Luis Suárez se convirtió en el máximo goleador de la Champions League para Sporting Lisboa y las tapas de los medios portugueses elogiaron al colombiano

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El 13 de octubre de 2026, Sporting de Lisboa venció por 0-2 al Racing Club Lens de Francia por la fecha 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League en el estadio Bollaert-Dellelis.

En este contexto, el delantero Luis Javier Suárez fue el gran protagonista al abrir el camino de la victoria al minuto 22 de partido, situación que no pasó por alto por parte de la prensa portuguesa al destacarlo en sus principales portadas por el hecho de ser ahora el máximo goleador del cuadro verdiblanco en la historia de la competencia.

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Luis Javier Suárez regresó fino de la selección Colombia-crédito Yves Herman/REUTERS

En primer lugar, el diario Récord lo colocó en la portada que abrió su edición matutina y dentro de la calificación que le otorgó en el uno por uno, le dieron 4 puntos, una de las puntuaciones más altas y dijeron lo siguiente:

Suárez se convirtió en el máximo artillero del cuadro de Lisboa en la Champions League y así lo destacó uno de los diarios de dicho país -crédito Record Portugal

“A la primera oportunidad, marcó con clase y estuvo cerca de firmar un doblete al minuto 32 cuando sorprendió al adversario desprevenido. Participó en varias jugadas de peligro y fue eficiente a la hora de ir a buscar el balón”.

La crónica del diario elogió la exigencia que le colocó Lens-crédito A Bola

El diario A Bola también destacó lo hecho por Suárez en su reseña y abrió una foto con Suárez celebrando con sus compañeros: el español Sergi Altimira y el delantero australiano Nestory Irakunda con una puntuación de 8 puntos:

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“Es un jugador diferente. Durante la mayor parte del partido se movió solo entre los defensores del Lens, pero siempre que se presentaban oportunidades era el primero en aparecer para liderar los contraataques felinos. Puede retener el balón, jugar al primer toque, regatear y jugar al segundo toque; él decide cómo hacerlo. Y luego marca goles, otro más entró en la red...”, explicaron.

El portal resaltó las palabras de Suárez tras el partido ante Lens en Francia - crédito O Jogo

Por su parte, O Jogo resaltó las declaraciones de Suárez al canal Sportv sobre lo que significó estar en la historia del Sporting:

“Es un gran honor formar parte de la historia de este gran club. Tanto la afición como yo hemos pasado por momentos difíciles, pero el trabajo realizado y ver el camino recorrido, aunque arduo, nos llena de alegría a todos”, citaron.

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El canal deportivo más destacado de Portugal elogió la nueva marca que rompió Suárez con los "Leones"-crédito @sporttvportugal/X

Así fue la victoria del Sporting de Lisboa: Luis Javier Suárez abrió el camino en Francia

Maxi Araújo fue uno de los más destacados en el cuadro de Lisboa-crédito Yves Herman/REUTERS

El Sporting venció 0-2 al Lens en la Champions League y firmó su segunda victoria en la fase liga, con goles de Luis Suárez e Issa Doumbia. El delantero colombiano abrió el marcador y el arquero Kaique Pereira sostuvo la ventaja antes de que el mediocampista sentenciara el resultado.

La derrota puso fin a una racha de seis partidos invicto del Lens como local en la competición, con cuatro triunfos y dos empates. El conjunto francés también había marcado en sus nueve encuentros anteriores en casa en la Champions.

El Lens tomó la iniciativa desde el comienzo, con Florian Thauvin como principal conductor ofensivo. El extremo francés exigió a Kaique Pereira con un remate lejano y, más tarde, Iván Ivanović estrelló un potente disparo en el palo antes de que el arquero atrapara otro intento de Thauvin.

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El Sporting venció 0-2 al Lens en la fase de liga de la Champions League con anotaciones de Luis Suárez y Doumbia-crédito Yves Herman/REUTERS

El Sporting tuvo dificultades para controlar la posesión y encontrar espacios ante la presión francesa, pero aprovechó su primera ocasión clara. A los 24 minutos, Luis Suárez atacó el primer palo y conectó de primera un centro de Irankunda para establecer la ventaja portuguesa.

El atacante colombiano volvió a quedar frente a Régis Risser antes del descanso, aunque el guardameta despejó su remate con una intervención que evitó el segundo gol. También Irankunda estuvo cerca de ampliar la diferencia en un contragolpe, con un disparo cruzado que salió apenas desviado.

La reacción local se mantuvo en la segunda parte. Kaique Pereira desvió al córner un remate de Haidara que buscaba la escuadra y luego resolvió un disparo de Édouard dentro del área, mientras Thauvin probó desde fuera sin encontrar el arco.

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Suárez reaccionando a una falta-crédito Yves Herman/REUTERS

El Sporting respondió a la presión con transiciones rápidas y estuvo cerca del segundo tanto cuando João Simões remató dentro del área, pero Risser rechazó con el pie. El arquero francés también desvió con los puños un disparo de Maxi Araújo.

Rui Borges renovó el ataque con los ingresos de Luís Guilherme, Andersen y Derry. La modificación tuvo efecto a los 76 minutos, cuando Andersen envió un balón al espacio para Doumbia: Risser quedó a mitad de camino en su salida y el mediocampista definió en el mano a mano para el 0-2.

El Lens recurrió a Ruben Aguilar, Édouard, Titraoui, Skoras y Mezian Mesloub, el atacante de 16 años, pero no logró descontar. Thauvin recibió una tarjeta amarilla tras protestar y golpear un balón que terminó impactando en un recogepelotas.

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En el tramo final, Pedro Lima e Ioannidis sustituyeron a Doumbia y Luis Suárez. Kaique Pereira cerró su actuación al bloquear un remate lejano de Ganiou durante los tres minutos de tiempo añadido.

El Lens visitará al Brujas en la próxima jornada, mientras que el Sporting recibirá al LASK.