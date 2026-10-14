Colombia

Nelson Velásquez cuestionó el rumbo musical de Silvestre Dangond con contundente comentario: “Más show que cantante”

El cantante afirmó en una transmisión con Westcol que el artista priorizó el espectáculo y la proyección internacional por encima del género tradicional

El intérprete de música vallenata opinó sobre la evolución artística de su colega durante una transmisión con Westcol - crédito @vallenatosyestados / TikTok

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Nelson Velásquez afirmó que Silvestre Dangond es “más show que cantante” durante una transmisión en vivo junto al creador de contenido Westcol.

Las palabras del intérprete vallenato circularon en redes sociales y generaron respuestas divididas entre quienes defienden las formas tradicionales del género y quienes respaldan la evolución artística de figuras con alcance internacional.

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El exintegrante de Los Inquietos del Vallenato participó en un espacio digital con otros músicos, donde expuso su opinión sobre la trayectoria de Dangond. Aunque señaló que no pretendía crear una polémica, sus declaraciones pusieron el foco en la distancia entre el vallenato de raíz y las propuestas que incorporan recursos escénicos, fusiones y estrategias dirigidas a públicos más amplios.

“A mí me parece Silvestre más show que cantante”, expresó Nelson Velásquez. El artista aclaró que reconoce aportes de Dangond al género, aunque situó un punto de quiebre en una etapa determinada de su discografía.

Nelson Velásquez cuestionó a Silvestre Dangond por alejarse del vallenato - crédito montaje Europa Press - cortesía Gus Rincón
Nelson Velásquez cuestionó a Silvestre Dangond por alejarse del vallenato - crédito montaje Europa Press - cortesía Gus Rincón

“Él ha hecho algo muy bueno en el vallenato, hasta que hizo la canción de Omar Geles, A Blanco y Negro. A mí me pareció que hasta ahí Silvestre hacía el vallenato bueno”, añadió Velásquez durante la conversación difundida en redes sociales.

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Velásquez vinculó el cambio de Silvestre Dangond con su proyección internacional

El cantante de 53 años sostuvo que, después de esa etapa, Silvestre Dangond orientó su carrera hacia sonidos y formatos diferentes. A juicio de Velásquez, ese giro lo alejó de la línea musical que él identifica con el vallenato tradicional.

“Después se enfocó más en lo internacional, empezó a hacer covers, cosas de reguetón, mezcló las vainas y apartó el vallenato y se dedicó más a otra cosa que al propio género”, afirmó. La declaración no incluyó referencias a un álbum, canción o presentación puntual, aunque su alcance reactivó un debate que ha acompañado al vallenato en los últimos años.

La discusión gira alrededor de la transformación de un género asociado con el acordeón, la caja y la guacharaca, que en distintas etapas incorporó elementos de pop, música urbana y otros ritmos de alcance continental. Para una parte de los seguidores, esas combinaciones amplían la presencia del vallenato fuera de Colombia. Otros consideran que pueden diluir rasgos de su identidad musical.

Nelson Velásquez anunció que celebrará sus 25 años de carrera musical en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Gus Rincón
Nelson Velásquez anunció que celebrará sus 25 años de carrera musical en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Gus Rincón

Las declaraciones surgieron mientras Silvestre Dangond concentra la atención por la gira El último baile, un proyecto que marcó su reencuentro profesional con el acordeonero Juancho de la Espriella. Ambos conformaron una de las duplas más reconocidas del vallenato durante la década de 2000, con canciones que permanecen entre las más escuchadas por sus seguidores.

La reunión de los artistas despertó expectativa por el retorno de una fórmula musical asociada a una etapa específica de la carrera de Dangond. Esa circunstancia también dio más visibilidad a los comentarios de Velásquez sobre los cambios que, según su perspectiva, asumió el intérprete en los últimos años.

Hasta ahora, Dangond ni su equipo de trabajo emitieron una respuesta pública frente a las palabras de Velásquez. El artista ha mantenido actividad vinculada a su gira y a sus proyectos musicales, sin pronunciarse sobre el debate que abrió la transmisión.

Las reacciones en plataformas digitales reflejaron posiciones contrapuestas. Algunos usuarios coincidieron con Velásquez y expresaron preferencia por las producciones tempranas de Dangond. Otros resaltaron que su búsqueda de nuevos públicos permitió que el vallenato llegara a escenarios internacionales y a generaciones que se acercaron al género a través de sus canciones.

El Campín vivirá el último capítulo de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella - crédito cortesía Paola España Comunicaciones
Silvestre Dangond retomó su trabajo junto a Juancho de la Espriella con la gira El último baile - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

“Nojoda, Nelson ya usted lo dijo yo lo pienso igual”, “para mí para mí silvestre canta mejor que Nelson”, “silvestre actualmente es el reyyyy de todos”, “facto 100% ... nelson velazquez una autoridad para opinar”, “silvestre ha hecho más vallenatos que Nelson Velázquez”, “atrevidisimo 🥲 hablar mal de otros 😳“, ”Como diría Silvestre: ‘yo sigo siendo el papá me quieren acabar, pero no han podido!’“, (Sic) son algunos de los mensajes en redes que alimentan el debate.

La controversia dejó nuevamente sobre la mesa una discusión habitual dentro de la música colombiana: la relación entre la preservación de las formas tradicionales y las transformaciones que impulsan los artistas para ampliar el alcance de sus propuestas.

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