En una estación de Transmilenio en el centro de Bogotá autoridades investigan si hay explosivos en una maleta abandonada

La Policía Metropolitana y Transmilenio activaron una alerta por una maleta abandonada en la estación Universidades - crédito Alcaldía Bogotá

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Una maleta abandonada activó una alerta preventiva en la mañana del miércoles 14 de octubre en la estación Universidades de TransMilenio, en el centro de Bogotá.

La intervención se concentró en la plataforma del vagón B, que fue aislada mientras las autoridades verificaban el objeto. El sistema mantuvo abierta la estación a través de otro vagón habilitado, por lo que no suspendió por completo el ingreso ni la salida de pasajeros.

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La medida buscó reducir riesgos sin interrumpir totalmente el servicio en uno de los puntos de mayor circulación de estudiantes y trabajadores de la localidad de Santa Fe.

La alerta se originó tras el hallazgo del equipaje sin dueño en la plataforma. Según informó TransMilenio a las 8:26 a. m., el personal operativo acordonó el sector y aplicó los protocolos previstos ante la posibilidad de que el objeto representara una amenaza.

Las autoridades reforzaron la vigilancia en los principales puntos del transporte público - crédito @TransMilenio/X

“La estación continúa operando con normalidad a través del vagón habilitado”, precisó la empresa de transporte en su comunicación oficial. El acceso parcial permitió conservar el flujo de usuarios mientras avanzaba la revisión de la maleta.

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Las unidades especializadas antiexplosivos de la Policía Metropolitana llegaron al lugar para efectuar las comprobaciones técnicas sobre el equipaje. El procedimiento incluyó la inspección del objeto antes de autorizar nuevamente el uso del vagón afectado.

Los equipos de movilidad recomendaron a los pasajeros conservar la calma y seguir las instrucciones impartidas por los guías presentes en la plataforma. También pidieron reportar cualquier objeto abandonado o comportamiento sospechoso dentro de las estaciones y los buses articulados.

Cerca de las 8:53 a. m., Transmilenio informó: “Se habilita nuevamente el vagón que permanecía aislado de manera preventiva. Las autoridades verificaron la maleta abandonada sin encontrar novedades”.

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Unidades antiexplosivos inspeccionaron el equipaje hallado en la plataforma del vagón B - crédito Alcaldía Bogotá

La activación del protocolo ocurrió durante una jornada con manifestaciones y marchas previstas en distintos sectores de Bogotá. Esa situación llevó a reforzar los controles de vigilancia e inteligencia en los principales nodos del transporte público de la capital.

Protestas en Bogotá

Las protestas alteraron la movilidad en varios puntos de Bogotá durante la mañana del miércoles 14 de octubre. La situación obligó a modificar recorridos de servicios TransMiZonales y duales, mientras algunas rutas troncales de TransMilenio registraron retrasos.

La mayor afectación se concentró en la carrera Séptima, frente al Parque Nacional, donde hubo presencia de manifestantes en ambos sentidos de la vía. El último corte disponible, a las 9:56 a. m., indicó desvíos para los servicios que circulan por el sector de la calle 39.

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Las movilizaciones por el paro nacional también afectaron la calle 13 con carrera 123, en la localidad de Fontibón, y la carrera Décima con avenida Primero de Mayo. Las autoridades advirtieron que las concentraciones podían generar bloqueos intermitentes y demoras para los usuarios del transporte público.

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En Fontibón, la manifestación obligó a mantener desvíos preventivos de rutas TransMiZonales en el sentido occidente-oriente. El reporte indicó que la novedad estaba ajena a la operación del sistema y señaló un total de 20.024 usuarios afectados.

La afectación en ese corredor comenzó de forma intermitente a las 8:16, sobre la avenida Centenario, también conocida como calle 13. Más tarde, el sistema aplicó los cambios de recorrido para evitar el punto de concentración.

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En el centro de la ciudad, la congestión también se hizo sentir en la carrera Séptima con calle 36. Como opciones de circulación, se recomendaron la avenida Circunvalar y la NQS.

La movilización en la carrera Décima con avenida Primero de Mayo contó con acompañamiento del equipo de Diálogo Social. La información disponible señaló que la actividad se desarrollaría de manera pacífica, aunque contemplaba posibles interrupciones durante los cambios de semáforo.

Las novedades no se limitaron a las manifestaciones. TransMilenio activó durante la mañana la salida de buses al carril mixto entre las estaciones Alcalá y Prado, en la autopista Norte, por acumulación de vehículos en el sentido norte-sur.

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La congestión surgió tras una novedad operativa en uno de los buses. Personal de apoyo intervino en el lugar para agilizar el paso de los articulados y las estaciones mantuvieron su operación habitual.

A las 9:14 se cancelaron las salidas hacia el carril mixto y los buses retomaron la circulación normal por la autopista Norte. Pese a esa normalización, algunos servicios podían conservar retrasos por la congestión registrada previamente.