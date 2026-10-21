Colombia

Esto es lo que se preguntan los colombianos antes del Simulacro Nacional en Colombia

Usuarios consultan en Google cuándo participar y qué medidas deben revisar empresas, autoridades, hogares y organizaciones antes de la jornada de preparación ante emergencias

Así se vivió la jornada de simulacro nacional - crédito Ungrd
Colombia se prepara para una nueva jornada de simulacro nacional - crédito Ungrd
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Las consultas por el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 aumentaron en Google Trends en Colombia, con búsquedas centradas en los horarios, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y las entidades que participarán en el ejercicio en la jornada del 21 de octubre.

El interés digital refleja la necesidad de trabajadores, instituciones y ciudadanos de conocer cómo deben prepararse para una jornada que pondrá a prueba los mecanismos de reacción ante eventos críticos.

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A través de la plataforma de tendencias se demostró que el término “Simulacro” registró un incremento sostenido durante el día anterior a la actividad. Entre las consultas relacionadas que aparecieron en ascenso figuran “A qué hora es el simulacro nacional”, “Simulacro mañana”, “Ungrd Colombia”, “Simulacro nacional 2026 Colombia” e “Idiger”.

La tendencia sitúa los horarios entre las principales dudas de quienes buscan información antes de participar. Las entidades cabeza de sector, las organizaciones públicas y privadas, las comunidades y las familias tendrán actividades previstas a las 10:00 a. m.

Por otro lado, las gobernaciones liderarán una simulación departamental a las 2:00 p. m., enfocada en la validación de la Estrategia Territorial de Respuesta a Emergencias.

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El simulacro nacional eleva las búsquedas por horarios y protocolos en Colombia - crédito Google Trends
El simulacro nacional eleva las búsquedas por horarios y protocolos en Colombia - crédito Google Trends

Las búsquedas se concentran en horarios y entidades de gestión del riesgo

El aumento de consultas sobre la Ungrd coincide con la proximidad del ejercicio y con el interés por conocer las responsabilidades de cada participante. La entidad articula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd), integrado por autoridades, sectores, organizaciones y comunidades que intervienen antes, durante y después de una emergencia.

Las consultas en Google no solo apuntan a la hora de inicio. También reflejan preguntas sobre la organización institucional, los protocolos internos y las instrucciones de seguridad. Para trabajadores de entidades públicas, empresas y organizaciones privadas, el simulacro implica revisar rutas de evacuación, puntos de encuentro, canales de comunicación y responsables de la toma de decisiones.

El ejercicio de 2026 busca fortalecer las capacidades de respuesta de los actores que hacen parte del Sngrd. La jornada plantea una prueba de mayor alcance que la movilización de personas, así que cada sector, entidad, organización, comunidad y territorio deberá revisar los instrumentos y mecanismos con los que cuenta para actuar ante una situación de emergencia.

El simulacro nacional eleva las búsquedas por horarios y protocolos en Colombia - crédito Google Trends
Los usuarios están atentos a las entidades oficiales que informan sobre la medida - crédito Google Trends

El ejercicio evaluará planes, coordinación y capacidad de respuesta

Las entidades públicas y privadas participarán conforme a sus competencias, responsabilidades y recursos disponibles. La meta es comprobar la aplicación de planes de emergencia, protocolos operativos y canales de coordinación, con especial atención a la respuesta que pueda activarse dentro de cada sede de trabajo.

Para las organizaciones, la actividad permite identificar si los procedimientos son conocidos por sus equipos y si los recursos definidos en los planes pueden utilizarse en una situación real. La preparación no se limita a evacuar un edificio, pues incluye la comunicación entre responsables, la verificación de alertas y la articulación con las autoridades locales cuando corresponda.

Las entidades que encabezan cada sector promoverán la participación de sus organismos adscritos y vinculados. Esta coordinación busca establecer cómo respondería cada área frente a una emergencia y qué vínculos necesita reforzar con otras instituciones para mantener la continuidad de sus funciones.

Usuarios consultan en Google cuándo participar y qué medidas deben revisar empresas, autoridades, hogares y organizaciones antes de la jornada de preparación ante emergencias - crédito Google Trends
Usuarios consultan en Google cuándo participar y qué medidas deben revisar empresas, autoridades, hogares y organizaciones antes de la jornada de preparación ante emergencias - crédito Google Trends

Gobernaciones y ciudadanía tendrán ejercicios en horarios definidos

Las gobernaciones asumirán la preparación y coordinación de la participación departamental en la simulación prevista para las 2:00 p. m. El objetivo será validar la Estrategia Territorial de Respuesta a Emergencias, un instrumento que orienta la actuación de las autoridades y actores locales en escenarios de riesgo.

Por su parte, comunidades, familias y ciudadanía participarán desde las 10:00 a. m. La convocatoria les permitirá revisar sus mecanismos de organización, autoprotección y contacto entre vecinos o integrantes del hogar.

Infografía con ilustraciones de personas en evacuación, edificios, un reloj, mapas y textos explicativos sobre un simulacro de emergencia.
Recomendaciones para el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Colombia previsto para el 21 de octubre de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las búsquedas sobre “a qué horas es el simulacro” crecieron 300%, según los datos visibles en las tendencias de Google Trends, lo que evidencia la relevancia de la información antes de la jornada que servirá para detectar procedimientos que funcionan y aspectos que requieren ajustes.

Tras el ejercicio, cada participante podrá incorporar los hallazgos a sus planes y protocolos, con el propósito de mejorar su preparación ante eventuales emergencias.

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