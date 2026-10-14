Colombia

Vendedor ambulante fue atacado a patadas por dos personas en Medellín: familia exige justicia

Las imágenes de seguridad muestran que la víctima fue derribada y golpeada con una patineta mientras corría hacia su vivienda con la mercancía, hasta quedar tendida en el suelo aparentemente inconsciente

Imágenes captadas por una cámara de seguridad en el sector de San José La Cima, al nororiente de Medellín, muestran el momento en el que el adulto mayor es golpeado por dos personas - crédito Captura de Video Instagram/@camila_j251
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Un adulto mayor que trabaja como vendedor ambulante en el sector de San José de la Cima, en el nororiente de Medellín, fue atacado por un hombre y una mujer, según muestran imágenes de una cámara de seguridad. El comerciante fue derribado de una patada y golpeado mientras intentaba llegar a su vivienda.

En la grabación, divulgada por Blu Radio, se observa al hombre correr por una vía con su mercancía en las manos. Uno de los presuntos agresores lo alcanza, lo tumba y luego una mujer interviene en el ataque. De acuerdo con el video, ella lo golpea con una patineta.

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El vendedor permaneció con los productos que ofrecía entre sus manos durante la agresión. Finalmente quedó tendido en el suelo y, según el registro, parecía estar inconsciente.

El comerciante fue perseguido mientras llevaba en sus manos los productos que ofrecía, según las imágenes divulgadas - crédito Captura de Video Instagram
El comerciante fue perseguido mientras llevaba en sus manos los productos que ofrecía, según las imágenes divulgadas - crédito Captura de Video Instagram

Los familiares del adulto mayor solicitaron ayuda ciudadana para identificar a las dos personas que aparecen en las imágenes. La sobrina de la víctima, en una publicación hecha en Instagram, afirmó que su pariente corría hacia su casa para protegerse cuando fue alcanzado y atacado.

“Mi tío es un adulto mayor, vendedor ambulante de Medellín, un hombre trabajador que sale cada día a ganarse la vida con su chazita. Lo más doloroso es que nunca la soltó, ni después de semejantes golpes (sic)”, escribió la mujer, identificada con el usuario @camila_j251 en la red social.

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Los allegados dijeron que desconocen el motivo de la agresión y afirmaron que los señalados huyeron cuando llegó la Policía. También sostuvieron que el hombre permanecía en una unidad de cuidados intensivos y que no había reaccionado tras el ataque.

Familiares de la víctima pidieron identificar a las dos personas que aparecen en el video del ataque - crédito @camila_j251/Instagram
Familiares de la víctima pidieron identificar a las dos personas que aparecen en el video del ataque - crédito @camila_j251/Instagram

“Mi tío es un adulto mayor, vendedor ambulante de Medellín, un hombre trabajador que sale cada día a ganarse la vida con su chazita. Lo más doloroso es que nunca la soltó, ni después de semejantes golpes”, indicó la sobrina del adulto mayor.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó, en cambio, que la víctima recibió atención en un centro asistencial y fue dada de alta porque no presentaba lesiones graves, según información recopilada por Blu Radio. La institución agregó que no se había presentado una denuncia formal contra los presuntos agresores.

Un vendedor ambulante murió en Rionegro

Mientras la familia pide esclarecer el caso de Medellín, otro hecho involucró a un vendedor ambulante en el Oriente antioqueño. Un hombre cuya identidad no ha sido divulgada murió el lunes 12 de octubre de 2026 tras caer de un bus en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del sector Belén, en Rionegro.

Bomberos y agentes de tránsito atendieron la emergencia, pero la víctima falleció en el lugar. Las autoridades adelantan las investigaciones de las circunstancias de la caída y buscan establecer cómo ocurrió el hecho.

El Cuerpo de Bomberos y las autoridades de tránsito de Rionegro atendieron la emergencia en el lugar del accidente - crédito ANI/Captura video
El Cuerpo de Bomberos y las autoridades de tránsito de Rionegro atendieron la emergencia en el lugar del accidente - crédito ANI/Captura video

El caso se registró en uno de los corredores con mayor siniestralidad vial de Antioquia. Datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) indican que 224 peatones murieron en la autopista Medellín-Bogotá entre 2016 y marzo de 2026, una cifra que ubica a este grupo como el segundo más afectado, después de los motociclistas.

La vía acumuló 153 muertes en 2025, el mayor registro de la última década, y 36 víctimas fatales entre enero y marzo de 2026. En varios años, las muertes ocurridas allí representaron entre el 9% y el 13% del total de fallecimientos por siniestros viales en el departamento.

Los sectores de El Cordobés y Ciudadela Artesanal, en el trayecto Rionegro-Marinilla, no tienen puentes peatonales. La falta de cruces seguros expone a quienes atraviesan la carretera, incluidos peatones y vendedores que trabajan cerca de semáforos y peajes.

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Las carreteras de Antioquia registraron la circulación de más de 1,3 millones de vehículos durante el puente festivo- crédito Invias

Durante el puente festivo del receso escolar y el Día de la Raza, las carreteras antioqueñas registraron 1.334.435 desplazamientos. La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informó que hubo 27 siniestros, con nueve personas muertas y 35 lesionadas.

En esos días, las autoridades realizaron 184 pruebas de embriaguez, de las cuales tres resultaron positivas, e impusieron 271 comparendos por infracciones de tránsito. La Policía mantuvo controles en 21 tramos viales del departamento.

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