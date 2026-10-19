Cinco ilusionistas colombianos se unen en Mágica, una noche de trucos y humor en el Teatro Astor Plaza

Cinco de los ilusionistas más reconocidos de Colombia se reunirán el próximo sábado 24 de octubre en el Teatro Astor Plaza de Bogotá para protagonizar MÁGICA, un espectáculo que combina grandes ilusiones, humor y participación del público.

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Cinco de los ilusionistas más reconocidos de Colombia se reunirán el próximo sábado 24 de octubre en el Teatro Astor Plaza de Bogotá para protagonizar MÁGICA, un espectáculo que combina grandes ilusiones, humor y participación del público en dos funciones, a las 3:00 y a las 6:00 de la tarde.

Miguel Posso, El Mago HD (Daniel Hincapié), Germán Arciniegas, Daniel Soler y José Simhon compartirán escenario en una velada diseñada para reunir distintas generaciones y estilos de la magia colombiana, con actos que van desde el escapismo y el mentalismo hasta la comedia y la interacción directa con el público.

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Desde Cali, un mago que hizo aparecer un carro ante mil espectadores

Posso, joven artista escénico caleño con cerca de nueve años de trayectoria, es considerado una de las figuras emergentes de la magia en el suroccidente del país.

Posso, joven artista escénico caleño con cerca de nueve años de trayectoria, es considerado una de las figuras emergentes de la magia en el suroccidente del país. Su propuesta de magia familiar integra teatro, música y danza con grandes ilusiones. Entre sus actos más recordados se cuenta la aparición de un automóvil en vivo ante mil personas en uno de los principales escenarios teatrales de Cali.

Durante tres años consecutivos fue imagen de la Feria de Cali y lleva a cada presentación la alegría y la identidad cultural del Valle del Cauca.

El heredero de la magia costeña que hizo trucos por radio

Desde el Caribe llega El Mago HD, creador y director del Festival de Magia de Santa Marta. Comunicador social, periodista y locutor, Hincapié es hijo del recordado Mago Harolín (Harold Hincapié Díaz.

Desde el Caribe llega El Mago HD, creador y director del Festival de Magia de Santa Marta. Comunicador social, periodista y locutor, Hincapié es hijo del recordado Mago Harolín (Harold Hincapié Díaz), cuya particular forma de hacer magia marcó a varias generaciones en la capital del Magdalena. Daniel decidió continuar ese legado con una propuesta inspirada en la cultura costeña y el carnaval, y hoy es considerado el único representante activo de la magia en Santa Marta.

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Con más de 20 años en el mundo del entretenimiento, ha trabajado en RCN y Telecaribe, además de incursionar en cine y radio. Precisamente en una emisora asumió uno de sus mayores retos creativos: hacer magia a través de la radio. “Me propusieron hacer magia y fue un reto tan personal que duré mi tiempo haciendo ese tipo de magia como locutor. Daba instrucciones y las personas buscaban los objetos que les indicaba; lograba hacer magia recreativa y los oyentes manifestaban que el truco también les había salido”, recordó.

Su espectáculo Mi Magia Es Tu Magia convierte a los asistentes en protagonistas de cada acto, una filosofía que llevará al escenario del Astor Plaza.

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Un ilusionista que pasó del stand-up comedy a los festivales internacionales

Germán Arciniegas, ilusionista y comediante con más de 15 años de carrera, ha representado a Colombia en festivales internacionales en Canadá, Perú, Ecuador y México.

Germán Arciniegas, ilusionista y comediante con más de 15 años de carrera, ha representado a Colombia en festivales internacionales en Canadá, Perú, Ecuador y México. Comunicador social de la Universidad de La Sabana, complementó su formación con estudios de stand-up comedy, teatro, improvisación y manejo vocal.

En televisión ha participado en el programa El Café de La Mañana del Canal TRO, en El Mágico Mundo de George para la televisión peruana y en el programa Mágiko en Chile. En 2023 realizó un curso de magia por SMS con Claro Televisión. También fue invitado al Comedy Central Fest, uno de los eventos de stand-up comedy más relevantes del continente.

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Ha presentado varias temporadas de su espectáculo unipersonal Ver Para Creer en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali y Pasto, y ha creado experiencias para marcas como Coca-Cola FEMSA, Platzi, Bancolombia, Renault y Procter & Gamble. Fuera del escenario, dirige Pastomagic.com, uno de los portales de magia en español más importantes de habla hispana, con más de diez años de contenido entre noticias, reportajes y entrevistas con algunos de los mejores magos del mundo. Su labor le valió una invitación al Mundial de Magia FISM Quebec 2022.

José Simhon, la estrella del cartel

José Simhon, mago, ilusionista y humorista con más de 40 años de vida artística. Su pasión por la magia se despertó a los 10 años, tras presenciar un espectáculo de David Copperfield en Nueva York, y desde entonces ha llevado sus ilusiones a escenarios de Colombia, México, Panamá, España y Estados Unidos.

A ellos se une Soler, campeón iberoamericano de magia, quien aportará su talento a este encuentro de grandes exponentes de la ilusión colombiana y también José Simhon, mago, ilusionista y humorista con más de 40 años de vida artística. Su pasión por la magia se despertó a los 10 años, tras presenciar un espectáculo de David Copperfield en Nueva York, y desde entonces ha llevado sus ilusiones a escenarios de Colombia, México, Panamá, España y Estados Unidos.

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A lo largo de su carrera ha presentado espectáculos como Momentos, Una Aventura Mágica, Las Vegas Magic Tour, Una Mágica Navidad y Un Viaje de Ilusión, y ha representado al país en congresos internacionales de magia en Japón, Alemania, Holanda y Estados Unidos. Su puesta en escena se caracteriza por la combinación de grandes ilusiones, mentalismo, humor y efectos especiales.

Uno de sus actos más destacados fue la recreación del número Tortura en el Tanque de Agua, en homenaje al legendario Harry Houdini. También ha sorprendido al público con predicciones acertadas de resultados de mundiales de fútbol, como los de Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

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Simhon ha trabajado con reconocidos asesores como Bill Smith, consultor de Copperfield y Lance Burton, lo que ha elevado la calidad de sus shows a estándares internacionales. En MÁGICA, tres niños elegidos del público serán protagonistas de un acto de desaparición. Además, el ilusionista trabaja en uno de sus grandes sueños: hacer desaparecer el cerro de Monserrate en Bogotá, un proyecto que ha desarrollado junto a Copperfield, Bill Smith y Mike Michaels.