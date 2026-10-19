Colombia

Colombia vendió menos café al exterior durante 2026 debido a la revaluación del peso frente al dólar: así están las preocupantes cifras

De acuerdo con Asoexport, los despachos hacia otros países bajaron de manera considerable, mientras aumentaron los costos operativos del sector ante la subida del salario mínimo y la reforma laboral

Colombia es reconocido a nivel mundial por ser productor de café. Más del 90% de su producción es vendida al exterior - crédito Luisa González/Reuters
Colombia es reconocido a nivel mundial por ser productor de café. Más del 90% de su producción es vendida al exterior - crédito Luisa González/Reuters
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Las exportaciones de café colombiano cayeron 13,8% entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 9,80 millones a 8,45 millones de sacos de 60 kilos, en medio de la revaluación del peso y aumento de costos operativos que la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport) denominó “efecto tijera”. Según el gremio, el sector recibe menos pesos por cada dólar obtenido en los mercados externos, mientras afronta mayores costos de producción y comercialización.

Asoexport agregó que a esa presión se le suman la reforma laboral de 2025 y el aumento del salario mínimo de 2026, del 23,7% (con auxilio de tansporte es de $2.000.000).

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Al respecto, el presidente ejecutivo de Asoexport, Gustavo Gómez Montero, señaló que la situación alcanza a otros sectores agrícolas exportadores. Dijo que “es un tema complejo que hemos enfrentado los exportadores este año, no solo de café. Uno habla con todos los agroexportadores y la situación es muy similar. Y es por dos efectos: uno, por supuesto, la tasa de cambio, porque la revaluación del peso genera una caída en los ingresos; y, dos, recordemos que venimos también de un año en el que aumentaron los costos”.

Las exportaciones de café colombiano registraron una caída del 13,8% entre enero y septiembre de 2026. En ese período, los envíos al exterior descendieron de 9,80 millones a 8,45 millones de sacos de 60 kilos, de acuerdo con Asoexport - crédito Asoexport
Las exportaciones de café colombiano registraron una caída del 13,8% entre enero y septiembre de 2026. En ese período, los envíos al exterior descendieron de 9,80 millones a 8,45 millones de sacos de 60 kilos, de acuerdo con Asoexport - crédito Asoexport

La revaluación del peso reduce los ingresos cafeteros

Gómez Montero comparó el comportamiento del dólar en 2025 y 2026 para dimensionar el impacto sobre las ventas externas. En 2025, Colombia exportó 13,14 millones de sacos de 60 kilos por $20,58 billones, con una tasa de cambio promedio de $ 4.052,71 por dólar.

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“Para poner un ejemplo: el año pasado tuvimos una cifra extraordinaria de exportaciones con 13,14 millones de sacos de 60 kilogramos, por un valor de $20,58 billones, y un dólar que estuvo en promedio a $4.052,71; pero si no hubiéramos tenido esa tasa de cambio, sino una de $3.503,06 como la que hemos visto en promedio a lo largo del 2026, los ingresos habrían sido de $17,79 billones, es decir, unos $2,8 billones menos”, precisó el dirigente.

Anotó que la menor cotización promedio del dólar en 2026, de $3.503,06, habría reducido los ingresos de ese volumen exportado a $ 17,79 billones. El ejecutivo advirtió que “esta contracción reduce de manera directa los márgenes de rentabilidad del sector y desincentiva la velocidad de los flujos de venta externa”.

El peso colombiano es una de las monedas emergentes más revaluadas frente al dólar en 2026 - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El peso colombiano es una de las monedas emergentes más revaluadas frente al dólar en 2026 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Septiembre mejora pero el año cafetero cierra a la baja

El descenso de los ingresos coincidió con una baja de los precios internacionales. El contrato C, referencia del café en la Bolsa de Nueva York, superó los 400 centavos de dólar por libra en el segundo semestre de 2025 y cerró cerca de 290 centavos de dólar por libra en septiembre de 2026, aunque el café colombiano mantiene una prima por su calidad en los mercados externos.

Septiembre ofreció una mejora puntual:

  • Las exportaciones sumaron 1,17 millones de sacos de 60 kilos, 9% más que en el mismo mes de 2025.
  • Sin embargo, el año cafetero, comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, cerró con 11,68 millones de sacos enviados al exterior, 11% menos que en el ciclo previo.

La contracción acumulada deja al sector con menores retornos por sus ventas externas y con menos margen financiero para sostener el ritmo de sus operaciones internacionales.

Reducción en la producción de café

En cuanto a la producción de café, Federación Nacional de Cafeteros (FNC) reportó que Colombia cerró el año cafetero 2025 - 2026 con una caída del 15% al registrar 12,65 millones de sacos de 60 kilos entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, frente a los 14,87 millones del ciclo previo. “La caficultura colombiana termina un ciclo de menor producción”, afirmó el gerente general de la entidad, Germán Bahamón Jaramillo, por medio de X.

Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, Colombia produjo 12,65 millones de sacos de 60 kilogramos, frente a 14,87 millones del año cafetero anterior - crédito FNC
Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, Colombia produjo 12,65 millones de sacos de 60 kilogramos, frente a 14,87 millones del año cafetero anterior - crédito FNC

Y es que el desempeño de septiembre mostró una variación distinta a la del acumulado anual:

  • En septiemnbre, la producción alcanzó 1,215 millones de sacos, un alza del 6% frente a los 1,142 millones contabilizados en septiembre de 2025.
  • Entre enero y septiembre, en cambio, el volumen fue de 8,95 millones de sacos, un 10% menos que los 9,97 millones del mismo período del año anterior.
  • Las exportaciones colombianas de café sumaron 11,78 millones de sacos durante el año cafetero, lo que representó una reducción del 12% respecto del ciclo anterior.
  • Durante septiembre, los despachos al exterior crecieron 9% y llegaron a 1,172 millones de sacos.

La Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, exportó 2,54 millones de sacos en los últimos 12 meses. “Esa cifra equivalió al 21,5% de las exportaciones nacionales, por encima del 19,8% que había representado en el ciclo previo. Las importaciones alcanzaron 1,61 millones de sacos, mientras que el consumo interno anual se ubicó en 2,32 millones”, indicó el dirigente.

Bahamón Jaramillo señaló que la respuesta del sector ante la demanda externa dependerá de factores productivos y económicos. “Los desafíos climáticos, la productividad de los cafetales y la rentabilidad de las familias productoras definirán nuestra capacidad para responder a un mercado internacional que necesita asegurar su abastecimiento”, sostuvo.

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