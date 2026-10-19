Colombia

Puertorriqueño fue hallado muerto en un hotel en Medellín tras varios días reportado como desaparecido

El conductor que solía transportar al extranjero fue el encargado de alertar al establecimiento en el que se hospedaba luego de no encontrar explicación por la falta de contacto

Las autoridades realizaron el levantamiento ante la mirada de asombro de los vecinos - crédito Colprensa
Encuentran muerto a un puertorriqueño en un hotel de Laureles. Imagen referencial - crédito Colprensa
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Un ciudadano oriundo de Puerto Rico fue encontrado sin signos vitales en la mañana del lunes 19 de octubre de 2026 en un hotel del barrio Laureles, en el occidente de Medellín. El hallazgo se suma a la decena de muertes de extranjeros que las autoridades atendieron en la capital antioqueña durante 2026.

La víctima fue identificada como Gustavo Javier Rodríguez Meléndez. Era un consultor de tecnología de 53 años que había llegado a la ciudad el viernes 16 de octubre y permanecía alojado en un establecimiento que ya conocía, pues no era la primera vez que visitaba Medellín.

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El hallazgo ocurrió cerca de las 9:00 a. m. De acuerdo con la información publicada por el diario local El Colombiano, el hombre estaba tendido sobre la cama de su habitación y no presentaba signos vitales cuando los trabajadores del hospedaje ingresaron al lugar.

Imagen de referencia. Las autoridades investigan el homicidio de un hombre en el noroccidente de Bogotá - crédito Colprensa
El extranjero dejó de responder mensajes y llamadas desde el sábado 17 de octubre. Imagen referencial - crédito Colprensa

Un conductor alertó al hotel tras perder contacto con el visitante

La preocupación por Rodríguez Meléndez comenzó el sábado 17 de octubre, cuando un conductor que acostumbraba a transportarlo durante sus estadías en la capital antioqueña trató de ubicarlo sin éxito. El puertorriqueño no respondió las llamadas ni los mensajes que recibió ese día.

En un primer momento, el conductor consideró que su pasajero podía estar ocupado o descansando. Sin embargo, la falta de comunicación se prolongó durante el domingo 18 de octubre y aumentó la inquietud del trasportador, que mantenía contacto habitual con el extranjero cada vez que viajaba al Valle de Aburrá.

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El reporte oficial entregado por el medio indicó que el conductor había trasladado a Rodríguez Meléndez en cinco oportunidades a lo largo del último año. Por ese vínculo, decidió comunicarse con el administrador del hotel durante la noche del domingo para advertir que no había logrado hablar con él desde el día anterior.

Ante la situación, el personal del establecimiento y el conductor resolvieron revisar la habitación en la que se hospedaba el consultor. Al abrir la puerta, encontraron el cuerpo del visitante sobre la cama.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales que se encargan de adelantar los procedimientos correspondientes.

Levantamiento de cuerpo, cadáver, sijín, Medicina Legal
El ciudadano solía hospedarse en Medellín, por lo que las autoridades investigan qué le pasó. Imagen referencial - crédito Colprensa

La Fiscalía investiga la causa de muerte

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación acudieron al hotel para realizar la inspección judicial. En la primera revisión, los investigadores determinaron que el cuerpo no tenía señales externas de violencia.

Por esa razón, la muerte quedó inicialmente por establecer. El examen forense de Medicina Legal deberá determinar si el fallecimiento estuvo relacionado con una condición de salud, una posible sobredosis o algún otro factor que no resultara visible durante las labores iniciales en el sitio.

La investigación permitirá precisar las circunstancias en las que murió Rodríguez Meléndez. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre elementos adicionales que permitan establecer una hipótesis definitiva acerca de lo ocurrido.

Un fuerte olor que provenía de la casa del extranjero despertó la alarma entre sus vecinos - crédito Colprensa
Varios casos similares tienen en alerta a la ciudadanía. Imagen referencial - crédito Colprensa

Ya son cuatro los extranjeros fallecidos este mes en el Valle de Aburrá

El fallecimiento del ciudadano puertorriqueño representa el cuarto caso de un extranjero muerto en octubre en el Valle de Aburrá, en hechos ocurridos bajo distintas circunstancias. Uno de los casos previos fue el del estadounidense Jarals Marvin Soucy, de 78 años.

Soucy fue encontrado muerto en su vivienda del barrio La Magnolia, en Envigado. Según la información conocida, el hombre tenía una bolsa en la cabeza cuando fue hallado, por lo que se estima que se trataría de una muerte violenta, aunque esto será confirmado o descartado por la investigación.

Otra de las víctimas fue un ciudadano australiano de 46 años, identificado como Frank Stephen Ramírez, que fue apuñalado en 25 oportunidades tras asistir al festival de música electrónica EDC. Además, también sonó bastante el caso del costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, que murió en el mismo festival por una presunta intoxicación.

En lo que va del 2026, se estima que 25 extranjeros han muerto en el área metropolitana de Medellín.

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