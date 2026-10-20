La Policía capturó en Ocaña a dos presuntos autores del homicidio del patrullero Jainer Mena Mosquera

Dos hombres en motocicleta dispararon cerca de un taller mecánico, entre Dos de Octubre y ese sector de Ocaña, donde la compañera del uniformado logró resguardarse ilesa dentro del local - crédito prensa Policía Nacional

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La Policía Nacional informó el martes 20 de octubre de 2026 que capturó en Ocaña, Norte de Santander, a alias Yhan y alias Morrocoy, señalados como presuntos autores materiales del homicidio del patrullero Jainer Mena Mosquera, que murió tras un ataque armado ocurrido el 21 de septiembre en Norte de Santander.

Las detenciones fueron resultado de una investigación de la Seccional de Investigación Criminal, la Seccional de Inteligencia Policial de Norte de Santander, la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Tránsito y Transporte. Según las autoridades, los dos hombres deberán responder por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

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En el mismo procedimiento fue capturado en flagrancia un hombre conocido como alias Yefri, al que las autoridades atribuyen el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las órdenes judiciales se relacionan con el ataque del 21 de septiembre

De acuerdo con la información oficial, “Yhan” y “Morrocoy” tenían órdenes de captura vigentes dentro de la investigación por el asesinato del uniformado. El patrullero Mena Mosquera fue atacado a tiros mientras cumplía labores de protección a una persona en condición de vulnerabilidad en el barrio Galán de Ocaña.

La investigación de la Policía y la Fiscalía llevó a la detención de dos hombres señalados por el ataque a tiros contra el agente ocurrido en septiembre en Norte de Santander - crédito prensa Policía Nacional

El hecho ocurrió en las inmediaciones de un taller mecánico, entre los barrios Galán y Dos de Octubre. El policía se encontraba junto a otra uniformada cerca de un vehículo particular cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego contra el establecimiento.

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La compañera de Mena Mosquera logró resguardarse dentro del local y resultó ilesa. El patrullero recibió varios impactos de bala y fue trasladado de urgencia al Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Más tarde, debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido a un centro médico de alta complejidad en Bucaramanga.

El uniformado permaneció hospitalizado durante casi una semana. Murió el 26 de septiembre, cuatro días antes de cumplir 34 años, según el contexto conocido sobre su caso. Era oriundo de Bojayá, Chocó, y prestaba servicio en la región nortesantandereana.

La Policía vincula a los capturados con redes de apoyo del ELN

Las autoridades indicaron que “Yhan” tendría una trayectoria criminal de cerca de tres años. Según la hipótesis investigativa, integraría una red de apoyo al terrorismo del Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura que tendría presencia en Ocaña y Ábrego.

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La Policía capturó en Ocaña a alias Yhan y alias Morrocoy por el homicidio del patrullero Jainer Mena Mosquera - crédito prensa Policía Nacional

La Policía señaló que el hombre actuaría bajo instrucciones de un presunto cabecilla conocido como “Zorrito” o “Mauricio”. La investigación también establece que “Yhan” y “Morrocoy” presuntamente realizaban observación, seguimiento e inteligencia ilegal contra integrantes de la fuerza pública.

El objetivo de esas labores, de acuerdo con el reporte oficial, era alertar sobre la presencia y los desplazamientos de unidades del Ejército Nacional y de la Policía Nacional durante patrullajes y puestos de control.

El coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, afirmó que las capturas hacen parte de las acciones para identificar a quienes atacan a los uniformados en la región.

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“Estos dos sujetos tienen un historial delictivo de tres años perteneciendo a las redes de apoyo al terrorismo por parte del ELN, mediante la recolección de información para atacar a nuestros uniformados”, afirmó el oficial.

El patrullero Jainer Mena Mosquera era oriundo de Bojayá, Chocó, y prestaba su servicio en Norte de Santander - crédito prensa Policía Nacional

Blanco agregó que los detenidos tendrán que responder ante la justicia por homicidio agravado y porte ilegal de armas. “Reiteramos nuestro compromiso de esclarecer cualquier hecho que atente en contra de la integridad de nuestros uniformados”, sostuvo.

También investigan un posible vínculo con el homicidio de un líder social

Además del proceso por la muerte del patrullero Mena Mosquera, los dos capturados son investigados por su presunta participación en el asesinato del líder social Oliver Sánchez, ocurrido el 9 de octubre en Ocaña.

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La Policía no entregó detalles sobre las circunstancias de ese homicidio ni precisó cuál habría sido el papel de los capturados en ese caso. La investigación continúa bajo coordinación de la Fiscalía.