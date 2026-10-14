Deportes

Idrd le envió advertencia a Sencia que podría suspender la realización de conciertos en El Campín: “No se debe hacer”

El aplazamiento del partido entre Millonarios vs. Once Caldas por el mal estado de la grama del Nemesio Camacho obligó al Instituto de Recreación y Deportes de Bogotá a poner la lupa sobre los eventos culturales en el escenario deportivo

Santa Fe vs. Junior
El Nemesio Camacho El Campín tiene programado hasta seis eventos musicales en el último trimestre del año - crédito Sencia
Guardar

El director del IDRD, Daniel García, afirmó este miércoles que el fútbol tendrá prioridad en el estadio El Campín y que se evaluará cancelar o aplazar el concierto de Fonseca del 24 de octubre, después de que el partido entre Millonarios y Once Caldas no se disputara el martes por el mal estado del campo.

El problema comenzó tras las presentaciones de BTS del uno y dos de octubre, luego de las cuales se levantó la gramilla para someterla a mantenimiento. Los trabajos no dejaron el terreno en condiciones y, cuando faltaban 15 minutos para el encuentro, la Dimayor informó el aplazamiento.

PUBLICIDAD

García señaló que la prioridad del escenario está estipulada en el contrato y en la ley: “La prioridad es el fútbol”. El funcionario explicó que el IDRD hará seguimiento a la recuperación del campo y recomendará aplazar el concierto de Fonseca si se requiere tiempo adicional, aunque aclaró que la entidad no puede administrar directamente el escenario junto con Sencia.

“Si dentro de las alternativas esta cancelar el concierto del 24 de octubre, se evaluará. La prioridad es el fútbol, así como se encuentra estipulado en el contrato y ante la ley. Nuestra posición es hacerle ese seguimiento y hacer esa recomendación, nosotros no podemos coadministrar con Sencia, en razón a tener la grama en las mejores condiciones, precisamente para los partidos del rentado nacional. En el tema de los conciertos, todo lo que sea necesario para recuperar la grama, hay que hacerlo; si esto demanda un tiempo adicional en su recuperación”, dijo el director.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Estadio el CampínConciertos en El CampínIDRDSenciaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Suárez se convirtió en el máximo goleador de la Champions League para Sporting Lisboa y las tapas de los medios portugueses elogiaron al colombiano

El delantero samario fue determinante para el cuadro portugués en su visita al Lens de Francia por la Champions League

Luis Suárez se convirtió en el máximo goleador de la Champions League para Sporting Lisboa y las tapas de los medios portugueses elogiaron al colombiano

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

El cuadro verde de São Paulo visitará al Tricolor de Río de Janeiro que cuenta con la presencia de Kevin Serna y Julián Millán en su equipo

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Idrd aseguró que las condiciones del estadio El Campín eran “aceptables” para jugar el partido Millonarios vs. Once Caldas: “Los jugadores no se vean afectados al hacer movimientos”

El director del Instituto de Recreación y Deportes, Daniel García, aseguró que la humedad en el terreno de juego dificultó la integración de los rollos de grama con el sustrato en el escenario deportivo

Idrd aseguró que las condiciones del estadio El Campín eran “aceptables” para jugar el partido Millonarios vs. Once Caldas: “Los jugadores no se vean afectados al hacer movimientos”

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Esta fase del torneo que une a la primera y segunda división se juega a partido único, donde el equipo mejor ubicado en la reclasificación es el local. El ganador avanza a semifinales

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

El colombiano Carlos Andrés Gómez empujó al árbitro chileno en el juego entre Vasco da Gama vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana: qué pasó

El delantero recibió dos tarjetas amarillas en menos de cinco segundos por protestar y tocar tres veces a Piero Maza, por lo que faltará al duelo de vuelta en Río de Janeiro

El colombiano Carlos Andrés Gómez empujó al árbitro chileno en el juego entre Vasco da Gama vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana: qué pasó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Nelson Velásquez cuestionó el rumbo musical de Silvestre Dangond con contundente comentario: “Más show que cantante”

Nelson Velásquez cuestionó el rumbo musical de Silvestre Dangond con contundente comentario: “Más show que cantante”

El rapero Vico C fue operado de urgencia en Colombia: permanece hospitalizado en Medellín

Karola Alcendra mostró la frustración que vivió al prepararse para ‘Stream Fighters 5’: “A veces siento que no voy a poder”

El Pibe Valderrama se rapó y dejó atrás su icónica melena rubia: así luce ahora

La presencia de Shakira une a tres generaciones en las listas compartidas de Spotify: esto dicen los números

Deportes

Luis Suárez se convirtió en el máximo goleador de la Champions League para Sporting Lisboa y las tapas de los medios portugueses elogiaron al colombiano

Luis Suárez se convirtió en el máximo goleador de la Champions League para Sporting Lisboa y las tapas de los medios portugueses elogiaron al colombiano

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Idrd aseguró que las condiciones del estadio El Campín eran “aceptables” para jugar el partido Millonarios vs. Once Caldas: “Los jugadores no se vean afectados al hacer movimientos”

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

El colombiano Carlos Andrés Gómez empujó al árbitro chileno en el juego entre Vasco da Gama vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana: qué pasó