendió el fortalecimiento de la producción nacional para reducir la dependencia del suministro extranjero - crédito @carogomezsn/X - Jaime Saldarriaga/Reuters
La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, respaldó la decisión de Ecopetrol y defendió el fortalecimiento de la producción nacional para reducir la dependencia del suministro extranjero - crédito @carogomezsn/X - Jaime Saldarriaga/Reuters
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La dependencia del gas extranjero se convirtió en uno de los desafíos para el abastecimiento energético del país. La disminución de las reservas y la caída de la producción comercializada ponen presión sobre la búsqueda de nuevas fuentes, mientras los precios internacionales dificultan la contratación de suministros en condiciones favorables para los consumidores.

En medio de ese panorama, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, respaldó la decisión de Ecopetrol de declarar desiertos los procesos para contratar gas natural licuado (GNL) durante cinco años. La funcionaria defendió la necesidad de fortalecer la producción interna y aseguró que el país debe recuperar capacidad para atender su propia demanda.

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La Resolución 40267 de 2026 fija un orden de prioridad de la demanda de gas natural por el mantenimiento de la infraestructura del mineral en Cartagena - crédito Ministerio de Minas y Energía
Colombia pasó de 2.817 gigapies cúbicos de reservas probadas al cierre de 2022 a 1.717 al finalizar 2025, según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - crédito Ministerio de Minas y Energía

La determinación de la petrolera se produjo después de evaluar ofertas internacionales que, según explicó, no cumplían las condiciones comerciales necesarias para garantizar la rentabilidad de las operaciones. La compañía advirtió que asumir compromisos de compra sin una demanda contratada que los respalde podría generar pérdidas y trasladar costos adicionales a los usuarios.

Reservas de gas cayeron cerca del 39% entre 2022 y 2025

En una publicación en la cuenta de X del Ministerio de Minas y Energía, Arboleda afirmó que la situación actual era un riesgo conocido y cuestionó decisiones adoptadas entre 2023 y 2025, durante la administración anterior.

“Hoy más de 3 de cada 10 metros cúbicos de gas que consumimos son importados”, señaló la ministra, al insistir en que Colombia necesita aumentar la producción nacional para reducir su dependencia de proveedores externos.

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Las cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), divulgadas por Ecopetrol, muestran que las reservas probadas de gas pasaron de 2.817 gigapiés cúbicos al cierre de 2022 a 1.717 al finalizar 2025. La reducción fue cercana al 39%. Durante el mismo periodo, la producción comercializada anual disminuyó de 392 a 290 gigapiés cúbicos, una caída aproximada del 26%.

Colombia pasó de 2.817 gigapies cúbicos de reservas probadas al cierre de 2022 a 1.717 al finalizar 2025, según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -crédito @MinEnergiaCo/X
Colombia pasó de 2.817 gigapies cúbicos de reservas probadas al cierre de 2022 a 1.717 al finalizar 2025, según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -crédito @MinEnergiaCo/X

La ministra atribuyó parte de ese panorama a la falta de nuevos contratos de exploración y producción, la suspensión de proyectos piloto de investigación en yacimientos no convencionales y la detención de perforaciones destinadas a encontrar gas costa afuera.

Ecopetrol también recordó que la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) había advertido desde 2017 sobre un posible desequilibrio entre la oferta y la demanda de gas a partir de 2024. Para Arboleda, la respuesta debe concentrarse en ampliar las fuentes nacionales de suministro: “La seguridad energética no se improvisa, se construye y lo estamos haciendo juntos”.

Ecopetrol buscará alternativas para garantizar el suministro

La decisión de frenar los procesos de contratación también estuvo relacionada con los precios del mercado internacional. Según la información divulgada, el gas importado alcanzaba cotizaciones cercanas a los USD25 por millón de unidades térmicas británicas (BTU), con valores que podían llegar a los USD30, en medio de las tensiones geopolíticas.

Ante esas condiciones, Ecopetrol anunció que fortalecerá la producción nacional y acelerará el desarrollo de Sirius, uno de los proyectos estratégicos para ampliar la disponibilidad de gas. La empresa también continuará evaluando opciones de importación con volúmenes, plazos y fórmulas de precio que respondan a las condiciones comerciales.

La estrategia contempla otras oportunidades de exploración y producción. Entre ellas aparecen recursos potenciales en la cuenca Cesar-Ranchería, cuyo aprovechamiento requiere avances técnicos, ambientales y regulatorios antes de convertirse en suministro disponible.

El desarrollo de estos proyectos representa una alternativa de mediano plazo frente a las necesidades de abastecimiento. Sin embargo, las condiciones actuales obligan a buscar opciones que permitan responder a la demanda mientras aumentan los recursos nacionales.

Ecopetrol y Petrobras lideran el proyecto que promete triplicar las reservas actuales de gas en Colombia - crédito Ecopetrol
Ecopetrol busca acelerar el desarrollo del proyecto Sirius para ampliar la disponibilidad de gas natural y contribuir a la seguridad energética de Colombia- crédito Ecopetrol

La ministra respaldó las gestiones de la petrolera y aseguró que el Gobierno comunicará los avances de la estrategia. “Vamos a producir más gas colombiano a precios justos y les vamos a contar cada paso”, afirmó. Arboleda también hizo un llamado a los ciudadanos para ahorrar energía, agua y gas durante el verano.

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