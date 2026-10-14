Idrd aseguró que las condiciones del estadio El Campín eran “aceptables” para jugar el partido Millonarios vs. Once Caldas: “Los jugadores no se vean afectados al hacer movimientos”

El director del IDRD aseguró que las pruebas entregadas por Sencia habilitaban el estadio para el partido entre Millonarios vs. Once Caldas - crédito IDRD

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El IDRD explicó que la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas respondió a la inestabilidad de la gramilla de El Campín, afectada por la humedad que impidió la adecuada fijación del césped tras varios eventos realizados en el estadio. La entidad anunció medidas para recuperar la superficie de juego y también intervenir la cancha del parque La Florida.

La decisión de suspender el encuentro llegó pese a que las revisiones previas habían arrojado resultados favorables en tres criterios del manual operativo: rodabilidad del balón, rebote y torsión del césped. Este último indicador evalúa la estabilidad de la superficie ante los movimientos de los futbolistas.

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“Posterior al concierto de BTS, las condiciones que allí estaban estipuladas según el manual operativo, que son tres: rotabilidad del balón, el otro es la rebotabilidad y el otro es la torsión, es decir, que los jugadores no se vean afectados al hacer movimientos. Sí, esos son los tres indicadores básicos que se tienen y dieron resultados favorables.

Entonces, sobre ese entendido fue que se actuó. Ya la Dimayor, a través de su comisario de campo, 15 o 20 minutos antes de iniciar el partido, hizo su inspección y, pues, lo que en todas las imágenes se ha conocido, se levantó el césped, el cual parecía una alfombra", dijo Daniel García, director del Idrd en la rueda de prensa donde se definió la hoja de ruta para la reapertura de El Campín.

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La Dimayor revisó la gramilla y confirmó que se debió cancelar el compromiso por el estado del césped, minutos antes de iniciar - crédito Dimayor

La humedad acumulada durante las dos semanas anteriores dificultó que la grama se asentara sobre el terreno. El levantamiento de sectores del césped evidenció que la cancha no tenía las condiciones necesarias para disputar el partido, explicó Harold Huertas, director técnico de la interventoría.

“El informe de Equiver, que se le entrega al comisario de campo, hay un gran rango de humedad en este momento por todas las condiciones climáticas que han venido pasando en estas últimas dos semanas. Desafortunadamente, con la humedad, hay una fijación de una grama que no se ha podido dar en este momento, pues es donde ustedes ven en las imágenes que se levanta y pues no tiene las condiciones, lo que hizo que se cancelara el partido”.

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