Idrd le envió advertencia a Sencia que podría suspender la realización de conciertos en El Campín: “No se debe hacer”

El Nemesio Camacho El Campín tiene programado hasta seis eventos musicales en el último trimestre del año - crédito Sencia

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El director del IDRD, Daniel García, afirmó este miércoles que el fútbol tendrá prioridad en el estadio El Campín y que se evaluará cancelar o aplazar el concierto de Fonseca del 24 de octubre, después de que el partido entre Millonarios y Once Caldas no se disputara el martes por el mal estado del campo.

El problema comenzó tras las presentaciones de BTS del uno y dos de octubre, luego de las cuales se levantó la gramilla para someterla a mantenimiento. Los trabajos no dejaron el terreno en condiciones y, cuando faltaban 15 minutos para el encuentro, la Dimayor informó el aplazamiento.

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García señaló que la prioridad del escenario está estipulada en el contrato y en la ley: “La prioridad es el fútbol”. El funcionario explicó que el IDRD hará seguimiento a la recuperación del campo y recomendará aplazar el concierto de Fonseca si se requiere tiempo adicional, aunque aclaró que la entidad no puede administrar directamente el escenario junto con Sencia.

“Si dentro de las alternativas esta cancelar el concierto del 24 de octubre, se evaluará. La prioridad es el fútbol, así como se encuentra estipulado en el contrato y ante la ley. Nuestra posición es hacerle ese seguimiento y hacer esa recomendación, nosotros no podemos coadministrar con Sencia, en razón a tener la grama en las mejores condiciones, precisamente para los partidos del rentado nacional. En el tema de los conciertos, todo lo que sea necesario para recuperar la grama, hay que hacerlo; si esto demanda un tiempo adicional en su recuperación”, dijo el director.

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