Colombia

El rapero Vico C fue operado de urgencia en Colombia: permanece hospitalizado en Medellín

El intérprete puertorriqueño deberá cumplir controles periódicos y obtener autorización médica antes de retomar los escenarios, luego de la cirugía cervical

Vico C se recupera en Colombia tras una cirugía cervical realizada para tratar una compresión en la médula espinal - crédito @soyvicoc/ Instagram
Vico C se recupera en Colombia tras una cirugía cervical realizada para tratar una compresión en la médula espinal - crédito @soyvicoc/ Instagram
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El rapero puertorriqueño Vico C continúa en recuperación tras una cirugía cervical realizada el 7 de octubre en Rionegro, Antioquia, para tratar una compresión de la médula espinal que afectaba varios segmentos de su columna. El equipo médico reportó una evolución favorable y un pronóstico positivo, aunque deberá completar un proceso de rehabilitación antes de considerar su regreso a los escenarios.

La recuperación podría extenderse durante aproximadamente tres meses, un período en el que el músico permanecerá bajo controles profesionales y deberá seguir con rigor las indicaciones de los especialistas. Su regreso a la actividad artística está previsto para 2027, siempre que reciba la autorización médica necesaria y alcance las condiciones físicas adecuadas para retomar sus compromisos.

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Luis Armando Lozada Cruz, nombre del intérprete conocido como Vico C, fue atendido en el Hospital San Vicente de Paúl, Centro de Especialistas, en Colombia. La intervención buscó resolver una afección cervical que comprometía estructuras nerviosas y requería un tratamiento especializado, debido a la presión ejercida sobre la médula espinal.

El regreso de Luis Armando Lozada Cruz a la actividad artística se prevé para 2027 luego de su rehabilitación médica. (EFE/Jorge Muñiz)
El regreso de Luis Armando Lozada Cruz a la actividad artística se prevé para 2027 luego de su rehabilitación médica. (EFE/Jorge Muñiz)

El equipo de neurocirugía realizó una descompresión del canal cervical y una artrodesis en los niveles C2 a C7, según la información compartida por el entorno del artista. El procedimiento también tuvo como objetivo corregir la deformidad existente en esa zona de la columna y favorecer una mayor estabilidad a largo plazo.

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La descompresión permite generar más espacio en el área afectada para reducir la presión sobre la médula espinal y las estructuras nerviosas. La artrodesis, en cambio, procura estabilizar la columna mediante la unión de vértebras, un recurso que contribuye a disminuir movimientos que podrían afectar la recuperación del paciente.

Ramírez indicó que la operación se desarrolló sin complicaciones. Los especialistas lograron liberar la médula de la compresión y preservar las funciones motoras y sensitivas del cantante, quien mantuvo un estado neurológico favorable después del procedimiento y comenzó un período de observación médica.

La intervención requirió tecnología destinada a proteger las funciones neurológicas y motoras del paciente durante la cirugía. El músico seguirá bajo seguimiento médico en Colombia mientras avanza en su rehabilitación, con evaluaciones periódicas para verificar su evolución y definir los pasos posteriores de su tratamiento.

El procedimiento buscó liberar la presión sobre las estructuras nerviosas y estabilizar la columna cervical del artista - crédito @soyvicoc/ Instagram
El procedimiento buscó liberar la presión sobre las estructuras nerviosas y estabilizar la columna cervical del artista - crédito @soyvicoc/ Instagram

Vico C agradeció a su familia, al personal médico y a sus seguidores luego de conocerse el resultado de la operación. “Estoy profundamente agradecido con Dios por permitirme superar esta operación y con el extraordinario equipo médico que estuvo a cargo de mi salud”, expresó en un comunicado compartido en sus redes sociales.

El artista señaló que su prioridad será cumplir las recomendaciones médicas y transitar el proceso con paciencia. “Ahora me corresponde seguir las recomendaciones de los médicos, tener paciencia y concentrarme en mi recuperación”, agregó el intérprete, conocido desde hace décadas como “El filósofo del rap”.

La esposa del cantante, identificada en redes sociales como Sonia Torres, se encargó de compartir una foto con la que dio un parte de tranquilidad sobre el artista. En las imágenes se les ve a los dos recostados en la camilla del hospital donde fue atendido, fotografía acompañadas del mensaje: “Buen día !!☀️ La Noche de anoche fue una de mucha Oración ! …Fue una Noche fuerte y dura de sobrellevar . 🥺😢😭 Hoy amaneció más tranquilo !!☺️. Agradezco mucho sus oraciones , porque yo sí sé que hay poder en la Oración 🙏🏼”.

Vico C agradeció el respaldo de sus familiares, del equipo médico y de sus seguidores después de la operación - crédito @soyvicoc/ Instagram
Vico C agradeció el respaldo de sus familiares, del equipo médico y de sus seguidores después de la operación - crédito @soyvicoc/ Instagram

La hospitalización generó preocupación entre sus seguidores, que siguieron las actualizaciones de su círculo cercano. La atención sobre su estado de salud se vincula también con una trayectoria de casi cuatro décadas, durante las cuales se consolidó como uno de los referentes del rap y el hip hop en español desde Puerto Rico, con una influencia que alcanzó a distintas generaciones.

A lo largo de su carrera, Vico C combinó relatos personales, temas sociales y reflexiones en canciones como Me acuerdo, Viernes 13, 5 de septiembre, La recta final y Lo grande que es perdonar. La prioridad del cantante será completar la rehabilitación antes de fijar nuevos compromisos artísticos y asegurar que su retorno se produzca en condiciones compatibles con su bienestar.

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