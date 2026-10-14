Colombia

Tras la captura de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, congresista estadounidense le lanzó dura advertencia a Diosdado Cabello: “Tendrá que enfrentar la justicia y pronto”

El legislador republicano afirmó en redes sociales que los responsables del régimen tendrán que responder por el saqueo a Venezuela

- crédito Reuters/AFP
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El Gobierno de los Estados Unidos confirmó la captura de Álvaro Pulido Vargas, empresario colombiano señalado como socio de Alex Saab, quien enfrentará en Estados Unidos dos procesos federales por presuntos esquemas de lavado de dinero y sobornos vinculados al régimen de Nicolás Maduro.

Pulido estaba detenido en Venezuela desde marzo de 2023 por el desfalco a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), por lo que fue trasladado a una corte de Florida donde deberá comparecer por su vinculación con operaciones financieras y contratos de alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción, conocido como Clap. La reactivación de las causas coincidió con el expediente abierto contra Saab.

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Tras la detención del empresario colombiano, varios dirigentes políticos han reaccionado al respecto. En su mayoría, resaltaron la labor de las autoridades estadounidenses para dar con el paradero de Pulido. Incluso, hubo otros que enfatizaron en que se podrían sumar otros personajes allegados al régimen venezolano para que respondan ante la justicia norteamericana.

Uno de ellos fue el congresista Carlos Giménez, del Partido Republicano, en la que manifestó que, tras la captura de Álvaro Pulido, el siguiente que debería estar tras el radar de las autoridades estadounidenses es Diosdado Cabello, considerado como uno de los máximos líderes de la dictadura del país sudamericano.

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En una publicación en su cuenta de X, el representante sostuvo que el ministro venezolano se podría unir a la lista selecta de funcionarios del régimen que tendría que comparecer ante la justicia, sumándose a Nicolás Maduro, Alex Saab y Álvaro Pulido.

“Diosdado tendrá que enfrentar la justicia y pronto”, escribió Giménez en redes sociales junto a una imagen de Cabello en blanco y negro y con una cinta roja sobre la boca. El legislador también afirmó que “todos estos criminales, narcoterroristas, han saqueado a la nación venezolana y tendrán que enfrentar la justicia por su patético accionar”.

Vale mencionar que la administración de Donald Trump mantiene una recompensa de USD 25 millones por información que conduzca a la captura de Cabello.

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