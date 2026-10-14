El colombiano Carlos Andrés Gómez empujó al árbitro chileno en el juego entre Vasco da Gama vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana: qué pasó

El exdelantero de Millonarios vivió momentos de tensión al encararse con el chileno Piero Maza-crédito @ESPNColombia/X

Guardar

El colombiano Gómez, extremo de Vasco da Gama, fue expulsado ante Boca Juniors en La Bombonera después de recibir dos tarjetas amarillas en menos de cinco segundos. La sanción lo dejará fuera del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana, previsto para el martes 20 de octubre en un estadio todavía sin definir.

El equipo de Río de Janeiro ganó el primer encuentro por 1-0 gracias a un cabezazo de Adson a los 25 minutos, tras un centro de Gómez. Esa asistencia fue su única participación directa en gol en el torneo continental, el 13 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

Piero Maza y Carlos Andrés Gómez tuvieron un fuerte encontronazo, lo que provocó que el árbitro chileno le sacara dos veces la tarjeta amarilla en la misma discusión y finalmente el delantero colombiano saliera expulsado-crédito ESPN

La expulsión ocurrió a los 64 minutos, cuando Gómez protestó una falta cobrada luego de una acción de presión. El árbitro chileno Piero Maza le mostró la primera amarilla, una decisión que el jugador cuestionó de forma efusiva.

El extremo tocó al juez en tres ocasiones durante el reclamo y recibió de inmediato la segunda tarjeta.

El contacto físico con el árbitro fue determinante para que Maza completara la expulsión.

La ausencia obligará al Vasco da Gama a modificar su ataque para el segundo partido. El principal candidato para reemplazarlo es el también colombiano Marino Hinestroza, futbolista que aún no encontró su mejor rendimiento con el conjunto carioca en su primera experiencia internacional tras su paso por Atlético Nacional en 2024 y 2025.

PUBLICIDAD

Así fue la victoria del Vasco da Gama en La Bombonera

Boca Juniors perdió 1-0 ante Vasco da Gama en la Bombonera por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y deberá ganar la revancha por dos goles de diferencia para llegar a la final. Una victoria por un tanto llevará la definición a los penales.

La derrota puso fin a un invicto de 17 partidos del Xeneize . El encuentro de vuelta se jugará el 20 de octubre de 2026 a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) a la espera de definir el estadio en el cual se jugará la revancha.

El único gol llegó a los 24 minutos, después de que Lautaro di Lollo dejara una pelota en campo propio en lugar de enviarla al córner o al lateral. Andrés Gómez lanzó el centro y Adson se anticipó a Jagger Herrera de cabeza para vencer al arquero.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscó la reacción en el segundo tiempo sin Leandro Paredes, ausente por lesión. La falta de su principal generador de juego llevó al entrenador a apostar por Leonel Flores, impreciso en sus intervenciones, y por el ingreso de Sebastián Villa.

Vasco da Gama intentó sostener la ventaja mediante los contragolpes, pero quedó con un futbolista menos a falta de media hora. Carlos Andrés Gómez recibió dos tarjetas amarillas en cinco segundos: la primera por entorpecer un tiro libre y la segunda por empujar al árbitro chileno Piero Maza.

La superioridad numérica multiplicó las llegadas de Boca Juniors, aunque el equipo no logró resolver sus oportunidades en el área rival. Santiago Ascacíbar estrelló un remate en el travesaño a los 71 minutos y Villa envió un disparo por encima del arco un minuto más tarde.

PUBLICIDAD

Miguel Merentiel, Enner Valencia y Flores tampoco pudieron desviar un buscapié de Lautaro Blanco dentro del área chica. Más tarde, el defensor Renan bloqueó un remate de Miguel Merentiel desde el punto penal, mientras que Valencia no alcanzó a conectar la última pelota del partido frente al arco.

Boca vs Vasco da Gama Foto: FOTOBAIRES Semifinal Copa Sudamericana.

En lo que se refiere a la participación colombiana en el cuadro Xeneize con el portero Sebastián Villa y el delantero Sebastián Villa, TyC Sports realizó el análisis de lo que fueron las actuaciones.

De Álvaro Montero le otorgaron una puntuación de 6 y no lo responsabilizaron por el gol:

“Álvaro Montero - 6: No tuvo responsabilidad en el gol de Vasco da Gama, nada que hacer. Sacó varias pelotas importantes en el primer tiempo para salvar a Boca de una derrota mayor”, dijo el periodista.

PUBLICIDAD

Sobre Sebastián Villa destacaron que desde su ingreso, el exdelantero del Deportes Tolima y la selección Colombia buscó el protagonismo en el ataque:

“Sebastián Villa - 6: Ingresó para jugar la última media hora, y lo hizo bien. Generó muchísimo peligro con sus desbordes por la banda izquierda. Tuvo en sus pies varias para empatar... No salió. El colombiano ya pide titularidad”, reflexionó Tati Civiello.