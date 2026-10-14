Jota Pe Hernández, quien propuso hacer ‘vaca’ para comprar bolsas para muertos, causó polémica por su reacción a nuevo cadáver presentado por Abelardo de la Espriella: “Hermosa foto”

El senador Jota Pe Hernández ha sido radical en su intención de apoyar la iniciativa de Abelardo de la Espriella de presentar neutralizaciones de disidentes en bolsas blancas - crédito Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

Guardar

A través de sus redes sociales, con una frase que causó reacciones, el senador Jota Pe Hernández celebró el abatimiento de un integrante del frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las Farc en Tuluá, Valle del Cauca, y reiteró su respaldo a la ofensiva del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, contra los grupos armados ilegales.

El operativo del que dio cuenta el jefe de Estado se desarrolló en el sector de Monteloro, con tropas del Ejército Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). La acción dejó, además de la neutralización del disidente, del que aún no se conoce su identidad, la incautación de dos fusiles, dos proveedores metálicos y 324 cartuchos de distintos calibres.

PUBLICIDAD

Con este mensaje en X, el senador de Alianza Verde Jota Pe Hernández apoyó iniciativa del presidente Abelardo de la Espriella contra las disidencias y otros grupos armados - crédito @JotaPeHernandez/X

En efecto, aunque el alias del hombre abatido no fueron divulgados por las autoridades ni por el Gobierno, el mencionado frente, vinculado a las disidencias de las Farc y a la Segunda Marquetalia en la región, ha sufrido capturas y bajas de varios de sus integrantes en los últimos meses, entre ellos alias Mira, alias Sarria” y alias Franciny, según reportes oficiales.

Frente a este golpe, que el primer mandatario compartió con una foto en la que se ve el cadáver embolsado, junto al armamento incautado, la reacción del congresista del partido Alianza Verde no se hizo esperar. “¡Hermosa noticia, hermosa foto! ¡Que viva Cristo Rey! Para los bandidos, el infierno”, publicó el parlamentario santandereano en su perfil de X.

PUBLICIDAD

En el post en redes sociales que dio pie a la reacción de Hernández, el jefe de Estado destacó que no habrá tregua para los integrantes de esa estructura armada, a los que calificó de “miserables asesinos” que perturban la tranquilidad de los habitantes de esta zona del suroccidente del país, históricamente afectada por la presencia de las estructuras ilegales.

En Monteloro, Tuluá (Valle del Cauca), tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, abatieron a un integrante del frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las Farc; esta fue la imagen que causó el comentario de Jota Pe Hernández - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Jota Pe Hernández y su propuesta de donar 30.000 bolsas de cadáveres para delincuentes abatidos

Hernández, quien continúa en la Alianza Verde pese a su intención de que se le entregara la escisión, propuso una ‘vaca’ ciudadana para adquirir cerca de 30.000 bolsas mortuorias destinadas a los cuerpos de delincuentes abatidos en operaciones militares y policiales. El senador calculó que cada una tendría un costo aproximado de $30.000 por unidad.

PUBLICIDAD

La iniciativa apuntaría a que la compra destinada no salga del presupuesto nacional y sea financiada por ciudadanos que respalden la estrategia de seguridad del Ejecutivo, por lo que el congresista planteó que las bolsas se utilicen para “empacar a esos guerrilleros que tanto daño le hicieron a Colombia”; una idea que, como se preveía, generó opiniones a favor y en contra.

El senador declarado de Gobierno, aunque hace parte del partido Alianza Verde, aplaudió el enfoque de seguridad en la administración actual, que ya propinó fuertes golpes al crimen organizado, como la neutralización de alias Bendito Menor - crédito @JotaPeHernandez/X

De hecho, en un video publicado el 9 de agosto, Hernández pidió al presidente De la Espriella permitir que los ciudadanos patrocinen la compra. “Armemos una vaki, una donación, donde seamos nosotros, los colombianos, los que patrocinemos las compras de esas bolsas”, expresó el congresista, que se ha declarado de Gobierno, contrario a su partido.

PUBLICIDAD

En ese entonces, el mensaje de Jota Pe fue específico. “Presidente Abelardo, permítanos a los colombianos el orgullo de donar las bolsas para empacar a los bandidos que tanto daño le hicieron a Colombia”, indicó el senador, que si bien en su momento se hizo elegir con las banderas del progresismo, de forma rápida migró hacia los colectivos más de derecha.

La propuesta surgió en medio de la controversia por las imágenes del jefe de Estado caminando entre cuerpos exhibidos después de la Operación Azarías, desarrollada el 30 de agosto en Guaviare contra disidencias de las Farc presentes en esa zona. Desde entonces, como parte de la estrategia comunicacional, se ha optado por mostrar los cuerpos en bolsas.

PUBLICIDAD