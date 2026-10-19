Colombia

Amiga de turista española que murió en el naufragio de una lancha en el Parque Tayrona contó detalles del accidente: “Fue una película de terror”

Una sobreviviente afirmó que los pasajeros no pudieron rechazar el viaje, pese a que la embarcación no contaba con chalecos salvavidas, y describió los minutos que pasaron en el agua después de que volcara

La tragedia fue relatada por una de las sobrevivientes de la tragedia que pudo haberse evitado - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia y Emisión Séptimo Día / Caracol Televisión
La tragedia fue relatada por una de las sobrevivientes de la tragedia que pudo haberse evitado - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia / Colprensa y Emisión Séptimo Día / Caracol Televisión
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La amiga de Noelia Maximino, la turista española de 31 años que murió tras el vuelco de una embarcación cerca de Cabo San Juan, relató que el grupo abordó una lancha sin chalecos salvavidas suficientes.

“Fue una película de auténtico terror”, recordó Lidia García sobre los instantes posteriores al naufragio en el Parque Nacional Natural Tayrona.

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García, que viajaba con Maximino por Colombia, habló con Séptimo Día sobre el accidente que derivó en la muerte de su amiga. Las dos llegaron al país, a finales de julio de 2026, junto a otros acompañantes, y tenían el plan de recorrer varios destinos turísticos; el Tayrona era una de las paradas previstas durante ese viaje.

La sobreviviente describió a Noelia como alguien muy cercano a ella. “Éramos uña y carne y para mí Noelia era como una hermana, era parte de mi familia”, afirmó en la entrevista con el programa.

Del mismo modo, contó que el grupo recorrió a pie el parque y llegó por la tarde al sector de Cabo San Juan, desde donde los jóvenes decidieron buscar una alternativa para regresar por mar y evitar el trayecto terrestre, que es bastante exigente.

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No había chalecos para todos los pasajeros

Cerca de las 4:00 p. m. del 11 de agosto de 2026, los turistas encontraron embarcaciones que ofrecían el traslado marítimo. Según García, al momento de subir notaron que no había elementos de protección suficientes para todos los ocupantes. La situación se volvió más delicada cuando les informaron que no quedaban chalecos disponibles.

La amiga de la víctima sostuvo que el embarque y la partida fueron rápidos: “No hubo tiempo ni de reacción, no hubo tiempo de negarnos”.

La embarcación dejó la playa y se internó en el mar pese a esa advertencia. Según el relato de García, las olas golpearon el bote pocos segundos después de la salida. Noelia y ella quedaron dentro de la estructura tras el primer vuelco, pero lograron salir antes de que una nueva ola terminara de voltear la nave y dispersara a los pasajeros.

Varios de los ocupantes quedaron en el agua, expuestos al oleaje y a la proximidad de las zonas rocosas de la costa. La sobreviviente describió esos minutos como una secuencia de desorientación, con personas que intentaban mantenerse a flote mientras buscaban llegar a un lugar seguro.

Parque Tayrona-Colombia
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Turistas formaron una cadena humana para auxiliar a los náufragos

La primera respuesta fue de otros visitantes que estaban en la playa, de acuerdo con el testimonio recogido por Séptimo Día. Los turistas formaron una cadena humana dentro del agua para ayudar a sacar a los pasajeros de la lancha que se había volcado ante la fuerza de las olas.

Noelia Maximino fue llevada hacia las rocas, donde varias personas le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada de apoyo. García cuestionó que, según su percepción, no hubiera medios de socorro disponibles de inmediato en un punto con alta presencia de visitantes.

La joven española fue trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales. Su familia, desde España, pidió esclarecer las condiciones en las que operaba la embarcación y determinar qué fallas pudieron influir en la atención de la emergencia.

En el momento de lo ocurrido, Parques Nacionales Naturales de Colombia informó que dos guardaparques se desplazaron hacia Cabo San Juan tras conocer el accidente. El recorrido desde el punto de control más cercano hasta el sector donde ocurrió el naufragio toma cerca de 40 minutos, según indicó la entidad.

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La lancha habría salido desde una zona sin autorización

El caso también abrió una investigación sobre la operación de transporte marítimo informal en el Parque Tayrona. El capitán de puerto de Santa Marta, Julio Monroy, señaló en ese momento que la embarcación no contaba con autorización para trasladar pasajeros y que habría partido desde Buritaca, un sector ubicado al norte de Cabo San Juan.

La Dirección General Marítima (Dimar) busca establecer las condiciones técnicas de la nave, la cantidad de personas que transportaba y las responsabilidades de quienes ofrecieron el recorrido. Monroy sostuvo que los operadores habrían aprovechado la distancia del lugar y el desconocimiento de los turistas para prestar un servicio irregular.

Por su parte, el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta informó que se instaló una mesa técnica para revisar los controles sobre este tipo de traslados, mientras que la investigación continúa abierta.

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