Colombia

Gustavo Petro afirmó que Eva Ferrer y Angie Rodríguez tenían la obligación de denunciar las presuntas actividades ilegales en su gobierno: “Si no, son cómplices”

El expresidente de la República insistió en que los señalamientos en su contra y la ex primera dama Verónica Alcocer deben ser sustentados con pruebas

Petro afirmó que Eva Ferrer y Angie Rodríguez tenían la obligación de denunciar las presuntas actividades ilegales en su gobierno - crédito Reuters/Presidencia/Colprensa
Petro afirmó que Eva Ferrer y Angie Rodríguez tenían la obligación de denunciar las presuntas actividades ilegales en su gobierno - crédito Reuters/Presidencia/Colprensa
Guardar

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, aseguró que Verónica Alcocer encabezaba una estructura que presuntamente movilizaba dinero, drogas y armas. También sostuvo que la entonces primera dama habría trasladado USD 2,5 millones desde Venezuela hacia Colombia.

Conforme a su versión, Alcocer era la persona que daba órdenes dentro de la organización denunciada, aunque sin ocupar un lugar visible en público. “Ella se ha dedicado a organizarse, siendo ella la cabeza, pero una cabeza no visible, teniendo muchas piezas y haciendo que todo sirva”, dijo en entrevista concedida a Semana.

PUBLICIDAD

Consultada sobre si consideraba que Alcocer era la jefa de una mafia, Ferrer respondió: “A día de hoy digo que sí”. Explicó que inicialmente creyó que terceros podían estar utilizando a la entonces primera dama, pero luego concluyó que ella tendría intereses económicos propios.

Sumado a las acusaciones de la estratega española, Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), afirmó que en la Casa de Nariño operó una presunta red de mujeres que pasó de integrar el entorno privado del entonces presidente Gustavo Petro a ocupar cargos de alta dirección estatal.

El expresidente de la República insistió en que los señalamientos en su contra y la ex primera dama Verónica Alcocer deben ser sustentados con pruebas - crédito @petrogustavo/X
El expresidente de la República insistió en que los señalamientos en su contra y la ex primera dama Verónica Alcocer deben ser sustentados con pruebas - crédito @petrogustavo/X

Al respecto, Petro rechazó la posibilidad de haber sido manipulado y sostuvo que no era “un hombre estúpido”. El exjefe de Estado señaló en primer lugar que las acusaciones de Ferrer contra su expareja y madre de dos de sus hijas se deben sustentar ante la justicia colombiana.

PUBLICIDAD

“La prueba de Eva Ferrer es que alguien le dijo que... pues es hora que le diga a la justicia de Colombia quien dijo y que se pruebe (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Y en segundo, dijo: “La prensa de los ricos que una mamá de una ministra es proxeneta, pues veamos quién es, que diga el nombre, porque una proxeneta es una delincuente porque vuelve mujeres prostitutas”.

En ese sentido, sostuvo que cuando un funcionario tiene conocimiento sobre actividades ilegales en el Ejecutivo, tiene como obligación notificar a las autoridades, puesto que guardar silencio puede vincularlo en el caso bajo el estatus de cómplice.

“Y si una funcionaría pública detectó eso debió denunciar desde el mismo instante que lo comprobó o sino es cómplice y delincuente también (sic)”, aseveró el exmandatario.

Abogado de Gustavo Petro denunciará por injuria y calumnia a Angie Rodríguez

créditos Catalina Olaya/Colprensa | Sergio Acero/Colprensa | /Colprensa
Además de las acusaciones de Rodríguez, la exconsejera presidencial Eva Ferrer señaló a Verónica Alcocer como la líder de una presunta red de narcotráfico - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Sergio Acero/Colprensa | /Colprensa

El abogado Alejandro Carranza, defensor de Gustavo Petro, anunció el martes 13 de octubre de 2026 que presentará denuncias por injuria indirecta, injuria agravada y calumnia contra la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, tras sus señalamientos sobre una presunta red de mujeres con influencia en decisiones del Gobierno y su afirmación de que el entonces mandatario contrataba mujeres de “la vida alegre”.

Carranza sostuvo que la Fiscalía General de la Nación debe examinar las conductas que Rodríguez atribuyó a integrantes de la administración. En un mensaje publicado en X, afirmó: “En mi calidad de abogado del presidente Petro, considero que existen múltiples conductas delictivas que la @FiscaliaCol debe investigar en relación con la señora Angie Rodríguez. En consecuencia, y por instrucciones del expresidente Petro, procederé a interponer las denuncias correspondientes”.

Carranza anunció las acciones legales que emprenderá a nombre del expresidente Petro luego de los señalamientos por parte de Angie Rodríguez la mañana del martes 13 de octubre vía X - crédito @HombreJurista/X
Carranza anunció las acciones legales que emprenderá a nombre del expresidente Petro luego de los señalamientos por parte de Angie Rodríguez la mañana del martes 13 de octubre vía X - crédito @HombreJurista/X

El penalista afirmó que Rodríguez incurrió de manera “sucesiva y abusiva” en conductas que, según él, constituyen injuria y calumnia contra Petro en distintos medios de comunicación. También rechazó la acusación de que el exmandatario contrataba mujeres de “la vida alegre”.

Carranza cuestionó a la exfuncionaria por esa declaración: “Llegó al extremo de hacer acusaciones delirantes, como que el Presidente contrataba mujeres de la ‘vida alegre’, cuando en realidad ella misma fue contratada por él”.

La defensa añadió que Rodríguez “no solo perdió la dignidad del cargo que ostentaba por sus presuntas relaciones y sus posibles malos manejos administrativos, perdió la oportunidad de ser una destacada servidora de origen humilde”. A su juicio, la exdirectora del Dapre “perdió el rumbo” cuando obtuvo poder dentro del Gobierno.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEva FerrerAngie RodríguezProstitución Casa de NariñoVerónica AlcocerGobierno PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

El cuadro verde de São Paulo visitará al Tricolor de Río de Janeiro que cuenta con la presencia de Kevin Serna y Julián Millán en su equipo

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

En qué consiste la ley de sometimiento de delincuentes que radicó el gobierno de Abelardo de la Espriella: este es el ABC de la norma que incluiría la reclusión de criminales en ‘colonias agrícolas’

El proyecto concede una reducción del 50% de la condena acumulada a quienes cumplan las condiciones, mientras los líderes de las organizaciones recibirían una rebaja del 30 % tras aportar reparación y verdad sobre redes ilícitas

En qué consiste la ley de sometimiento de delincuentes que radicó el gobierno de Abelardo de la Espriella: este es el ABC de la norma que incluiría la reclusión de criminales en ‘colonias agrícolas’

En video quedó intento de fleteo en Medellín que terminó en balacera: un muerto y varios heridos, incluyendo un policía

Según la información preliminar, un hombre habría intentado cometer un delito y atacó a un policía que buscaba detenerlo en la avenida Oriental

En video quedó intento de fleteo en Medellín que terminó en balacera: un muerto y varios heridos, incluyendo un policía

Marchas en Colombia | Jennifer Pedraza anunció demanda ante el Consejo de Estado del decreto de Abelardo de la Espriella que reforma actuación de la fuerza pública en protestas

La senadora denunció que el Gobierno de Abelardo de la Espriella debió haber convocado a una Mesa Nacional de Garantías, tal y como ocurrió durante el estallido social entre 2019 y 2021, y que terminó con la creación del Decreto 003 de 2021, que reemplazaría el Decreto 1525 de 2026, firmado por el presidente de la República

Marchas en Colombia | Jennifer Pedraza anunció demanda ante el Consejo de Estado del decreto de Abelardo de la Espriella que reforma actuación de la fuerza pública en protestas

Idrd le envió advertencia a Sencia que podría suspender la realización de conciertos en El Campín: “No se debe hacer”

El aplazamiento del partido entre Millonarios vs. Once Caldas por el mal estado de la grama del Nemesio Camacho obligó al Instituto de Recreación y Deportes de Bogotá a poner la lupa sobre los eventos culturales en el escenario deportivo

Idrd le envió advertencia a Sencia que podría suspender la realización de conciertos en El Campín: “No se debe hacer”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Nelson Velásquez cuestionó el rumbo musical de Silvestre Dangond con contundente comentario: “Más show que cantante”

Nelson Velásquez cuestionó el rumbo musical de Silvestre Dangond con contundente comentario: “Más show que cantante”

El rapero Vico C fue operado de urgencia en Colombia: permanece hospitalizado en Medellín

Karola Alcendra mostró la frustración que vivió al prepararse para ‘Stream Fighters 5’: “A veces siento que no voy a poder”

El Pibe Valderrama se rapó y dejó atrás su icónica melena rubia: así luce ahora

La presencia de Shakira une a tres generaciones en las listas compartidas de Spotify: esto dicen los números

Deportes

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Idrd le envió advertencia a Sencia que podría suspender la realización de conciertos en El Campín: “No se debe hacer”

Idrd aseguró que las condiciones del estadio El Campín eran “aceptables” para jugar el partido Millonarios vs. Once Caldas: “Los jugadores no se vean afectados al hacer movimientos”

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

El colombiano Carlos Andrés Gómez empujó al árbitro chileno en el juego entre Vasco da Gama vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana: qué pasó