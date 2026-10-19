La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria a Lina Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras: estas son las razones

Lina Garrido fue designada como directora de la ANT en agosto de 2026 - crédito Lina María Garrido/Facebook

Guardar

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Lina Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para establecer si cumplió con los requisitos de experiencia exigidos para asumir el cargo. La actuación se originó a partir de una queja que cuestiona los documentos presentados por Garrido para acreditar su trayectoria profesional.

Según el organismo de control, el objetivo es “determinar si el requisito de la experiencia relacionada” fue cumplido y si los soportes aportados “reflejan la realidad fáctica de la experiencia que se dijo acreditar”.

PUBLICIDAD

Como parte de las pruebas ordenadas, la Procuraduría solicitó a la ANT que, en un plazo de cinco días, remita el certificado laboral de Lina María Garrido. El documento deberá incluir la fecha de su designación y posesión, el salario asignado para 2026 y las funciones desempeñadas en la entidad.

La queja sostiene que algunos certificados entregados para respaldar la experiencia requerida no corresponderían con las actividades desarrolladas por Garrido. Entre los documentos cuestionados figuran certificaciones expedidas por la Asociación de Ganaderos de la Sabana y por el abogado José Manuel Garcés Castañeda.

La Agencia Naciona lde Tierras es la máxima autoridad de las tierras de la Nación - crédito Colprensa

El expediente señala que el cargo denominado “Dirección Estratégica, Gestión Institucional y Desarrollo Agrario” presuntamente no existe dentro de la Asociación de Ganaderos de la Sabana. También plantea que las funciones consignadas en la certificación habrían sido tomadas de los manuales de la ANT para hacerlas compatibles con el perfil requerido para dirigir la entidad.

PUBLICIDAD

La investigación busca verificar esas afirmaciones y establecer si hubo irregularidades en la acreditación de los requisitos para el nombramiento.

En desarrollo...