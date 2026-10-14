Gustavo Petro afirmó que Eva Ferrer y Angie Rodríguez tenían la obligación de denunciar las presuntas actividades ilegales en su gobierno: “Si no, son cómplices”

Petro afirmó que Eva Ferrer y Angie Rodríguez tenían la obligación de denunciar las presuntas actividades ilegales en su gobierno - crédito Reuters/Presidencia/Colprensa

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Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, aseguró que Verónica Alcocer encabezaba una estructura que presuntamente movilizaba dinero, drogas y armas. También sostuvo que la entonces primera dama habría trasladado USD 2,5 millones desde Venezuela hacia Colombia.

Conforme a su versión, Alcocer era la persona que daba órdenes dentro de la organización denunciada, aunque sin ocupar un lugar visible en público. “Ella se ha dedicado a organizarse, siendo ella la cabeza, pero una cabeza no visible, teniendo muchas piezas y haciendo que todo sirva”, dijo en entrevista concedida a Semana.

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Consultada sobre si consideraba que Alcocer era la jefa de una mafia, Ferrer respondió: “A día de hoy digo que sí”. Explicó que inicialmente creyó que terceros podían estar utilizando a la entonces primera dama, pero luego concluyó que ella tendría intereses económicos propios.

Sumado a las acusaciones de la estratega española, Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), afirmó que en la Casa de Nariño operó una presunta red de mujeres que pasó de integrar el entorno privado del entonces presidente Gustavo Petro a ocupar cargos de alta dirección estatal.

El expresidente de la República insistió en que los señalamientos en su contra y la ex primera dama Verónica Alcocer deben ser sustentados con pruebas - crédito @petrogustavo/X

Al respecto, Petro rechazó la posibilidad de haber sido manipulado y sostuvo que no era “un hombre estúpido”. El exjefe de Estado señaló en primer lugar que las acusaciones de Ferrer contra su expareja y madre de dos de sus hijas se deben sustentar ante la justicia colombiana.

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“La prueba de Eva Ferrer es que alguien le dijo que... pues es hora que le diga a la justicia de Colombia quien dijo y que se pruebe (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Y en segundo, dijo: “La prensa de los ricos que una mamá de una ministra es proxeneta, pues veamos quién es, que diga el nombre, porque una proxeneta es una delincuente porque vuelve mujeres prostitutas”.

En ese sentido, sostuvo que cuando un funcionario tiene conocimiento sobre actividades ilegales en el Ejecutivo, tiene como obligación notificar a las autoridades, puesto que guardar silencio puede vincularlo en el caso bajo el estatus de cómplice.

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“Y si una funcionaría pública detectó eso debió denunciar desde el mismo instante que lo comprobó o sino es cómplice y delincuente también (sic)”, aseveró el exmandatario.

Abogado de Gustavo Petro denunciará por injuria y calumnia a Angie Rodríguez

Además de las acusaciones de Rodríguez, la exconsejera presidencial Eva Ferrer señaló a Verónica Alcocer como la líder de una presunta red de narcotráfico - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Sergio Acero/Colprensa | /Colprensa

El abogado Alejandro Carranza, defensor de Gustavo Petro, anunció el martes 13 de octubre de 2026 que presentará denuncias por injuria indirecta, injuria agravada y calumnia contra la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, tras sus señalamientos sobre una presunta red de mujeres con influencia en decisiones del Gobierno y su afirmación de que el entonces mandatario contrataba mujeres de “la vida alegre”.

Carranza sostuvo que la Fiscalía General de la Nación debe examinar las conductas que Rodríguez atribuyó a integrantes de la administración. En un mensaje publicado en X, afirmó: “En mi calidad de abogado del presidente Petro, considero que existen múltiples conductas delictivas que la @FiscaliaCol debe investigar en relación con la señora Angie Rodríguez. En consecuencia, y por instrucciones del expresidente Petro, procederé a interponer las denuncias correspondientes”.

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Carranza anunció las acciones legales que emprenderá a nombre del expresidente Petro luego de los señalamientos por parte de Angie Rodríguez la mañana del martes 13 de octubre vía X - crédito @HombreJurista/X

El penalista afirmó que Rodríguez incurrió de manera “sucesiva y abusiva” en conductas que, según él, constituyen injuria y calumnia contra Petro en distintos medios de comunicación. También rechazó la acusación de que el exmandatario contrataba mujeres de “la vida alegre”.

Carranza cuestionó a la exfuncionaria por esa declaración: “Llegó al extremo de hacer acusaciones delirantes, como que el Presidente contrataba mujeres de la ‘vida alegre’, cuando en realidad ella misma fue contratada por él”.

La defensa añadió que Rodríguez “no solo perdió la dignidad del cargo que ostentaba por sus presuntas relaciones y sus posibles malos manejos administrativos, perdió la oportunidad de ser una destacada servidora de origen humilde”. A su juicio, la exdirectora del Dapre “perdió el rumbo” cuando obtuvo poder dentro del Gobierno.

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