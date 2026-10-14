Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella confirmó al nuevo embajador en Panamá y a nueva vicecanciller: de quiénes se trata

La designación en Panamá ocurrió durante la emergencia humanitaria causada por el terremoto del 9 de octubre y cuando 44.229 nacionales fueron el segundo mayor flujo de ingreso al país centroamericano en septiembre, según la autoridad migratoria

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó a Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell como nuevo embajador de Colombia en Panamá - crédito captura pantalla/@LaRazonCo/X
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó a Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell como nuevo embajador de Colombia en Panamá - crédito captura pantalla/@LaRazonCo/X
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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó a Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell como nuevo embajador de Colombia ante Panamá, en medio de la emergencia humanitaria provocada por el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre y de un flujo migratorio que mantiene a los ciudadanos colombianos entre los principales ingresos al país centroamericano.

Colombia fue el segundo país con mayor flujo de entrada a Panamá en septiembre, con 44.229 colombianos que ingresaron al territorio panameño, de acuerdo con Migración Panamá. La cifra sitúa a la embajada como una dependencia de atención para connacionales que puedan resultar afectados por la crisis.

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La designación recae en un administrador con trayectoria en el sector privado y sin antecedentes en la diplomacia pública. El nombramiento fue confirmado por el jefe de Estado.

Una carrera empresarial antes de la misión en Panamá

Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell integró la junta directiva de Alianza Fiduciaria entre los años 2010 y 2015 - crédito Dapre
Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell integró la junta directiva de Alianza Fiduciaria entre los años 2010 y 2015 - crédito Dapre

Jaramillo Carbonell integró la junta directiva de Alianza Fiduciaria entre 2010 y 2015. Su perfil profesional está vinculado con actividades fiduciarias, inmobiliarias, industriales y de construcción.

También figuró como gerente de Crucero hasta agosto de 2026 y como administrador y gerente de Novu SAS hasta ese mismo mes. Entre 2012 y 2014 fue gerente general administrativo de Fondo Inmorte SAS.

Su experiencia incluye su participación en la junta directiva de Camacol Atlántico durante la década de 1990 y el cargo de gerente regional Costa de Mexichem Colombia SAS, que ocupó entre 1989 y 1992.

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El nuevo embajador posee un Bachelor of Science in Business Administration and Management de Florida International University. La hoja de vida publicada por la Presidencia de la República registra su formación en Administración de Negocios y Gestión y una carrera centrada en el ámbito empresarial.

La representación diplomática deberá promover los intereses colombianos, facilitar el diálogo bilateral y acompañar oportunidades de cooperación entre ambos países. La relación entre Colombia y Panamá está atravesada por la cercanía geográfica, el intercambio comercial, la conectividad regional y los asuntos migratorios y fronterizos.

Del mismo modo, el embajador estuvo presente en la apertura de la ruta aérea Montería-Panamá que fue presentada como una vía para fortalecer el turismo entre ambos países.

La conexión permitirá trasladar turistas hacia Panamá y atraer visitantes a Córdoba y Montería, donde podrán acceder a la oferta natural y turística de la región.

Jaramillo señaló que el enlace crea una nueva alternativa de conectividad para una zona que no contaba con una ruta internacional directa.

Cambios en la Cancillería y nuevas postulaciones

Adela María Maestre Cuello asumió el cargo de viceministra de Relaciones Exteriores en el Ministerio de Cancillería - crédito Dapre
Adela María Maestre Cuello asumió el cargo de viceministra de Relaciones Exteriores en el Ministerio de Cancillería - crédito Dapre

El Gobierno también oficializó a la abogada nacida en Valledupar Adela María Maestre Cuello como viceministra de Relaciones Exteriores, bajo la dirección del canciller Omar Bula, luego de que el anuncio se hiciera a principios de septiembre, sin embargo, el decreto se firmó hasta el viernes 9 de octubre.

Maestre Cuello fue embajadora en Paraguay, cónsul general en Santiago de Chile e integrante del cuerpo diplomático durante la gestión de María Ángela Holguín en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entre sus funciones están suplir las ausencias temporales del ministro, ejercer la coordinación general de la Cancillería y asesorar al canciller y al viceministro de Asuntos Multilaterales en la formulación, dirección, ejecución y seguimiento de la política exterior colombiana.

El canciller Omar Bula se encuentra en Israel cumpliendo agenda diplomática con la apertura de la sede diplomática de Colombia en ese país - Rafi Ben Hakoon/GPO/Reuters
El canciller Omar Bula se encuentra en Israel cumpliendo agenda diplomática con la apertura de la sede diplomática de Colombia en ese país - Rafi Ben Hakoon/GPO/Reuters

Bula cumple una agenda diplomática en Israel mientras el Gobierno busca reconstruir las relaciones bilaterales con ese país. La actividad exterior coincide con la reorganización de los cargos diplomáticos anunciados por la administración de De la Espriella.

Así mismo, Alberto Rafael Cepeda Sarabia fue postulado para la embajada de Italia. También aparece el exsenador Carlos Chavarro, que fue secretario de la Comisión Segunda en 2025 y está en proceso para asumir una representación diplomática.

Juan Carlos Vélez Uribe fue postulado como embajador en Ecuador tras recibir el beneplácito del gobierno de Daniel Noboa, según informó El Espectador. El Departamento Administrativo de Presidencia publicó su hoja de vida para el cargo y su posesión se oficializará en los próximos días.

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