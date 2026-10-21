De la Espriella anunció el traslado de 91 presos a otras cárceles tras la incautación de droga, una SIM y equipos por parte del Inpec: “Se acabaron los privilegios”

Traslado de presos desde cuatro ciudades del país, como parte de los operativos de seguridad del Gobierno nacional - crédito Inpec

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció el 20 de octubre de 2026 un nuevo traslado de un grupo de presos a centros penitenciarios del país, como parte de su plan de seguridad para acabar con las actuaciones de las organizaciones criminales y sus líderes dentro de sus celdas.

En esta ocasión, se dio la salida de 91 internos en cuatro ciudades, los cuales fueron llevados a centros carcelarios con mayores controles, debido a que las autoridades encontraron objetos con los que continuaban con sus actividades, pese a estar privados de la libertad.

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Cabe recordar que no es la primera vez que se realiza un operativo de este tipo en el gobierno de De la Espriella, pues en su primer día como presidente se dio un hecho similar, que sorprendió a todos los ciudadanos porque fue horas después de la posesión en Cali.

“Las cárceles son para cumplir condenas, no para seguir delinquiendo”

A través de su cuenta de X, el presidente De la Espriella dio a conocer los primeros detalles del operativo, con un video en el que se ve el momento en que los internos eran sacados de sus celdas y transportados en un vehículo con destino aún sin confirmarse.

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“Las cárceles son para cumplir condenas, no para seguir delinquiendo”, afirmó el mandatario, quien ordenó impedir que los establecimientos de reclusión sean utilizados como centros de operaciones criminales, como parte de su ofensiva contra dichos grupos.

Abelardo de la Espriella dio a conocer el nuevo traslado de presos a otras cárceles del país para que no sigan delinquiendo desde los centros penitenciarios - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reubicó a 41 internos de Montería, 46 de Sincelejo, dos de Cartagena y dos de Barranquilla. Los traslados se realizaron hacia distintos centros penitenciarios del país.

De otro lado, en un procedimiento desarrollado en Girón, Santander, funcionarios del Inpec y del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional incautaron una tarjeta SIM, así como 5,58 gramos de una sustancia vegetal, una batería y un cable de datos.

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Estos fueron los objetivos encontrados en una celda de una cárcel en Girón, por parte del Inpec en un operativo - crédito Captura de video @ABDELAESPRIELLA/X

“¡Se acabaron los privilegios y la guachafita en las cárceles de Colombia!”, expresó De la Espriella al referirse a las medidas para fortalecer la autoridad estatal dentro de los establecimientos de reclusión.

Traslado de líderes del ELN y disidencias

El presidente Abelardo de la Espriella anunció en Arauca una nueva ofensiva contra el ELN y las disidencias de las Farc, tras un consejo de seguridad en el departamento, y vinculó la decisión con el narcoterrorismo y casos de corrupción que, según dijo, involucran a funcionarios.

De la Espriella ordenó al director del Inpec trasladar a cárceles de alta seguridad, fuera de Arauca, a los jefes de esas estructuras y a otros detenidos considerados objetivos de alto valor. Al explicar la medida, afirmó: “Ninguno de estos bandidos de las Farc y el ELN se va a quedar en Arauca porque siguen delinquiendo desde las cárceles. He ordenado trasladarlos en el término de la distancia a todos”.

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Abelardo de la Espriella también ordenó el traslado de líderes del ELN y disidencias de las Farc a otras cárceles del país - crédito @ArmadaColombia / X

Durante la reunión en la Brigada 18 del Ejército, el jefe de Estado se dirigió al gobernador y a los alcaldes de la región. “Uno no puede hablar de seguridad mientras haya políticos, empresas y grupos de poder que financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo, se acabó”, manifestó.

El presidente también exigió al ELN la liberación de cinco personas que estarían secuestradas en Arauca, entre ellas dos funcionarios del CTI. También dio instrucciones al Gaula de la Policía para reforzar las operaciones de rescate y sostuvo que el Gobierno no negociará con el terrorismo.

Frente a la cúpula militar, ministros y alcaldes, De la Espriella advirtió que cualquier funcionario con nexos con grupos criminales enfrentará acciones nacionales e internacionales: “Quien apoye a los narcoterroristas es igual de criminal que ellos y está igual de sucio en sus manos con la sangre de los colombianos”.

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